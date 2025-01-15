Илон Маск Оқ уйга Трамп билан биргаликда кўчиб ўтишни режалаштирмоқда

·305·Дунё
Илон Маск Оқ уйга Трамп билан биргаликда кўчиб ўтишни режалаштирмоқда
Фото: PBS
Илон Маск Оқ уй мажмуасидаги офис биноларидан янги ташкил этилган “Ҳукумат самарадорлиги департаменти” (DOGE) штаб-квартираси сифатида фойдаланишни режалаштирмоқда. Бу ҳақда The New York Times хабар берди.

Маск ва бошқа тадбиркор — Вивек Рамасвами бошчилигидаги ушбу тузилма фаолияти давлат харажатларини қисқартиришга қаратилган бўлиши кутилмоқда.

Нашр манбалари Маск учун Оқ уй ёнида жойлашган Эйзенхауэрнинг маъмурий биносида жой ажратилишини кутмоқда. Бундай жойлашув тадбиркорга Дональд Трамп лавозимига киришганида, унга тезда мурожаат қилиш имконини беради.

Маск Трампнинг ўтиш гуруҳи вакиллари билан аллақачон Ғарб қанотига кириш даражасини муҳокама қилган, аммо бу музокараларнинг аниқ тафсилотлари ҳозирча номаълум. Оқ уйнинг ушбу қисмида эркин ҳаракатланиш учун махсус рухсатнома керак.

Маск Трампнинг сайлов кампаниясини фаол қўллаб-қувватлаб, юзлаб миллион доллар хайрия қилган ва сайловолди пойгаси давомида унинг доимий ҳамроҳи бўлиб, мунтазам равишда сайланган президентнинг Мар-а-Лагодаги қароргоҳи ҳудудидаги ижарага олинган коттежларига ташриф буюрди.

Ушбу бинода Рамасвамига ҳам иш жойи ажратилиши ҳозирча номаълум. DOGE лойиҳасининг ўзи ҳукумат тузилмасидаги тўлақонли департамент эмас, Маск ва унинг ходимларининг мақоми давлат жараёнларини бошқаришда иштирок этувчи ташқи шахслар учун қоидаларга риоя қилиш билан боғлиқ саволларни келтириб чиқаради. DOGЕ ходимлари ҳозирча SpaceX'нинг Вашингтондаги офисларида ишлайди, Трамп маъмурияти ва Департамент вакиллари эса лойиҳанинг тузилиши ва бюджети бўйича изоҳ беришдан тийилишмоқда.

Аввалроқ Маск Трампнинг атрофидагиларга сайланган президентнинг Мар-а-Лагодаги қароргоҳидан Оқ уйга кўчиб ўтишга тайёргарлик кўришига тўсқинлик қилаётгани хабар қилинганди.
Илон МаскОқ уйТрамп биланҲукумат самарадорлигиDOGEРамасвамиТадбиркор ВивекХаражатларни ҚисқартиришСайлов Кампанияси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

JD.com компанияси Пекинда 24 соат ишлайдиган робот-қаҳвахона очдиJD.com компанияси Пекинда 24 соат ишлайдиган робот-қаҳвахона очдиБугун, 13:10Гренландияда музлар эриши ортидан юзлаб китлар пайдо бўлдиГренландияда музлар эриши ортидан юзлаб китлар пайдо бўлдиБугун, 10:50Ўргимчак чақиши оқибатида комага тушган эркак 42 кг оздиЎргимчак чақиши оқибатида комага тушган эркак 42 кг оздиБугун, 10:40Ғазолик рассом вайроналар устида америкалик актёр Марк Руффалога ноодатий эҳтиром кўрсатдиҒазолик рассом вайроналар устида америкалик актёр Марк Руффалога ноодатий эҳтиром кўрсатдиБугун, 10:36Дональд Трамп кузда Ким Чен Ин билан янги музокаралар ўтказмоқчиДональд Трамп кузда Ким Чен Ин билан янги музокаралар ўтказмоқчиБугун, 09:00«Ойда янги улкан кратер»: Falcon 9 ракетаси кутилмаганда Ойга қулаб тушди«Ойда янги улкан кратер»: Falcon 9 ракетаси кутилмаганда Ойга қулаб тушдиБугун, 08:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди