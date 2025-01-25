Исроил ҳукумати 200 нафар фаластинлик маҳбусни озод қилди

·234·Дунё
Исроил ҳукумати 200 нафар фаластинлик маҳбусни озод қилди
Исроил ҲАМАС билан тузилган келишув доирасида Исроил қамоқхоналарида жазо ўтаётган фаластинликларнинг иккинчи гуруҳини озод этди.

Жами 200 киши озод қилинди. Галей Сахал радиоси маълумотига кўра, 114 нафар фаластинлик маҳбус Ғарбий қирғоқдаги Рамалла шаҳрига жўнатилади, 70 нафари Мисрга, 16 нафари эса Ғазо секторига юборилади.
Исроил ҳукумати 200 нафар фаластинлик маҳбусни озод қилди
Фото: Reuters
Зарур тадбирлар амалга оширилгач ва ҳукумат томонидан тасдиқлангач, маҳбуслар Офер ва Ксиот қамоқхоналаридан озод этилди, дея хабар берди Исроил қамоқхоналар хизмати.

Фаластинлик маҳбусларнинг озод этилиши ҲАМАС ва Исроил ўртасидаги 19 январда кучга кирган битимнинг шартларидан бири ҳисобланади. Бунга жавобан ҲАМАС 33 нафар исроиллик гаровга олинганларни озод қилиш мажбуриятини олган. Ҳозирга қадар етти киши асирликдан озод этилган. 25 январь куни ҲАМАС Исроил армияси разведкасида хизмат қилган тўрт нафар исроиллик ҳарбий аёлларни озод қилди.

Битим кучга кирган биринчи куни ҲАМАС учта исроиллик гаровга олинганларни топширган эди, Исроил эса 90 нафар фаластинлик маҳбусни озод қилган. Битимнинг иккинчи босқичида ҲАМАС қолган барча гаровга олинганларни озод қилиши, Исроил эса ўз ҳарбийларини Ғазо секторидан олиб чиқишни якунлаши кутилмоқда. Учинчи босқичда ҳалок бўлганларнинг жасадлари алмаштирилади.

Исроил ва ҲАМАС ўртасида ўт очишни тўхтатиш битими кучга кирди

Битимнинг биринчи босқичида ҲАМАС Исроил томонига 33 нафар гаровга олинганларни топширади, уларнинг аксарияти тирик деб тахмин қилинмоқда. Булар асосан аёллар, болалар, кексалар, беморлар ва ярадорлардир. Бунга жавобан Исроил юзлаб фаластинлик маҳбусларни қамоқдан озод қилади.

Келишув шартларига кўра, Исроил армияси Ғазо сектори ҳудудларининг аксарият қисмидан чиқиб кетади, фақатгина Ғазо сектори ва Миср ўртасидаги Филадельфия йўлагида, шунингдек, Фаластин эксклави ва Исроил чегарасидаги махсус буфер ҳудудида ҳарбий мавжудлигини сақлаб қолади. Ғазонинг тинч аҳолиси ўз уйларига, жумладан, жанглар туфайли энг кўп зарар кўрган шимолий ҳудудларга ҳам қайтиш имкониятига эга бўлади.
Исроил ҲАМАСФаластинлик МаҳбусларОзод ЭтишКелишув ШартлариЖанглар ТуфайлиТинч АҳолиИсроил Ва ХАМАСОзод Қилинган КишиҒазо СекториҚамоқхона ОзодлигиТинчлик Ва Хотиржамлик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳақиқий буюмлар билан турмуш қурганлар: ғалати «никоҳлар» тарихи (фото)Ҳақиқий буюмлар билан турмуш қурганлар: ғалати «никоҳлар» тарихи (фото)Бугун, 05:56Швецияда 7 нафар сайёҳ эскалаторда кутилмаган ҳолатга тушди (видео)Швецияда 7 нафар сайёҳ эскалаторда кутилмаган ҳолатга тушди (видео)Бугун, 04:21Путин, Трамп ва Зеленский учрашуви қачон бўлиши мумкин? Ягона шарти маълум қилиндиПутин, Трамп ва Зеленский учрашуви қачон бўлиши мумкин? Ягона шарти маълум қилиндиКеча, 23:04АҚШ Саудия Арабистонининг ҳусийларга қарши режасини рад этдиАҚШ Саудия Арабистонининг ҳусийларга қарши режасини рад этдиКеча, 22:58Ўзбекистон ва Беларусь ҳарбий ҳамкорликни кенгайтирмоқда: Минскдаги музокаралар тафсилотиЎзбекистон ва Беларусь ҳарбий ҳамкорликни кенгайтирмоқда: Минскдаги музокаралар тафсилотиКеча, 22:55Кипр соҳилларида паром ағдарилиб кетди: қурбонлар борКипр соҳилларида паром ағдарилиб кетди: қурбонлар борКеча, 19:48
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди