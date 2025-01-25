Исроил ҳукумати 200 нафар фаластинлик маҳбусни озод қилди
Исроил ҲАМАС билан тузилган келишув доирасида Исроил қамоқхоналарида жазо ўтаётган фаластинликларнинг иккинчи гуруҳини озод этди.Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Жами 200 киши озод қилинди. Галей Сахал радиоси маълумотига кўра, 114 нафар фаластинлик маҳбус Ғарбий қирғоқдаги Рамалла шаҳрига жўнатилади, 70 нафари Мисрга, 16 нафари эса Ғазо секторига юборилади.
Фото: Reuters
Зарур тадбирлар амалга оширилгач ва ҳукумат томонидан тасдиқлангач, маҳбуслар Офер ва Ксиот қамоқхоналаридан озод этилди, дея хабар берди Исроил қамоқхоналар хизмати.
Фаластинлик маҳбусларнинг озод этилиши ҲАМАС ва Исроил ўртасидаги 19 январда кучга кирган битимнинг шартларидан бири ҳисобланади. Бунга жавобан ҲАМАС 33 нафар исроиллик гаровга олинганларни озод қилиш мажбуриятини олган. Ҳозирга қадар етти киши асирликдан озод этилган. 25 январь куни ҲАМАС Исроил армияси разведкасида хизмат қилган тўрт нафар исроиллик ҳарбий аёлларни озод қилди.
Битим кучга кирган биринчи куни ҲАМАС учта исроиллик гаровга олинганларни топширган эди, Исроил эса 90 нафар фаластинлик маҳбусни озод қилган. Битимнинг иккинчи босқичида ҲАМАС қолган барча гаровга олинганларни озод қилиши, Исроил эса ўз ҳарбийларини Ғазо секторидан олиб чиқишни якунлаши кутилмоқда. Учинчи босқичда ҳалок бўлганларнинг жасадлари алмаштирилади.
Исроил ва ҲАМАС ўртасида ўт очишни тўхтатиш битими кучга кирди
Битимнинг биринчи босқичида ҲАМАС Исроил томонига 33 нафар гаровга олинганларни топширади, уларнинг аксарияти тирик деб тахмин қилинмоқда. Булар асосан аёллар, болалар, кексалар, беморлар ва ярадорлардир. Бунга жавобан Исроил юзлаб фаластинлик маҳбусларни қамоқдан озод қилади.
Келишув шартларига кўра, Исроил армияси Ғазо сектори ҳудудларининг аксарият қисмидан чиқиб кетади, фақатгина Ғазо сектори ва Миср ўртасидаги Филадельфия йўлагида, шунингдек, Фаластин эксклави ва Исроил чегарасидаги махсус буфер ҳудудида ҳарбий мавжудлигини сақлаб қолади. Ғазонинг тинч аҳолиси ўз уйларига, жумладан, жанглар туфайли энг кўп зарар кўрган шимолий ҳудудларга ҳам қайтиш имкониятига эга бўлади.
Жами 200 киши озод қилинди. Галей Сахал радиоси маълумотига кўра, 114 нафар фаластинлик маҳбус Ғарбий қирғоқдаги Рамалла шаҳрига жўнатилади, 70 нафари Мисрга, 16 нафари эса Ғазо секторига юборилади.
Фото: Reuters
Зарур тадбирлар амалга оширилгач ва ҳукумат томонидан тасдиқлангач, маҳбуслар Офер ва Ксиот қамоқхоналаридан озод этилди, дея хабар берди Исроил қамоқхоналар хизмати.
Фаластинлик маҳбусларнинг озод этилиши ҲАМАС ва Исроил ўртасидаги 19 январда кучга кирган битимнинг шартларидан бири ҳисобланади. Бунга жавобан ҲАМАС 33 нафар исроиллик гаровга олинганларни озод қилиш мажбуриятини олган. Ҳозирга қадар етти киши асирликдан озод этилган. 25 январь куни ҲАМАС Исроил армияси разведкасида хизмат қилган тўрт нафар исроиллик ҳарбий аёлларни озод қилди.
Битим кучга кирган биринчи куни ҲАМАС учта исроиллик гаровга олинганларни топширган эди, Исроил эса 90 нафар фаластинлик маҳбусни озод қилган. Битимнинг иккинчи босқичида ҲАМАС қолган барча гаровга олинганларни озод қилиши, Исроил эса ўз ҳарбийларини Ғазо секторидан олиб чиқишни якунлаши кутилмоқда. Учинчи босқичда ҳалок бўлганларнинг жасадлари алмаштирилади.
Исроил ва ҲАМАС ўртасида ўт очишни тўхтатиш битими кучга кирди
Битимнинг биринчи босқичида ҲАМАС Исроил томонига 33 нафар гаровга олинганларни топширади, уларнинг аксарияти тирик деб тахмин қилинмоқда. Булар асосан аёллар, болалар, кексалар, беморлар ва ярадорлардир. Бунга жавобан Исроил юзлаб фаластинлик маҳбусларни қамоқдан озод қилади.
Келишув шартларига кўра, Исроил армияси Ғазо сектори ҳудудларининг аксарият қисмидан чиқиб кетади, фақатгина Ғазо сектори ва Миср ўртасидаги Филадельфия йўлагида, шунингдек, Фаластин эксклави ва Исроил чегарасидаги махсус буфер ҳудудида ҳарбий мавжудлигини сақлаб қолади. Ғазонинг тинч аҳолиси ўз уйларига, жумладан, жанглар туфайли энг кўп зарар кўрган шимолий ҳудудларга ҳам қайтиш имкониятига эга бўлади.
…