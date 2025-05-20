Россияда Li Auto расман фаолият бошлади: “кулранг схемалар”га зарба!

·804·Авто
Россияда Li Auto расман фаолият бошлади: “кулранг схемалар”га зарба!
Хитойнинг машҳур автомобил ишлаб чиқарувчи компанияларидан бири саналган Li Auto Россияда расман фаолиятини бошлади. Бу ҳақда компания матбуот хизмати расмий баёнот берди ва ушбу воқеани истеъмолчилар учун муҳим бир янгилик сифатида эълон қилди.

Li Auto компаниясининг Россиядаги расмий веб-сайти ишга туширилди. Бу истеъмолчиларни турли ноқонуний каналлар ва “кулранг” таъминот схемаларидан ҳимоя қилиш мақсадида амалга оширилган жиддий қадам сифатида баҳоланмоқда. Эндиликда истеъмолчилар ушбу расмий сайт орқали компаниянинг турли моделлари, хизматлари, техник тавсифлари ва нархлари ҳақида кенг қамровли маълумотга эга бўлиши мумкин.

“Биз Россияда Li Auto’нинг расмий сайтини ишга туширганимиздан мамнунмиз. Ушбу қарор истеъмолчиларни ноқонуний маҳсулот етказиб бериш йўлларидан муҳофаза қилиш ва сотув жараёнидаги шаффофликни ошириш йўлидаги муҳим босқичдир. Бундан буён ҳар қандай фаолият фақат расмий ва ваколатли дилерлар орқали амалга оширилади”, – деди Россиядаги Sinomach Auto дилерлик тармоғини ривожлантириш департаменти раҳбари Дмитрий Роткин.

Компания веб-сайтида автомобилларнинг батафсил тавсифлари, сўнгги моделлар ҳақида янгиликлар, техник хусусиятлар, шунингдек, нархлар ва расмий дилерлар билан боғланиш имконияти мавжуд. Шу билан бирга, сайт орқали истеъмолчиларга синов драйвига ёзилиш имконияти ҳам тақдим қилинган.

15 май кунидан бошлаб компания барча параллел импорт каналларини расман тўхтатган. Энди компаниянинг автомобиллари фақат Sinomach Auto орқали расмий сотувга чиқарилади. Бу орқали Li Auto маҳсулотларининг сифати кафолатланади ва харидорлар манфаати ҳимоя қилинади.

Sinomach Auto ва Li Auto раҳбарияти 21 май куни Москвадаги «Хуамин» бизнес марказида ўтадиган илк дилерлик конференциясида ушбу “кулранг” схемаларга қарши кураш бўйича бошқа чора-тадбирларни ҳам эълон қилади. Бу тадбир Россия бозоридаги Li Auto компаниясининг янги босқичини бошлаб берадиган муҳим воқеа бўлиши кутилмоқда.

Zamin.uz таҳририяти автомобил оламидаги ушбу муҳим янгиликларни диққат билан кузатиб боради. Сиз расмий дилерлик тизими орқали автомобиль сотишнинг афзалликлари ҳақида қандай фикрдасиз?
Li AutoРоссияАвтомобилТехник ТавсифларИстеъмолчиларСотув ЖараёниДилерлик ТармоғиНархларМоделлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi узоқ масофага мўлжалланган янги автомобилини тақдим этадиXiaomi узоқ масофага мўлжалланган янги автомобилини тақдим этадиБугун, 07:37Россияда ярим миллионинчи Haval ишлаб чиқарилди: Жолион етакчилик қилмоқдаРоссияда ярим миллионинчи Haval ишлаб чиқарилди: Жолион етакчилик қилмоқдаБугун, 07:30Нима учун янги Honda Прелуде 2026-йилнинг энг яхши гибриди деб топилдиНима учун янги Honda Прелуде 2026-йилнинг энг яхши гибриди деб топилдиБугун, 06:58Элисе, Эвоқуе ва Корветте: Дизайнер Жулиан Тоmsон дунёсига саёҳатЭлисе, Эвоқуе ва Корветте: Дизайнер Жулиан Тоmsон дунёсига саёҳатБугун, 05:54Янги Lada Azimut кроссовери –40 дан +60 даражагача чидамлиликни намойиш этдиЯнги Lada Azimut кроссовери –40 дан +60 даражагача чидамлиликни намойиш этдиКеча, 17:26РЖД янги авлод СВ вагонларини тақдим этди: кенгроқ жой ва алоҳида душРЖД янги авлод СВ вагонларини тақдим этди: кенгроқ жой ва алоҳида душКеча, 15:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди