Россиянинг ярмидан кўп ҳудудлари мигрантлар меҳнатини чеклаб қўйди

·981·Дунё
Россиянинг ярмидан кўп ҳудудлари мигрантлар меҳнатини чеклаб қўйди
Фото: ТАСС
2024 йилда Россиянинг 47 та ҳудудида мигрантларни ишга жойлаштиришга тақиқ ва чекловлар жорий этилди, деб хабар берди «Вёрстка»га таяниб Kun.uz нашри.

Энг кўп чеклов Краснодар ўлкасида жорий этилган — чет элликларга 99 та соҳада ишлаш тақиқланган. Иккинчи ўринда Твер области (82), энг кам чекловлар Воронеж областида - 10 та.

Чет элликлар учун энг кўп тақиқ такси ва жамоат транспорти соҳаларида - 47 та ҳудудда жорий этилган. Савдо соҳасида 39 та ҳудудда, уй-жой коммунал хўжалигида 14 тада ва куриерлик соҳасида 12 та ҳудудда чеклов амал қилади.

19 та ҳудудда тиббиёт соҳасида: шифохоналар, дорихоналар ва дори-дармонлар ишлаб чиқаришда тақиқлар жорий этилди. Таълим соҳасида – 27 та, ҳарбий-саноат комплекси заводларида фақат 7 та ҳудудда тақиқ жорий қилинган. Қурилишда - фақат иккита минтақада: Краснодар ўлкаси ва Ямало-Ненец автоном округида.

Муайян ҳудудларда ишга жойлашиш бўйича чекловларда минтақалар баъзи истисноларни киритган - асосан малакасиз ишчилар ва фаррошлар учун. Баъзан бу истиснолар жуда кенг бўлиб, чекловлар маъносиз бўлиб қолади.

40 га яқин минтақалар бандлик бўйича чекловларни жорий қилинмади, жумладан, йирик иқтисодиётга эга Москва, Санкт-Петербург, Татаристон, Бошқирдистон, Свердловск области.

2024 йил март ойида Москванинг «Крокус Сити Холл» концерт залидаги терактдан кейин Россия расмийлари мигрантларга қарши кенг кўламли кампания бошлади. Давлат Думаси депутатлари янги қонунлар билан, минтақа раҳбарлари янги тақиқлар билан мигрантларнинг меҳнатини чеклай бошлади. Оқибатда, 2024 йилда Россиядан чиқиб кетаётган мигрантлар оқими кўпайгани қайд этилди.
РоссияМигрантлар МеҳнатиТақиқлар ЖорийКраснодар ЎлкасиТвер ОбластиИшга ЖойлаштиришРоссия ҲудудлариЧекловлар ТақиқлариТакси ТранспортиИшга ЖойлашишТаълим Соҳаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тоғ шери ҳужумида аёл ҳалок бўлди: 1999 йилдан бери илк фожиаТоғ шери ҳужумида аёл ҳалок бўлди: 1999 йилдан бери илк фожиаБугун, 00:26Ferrari электромобили 40 миллион долларга сотилиб рекорд қўйдиFerrari электромобили 40 миллион долларга сотилиб рекорд қўйдиКеча, 23:11Хитой баҳсли ҳудудда йирик сунъий орол барпо этмоқдаХитой баҳсли ҳудудда йирик сунъий орол барпо этмоқдаКеча, 23:04Сингапурда эркак қизининг бошини силаган қарияга ташландиСингапурда эркак қизининг бошини силаган қарияга ташландиКеча, 19:24Кубик Рубик кўзи боғлиқ ҳолда 11,56 сонияда ечилдиКубик Рубик кўзи боғлиқ ҳолда 11,56 сонияда ечилдиКеча, 18:41Гарначо хотини ва 3 ёшли ўғлини кўчага ҳайдаб, катта жанжал марказида қолдиГарначо хотини ва 3 ёшли ўғлини кўчага ҳайдаб, катта жанжал марказида қолдиКеча, 15:45
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди