Даҳшатли камбэк: “Манчестер Юнайтед” 0:2 ни 3:2 га айлантириб, “Рома”ни мағлуб этди
Европа Чемпионлар лигаси 4-тури доирасида Манчестер шаҳрида кечган марказий баҳс мухлисларга ҳақиқий футбол драмаси ва ҳайратланарли камбэк тақдим этди. «Олд Траффорд» стадионида Италиянинг «Рома» клубини қабул қилган «Манчестер Юнайтед» ўйин давомида икки тўп фарқи билан ютқаза туриб, якунда 3:2 ҳисобида ақлбовар қилмас иродали ғалабани илиб кетди.
Учрашув аввалида римликлар тезкор голлар билан ташаббусни бутунлай ўз қўлига олган эди, бироқ Майкл Кэррик шогирдлари иккинчи бўлимда намойиш этган характер ўйин тақдирини тубдан ўзгартириб юборди.
Римликларнинг шиддатли бошланиши: 17 дақиқада иккита гол
Учрашув старти меҳмонлар учун кутилганидан ҳам муваффақиятли кечди:
Соуле ва Маленнинг зарбалари: Ўйиннинг 11-дақиқасидаёқ Матиас Соуле ҳисобни очган бўлса, орадан 6 дақиқа ўтиб, 17-дақиқада Дониэлл Мален белгиланган пенальтини аниқ амалга ошириб, ҳисобни 0:2 кўринишига келтирди;
Босим остидаги «МЮ»: Биринчи бўлим давомида ҳимоядаги хатолар ва меҳмонларнинг фаол босими туфайли манчестерликлар анча қийин аҳволда қолди.
Фернандешнинг турткиси ва Куньянинг 3 дақиқалик бенефиси
Иккинчи бўлимда майдонга бутунлай бошқа кайфиятда чиққан инглизлар мухлислар олқиши остида ҳужумкорликни оширди:
Умид уйғотган пенальти: 58-дақиқада жамоа сардори Бруну Фернандеш 11 метрлик жарима зарбасини совуққонлик билан голга айлантириб, орадаги фарқни қисқартирди — 1:2;
Матеус Куньянинг супердубли: Ўйин якунланишига оз вақт қолганда бразилиялик ҳужумчи ҳақиқий қаҳрамонга айланди. 83-дақиқада ҳисобни тенглаштирган Кунья орадан атиги 3 дақиқа ўтиб, 86-дақиқада ғалаба тўпини рақиб дарвозасига йўллади — 3:2.
Турнир жадвалидаги вазият
Ушбу ғалаба Майкл Кэррик жамоаси учун гуруҳ босқичида муҳим аҳамият касб этди:
«Манчестер Юнайтед» кўтарилмоқда: Қимматли 3 очкони қўлга киритган манкунианликлар жами очколари сонини 6 тага етказиб, умумий турнир жадвалида 17-поғонага чиқиб олди;
«Рома» ортда қолди: Қўлдан чиқарилган ғалабадан сўнг 4 очкода қолган Италия клуби 19-ўринга тушиб кетди.
«Олд Траффорд»даги мазкур иродали ғалаба «Манчестер Юнайтед»нинг кейинги босқич учун курашида муҳим бурилиш нуқтаси бўлиши мумкин.
Изоҳлар 0
…