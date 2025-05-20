Россияда Li Auto расман фаолият бошлади: “кулранг схемалар”га зарба!
Хитойнинг машҳур автомобил ишлаб чиқарувчи компанияларидан бири саналган Li Auto Россияда расман фаолиятини бошлади. Бу ҳақда компания матбуот хизмати расмий баёнот берди ва ушбу воқеани истеъмолчилар учун муҳим бир янгилик сифатида эълон қилди.Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Li Auto компаниясининг Россиядаги расмий веб-сайти ишга туширилди. Бу истеъмолчиларни турли ноқонуний каналлар ва “кулранг” таъминот схемаларидан ҳимоя қилиш мақсадида амалга оширилган жиддий қадам сифатида баҳоланмоқда. Эндиликда истеъмолчилар ушбу расмий сайт орқали компаниянинг турли моделлари, хизматлари, техник тавсифлари ва нархлари ҳақида кенг қамровли маълумотга эга бўлиши мумкин.
“Биз Россияда Li Auto’нинг расмий сайтини ишга туширганимиздан мамнунмиз. Ушбу қарор истеъмолчиларни ноқонуний маҳсулот етказиб бериш йўлларидан муҳофаза қилиш ва сотув жараёнидаги шаффофликни ошириш йўлидаги муҳим босқичдир. Бундан буён ҳар қандай фаолият фақат расмий ва ваколатли дилерлар орқали амалга оширилади”, – деди Россиядаги Sinomach Auto дилерлик тармоғини ривожлантириш департаменти раҳбари Дмитрий Роткин.
Компания веб-сайтида автомобилларнинг батафсил тавсифлари, сўнгги моделлар ҳақида янгиликлар, техник хусусиятлар, шунингдек, нархлар ва расмий дилерлар билан боғланиш имконияти мавжуд. Шу билан бирга, сайт орқали истеъмолчиларга синов драйвига ёзилиш имконияти ҳам тақдим қилинган.
15 май кунидан бошлаб компания барча параллел импорт каналларини расман тўхтатган. Энди компаниянинг автомобиллари фақат Sinomach Auto орқали расмий сотувга чиқарилади. Бу орқали Li Auto маҳсулотларининг сифати кафолатланади ва харидорлар манфаати ҳимоя қилинади.
Sinomach Auto ва Li Auto раҳбарияти 21 май куни Москвадаги «Хуамин» бизнес марказида ўтадиган илк дилерлик конференциясида ушбу “кулранг” схемаларга қарши кураш бўйича бошқа чора-тадбирларни ҳам эълон қилади. Бу тадбир Россия бозоридаги Li Auto компаниясининг янги босқичини бошлаб берадиган муҳим воқеа бўлиши кутилмоқда.
Zamin.uz таҳририяти автомобил оламидаги ушбу муҳим янгиликларни диққат билан кузатиб боради. Сиз расмий дилерлик тизими орқали автомобиль сотишнинг афзалликлари ҳақида қандай фикрдасиз?
Li Auto компаниясининг Россиядаги расмий веб-сайти ишга туширилди. Бу истеъмолчиларни турли ноқонуний каналлар ва “кулранг” таъминот схемаларидан ҳимоя қилиш мақсадида амалга оширилган жиддий қадам сифатида баҳоланмоқда. Эндиликда истеъмолчилар ушбу расмий сайт орқали компаниянинг турли моделлари, хизматлари, техник тавсифлари ва нархлари ҳақида кенг қамровли маълумотга эга бўлиши мумкин.
“Биз Россияда Li Auto’нинг расмий сайтини ишга туширганимиздан мамнунмиз. Ушбу қарор истеъмолчиларни ноқонуний маҳсулот етказиб бериш йўлларидан муҳофаза қилиш ва сотув жараёнидаги шаффофликни ошириш йўлидаги муҳим босқичдир. Бундан буён ҳар қандай фаолият фақат расмий ва ваколатли дилерлар орқали амалга оширилади”, – деди Россиядаги Sinomach Auto дилерлик тармоғини ривожлантириш департаменти раҳбари Дмитрий Роткин.
Компания веб-сайтида автомобилларнинг батафсил тавсифлари, сўнгги моделлар ҳақида янгиликлар, техник хусусиятлар, шунингдек, нархлар ва расмий дилерлар билан боғланиш имконияти мавжуд. Шу билан бирга, сайт орқали истеъмолчиларга синов драйвига ёзилиш имконияти ҳам тақдим қилинган.
15 май кунидан бошлаб компания барча параллел импорт каналларини расман тўхтатган. Энди компаниянинг автомобиллари фақат Sinomach Auto орқали расмий сотувга чиқарилади. Бу орқали Li Auto маҳсулотларининг сифати кафолатланади ва харидорлар манфаати ҳимоя қилинади.
Sinomach Auto ва Li Auto раҳбарияти 21 май куни Москвадаги «Хуамин» бизнес марказида ўтадиган илк дилерлик конференциясида ушбу “кулранг” схемаларга қарши кураш бўйича бошқа чора-тадбирларни ҳам эълон қилади. Бу тадбир Россия бозоридаги Li Auto компаниясининг янги босқичини бошлаб берадиган муҳим воқеа бўлиши кутилмоқда.
Zamin.uz таҳририяти автомобил оламидаги ушбу муҳим янгиликларни диққат билан кузатиб боради. Сиз расмий дилерлик тизими орқали автомобиль сотишнинг афзалликлари ҳақида қандай фикрдасиз?
…