Даҳшатли камбэк: “Манчестер Юнайтед” 0:2 ни 3:2 га айлантириб, “Рома”ни мағлуб этди

·12·Спорт
Даҳшатли камбэк: “Манчестер Юнайтед” 0:2 ни 3:2 га айлантириб, “Рома”ни мағлуб этди

Европа Чемпионлар лигаси 4-тури доирасида Манчестер шаҳрида кечган марказий баҳс мухлисларга ҳақиқий футбол драмаси ва ҳайратланарли камбэк тақдим этди. «Олд Траффорд» стадионида Италиянинг «Рома» клубини қабул қилган «Манчестер Юнайтед» ўйин давомида икки тўп фарқи билан ютқаза туриб, якунда 3:2 ҳисобида ақлбовар қилмас иродали ғалабани илиб кетди.

Учрашув аввалида римликлар тезкор голлар билан ташаббусни бутунлай ўз қўлига олган эди, бироқ Майкл Кэррик шогирдлари иккинчи бўлимда намойиш этган характер ўйин тақдирини тубдан ўзгартириб юборди.

Римликларнинг шиддатли бошланиши: 17 дақиқада иккита гол

Учрашув старти меҳмонлар учун кутилганидан ҳам муваффақиятли кечди:

  • Соуле ва Маленнинг зарбалари: Ўйиннинг 11-дақиқасидаёқ Матиас Соуле ҳисобни очган бўлса, орадан 6 дақиқа ўтиб, 17-дақиқада Дониэлл Мален белгиланган пенальтини аниқ амалга ошириб, ҳисобни 0:2 кўринишига келтирди;

  • Босим остидаги «МЮ»: Биринчи бўлим давомида ҳимоядаги хатолар ва меҳмонларнинг фаол босими туфайли манчестерликлар анча қийин аҳволда қолди.

Фернандешнинг турткиси ва Куньянинг 3 дақиқалик бенефиси

Иккинчи бўлимда майдонга бутунлай бошқа кайфиятда чиққан инглизлар мухлислар олқиши остида ҳужумкорликни оширди:

  • Умид уйғотган пенальти: 58-дақиқада жамоа сардори Бруну Фернандеш 11 метрлик жарима зарбасини совуққонлик билан голга айлантириб, орадаги фарқни қисқартирди — 1:2;

  • Матеус Куньянинг супердубли: Ўйин якунланишига оз вақт қолганда бразилиялик ҳужумчи ҳақиқий қаҳрамонга айланди. 83-дақиқада ҳисобни тенглаштирган Кунья орадан атиги 3 дақиқа ўтиб, 86-дақиқада ғалаба тўпини рақиб дарвозасига йўллади — 3:2.

Турнир жадвалидаги вазият

Ушбу ғалаба Майкл Кэррик жамоаси учун гуруҳ босқичида муҳим аҳамият касб этди:

  • «Манчестер Юнайтед» кўтарилмоқда: Қимматли 3 очкони қўлга киритган манкунианликлар жами очколари сонини 6 тага етказиб, умумий турнир жадвалида 17-поғонага чиқиб олди;

  • «Рома» ортда қолди: Қўлдан чиқарилган ғалабадан сўнг 4 очкода қолган Италия клуби 19-ўринга тушиб кетди.

«Олд Траффорд»даги мазкур иродали ғалаба «Манчестер Юнайтед»нинг кейинги босқич учун курашида муҳим бурилиш нуқтаси бўлиши мумкин.

Манчестер ЮнайтедРомаЕвропа Чемпионлар лигасиМатеус Кунья
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Винисиусдан дубль: Бразилия Шотландияни йирик ҳисобда енгди (видео)Винисиусдан дубль: Бразилия Шотландияни йирик ҳисобда енгди (видео)25 июн 08:36Манчестер Юнайтед Ману Коне трансфери борасида Арсенални ортда қолдирмоқдаМанчестер Юнайтед Ману Коне трансфери борасида Арсенални ортда қолдирмоқда21 июл 02:31Саммервилл учун янги даъвогар: “Ал-Ҳилол” курашга кирдиСаммервилл учун янги даъвогар: “Ал-Ҳилол” курашга кирди15 июл 10:47“Рома”дан иродали ғалаба, Фабрегас жамоаси эса ақлбовар қилмас камбэк кўрсатди“Рома”дан иродали ғалаба, Фабрегас жамоаси эса ақлбовар қилмас камбэк кўрсатди28 октябр 06:59Манчестер Юнайтед — АС Рома: таркиблар ва жонли матнМанчестер Юнайтед — АС Рома: таркиблар ва жонли матнБугун 00:00«ПСЖ» «Барселона»ни енгди, «Сити» АЕКни тор-мор этди, «Ливерпуль» эса камбэк қилди«ПСЖ» «Барселона»ни енгди, «Сити» АЕКни тор-мор этди, «Ливерпуль» эса камбэк қилди21 октябр 06:44
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози