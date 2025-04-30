Трамп-Зеленский учрашуви: Путиннинг ўйини фош бўлдими?
Ватиканда АҚШ президенти Доналд Трамп ва Украина раҳбари Владимир Зеленский ўртасида бўлиб ўтган 15 дақиқалик суҳбат жаҳон ҳамжамиятида катта қизиқиш уйғотди. The Economist нашрининг украиналик манбаларига таяниб хабар беришича, учрашувда Зеленский Киев тинчлик йўлида ўт очишни тўлиқ ва шартсиз тўхтатишга тайёр эканлигини Трампга маълум қилган ҳамда ундан тинчлик музокараларини давом эттиришини сўраган.Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Зеленский шунингдек, суҳбат давомида Россия президенти Владимир Путиннинг ҳозирча оташни тўхтатиш бўйича шартларни қабул қилмаётганини яна бир бор таъкидлаган. Трамп украиналик ҳамкасбининг бу фикрларига тушуниш билан муносабат билдирган. Бироз вақт ўтиб, АҚШ президенти Путин ҳақиқатан ҳам тинчлик келишувига унча мойил эмаслиги ҳақида фикр билдирган.
«Эҳтимол, Путин [урушни] тўхтатмоқчи эмасдир, балки мени шунчаки алдаётгандир. Балки биз у билан бошқа тилда гаплашишимиз керакдир — бу «банк» ёки «иккинчи даражали санкциялар» бўлиши мумкин. Чунки ҳозирги кунда жуда кўп одамлар ҳалок бўлмоқда!!!», — деб ёзган Трамп Truth ижтимоий тармоғидаги шахсий саҳифасида.
АҚШ расмийлари Путиннинг 9 май — Ғалаба куни муносабати билан уч кунлик ўт очишни тўхтатиш таклифини ҳам юқори баҳоламаган. «Жараённинг бошида Трампнинг Зеленскийдан кўнгли қолган эди. Энди эса бу ҳис-туйғулар Путинга нисбатан намоён бўла бошлади», — деган Оқ уй вакили нашрга берган интервьюсида.
Ўз навбатида Зеленский Трамп билан бўлган учрашувни «жуда рамзий» ва «тарихий аҳамиятга эга бўлиши мумкин» деб баҳолади. У тинчлик йўлида ижобий натижалар кутаётганини яна бир бор тасдиқлади.
«Менимча, учрашув яхши ўтди», — деб изоҳ берган Трамп. У шунингдек, Зеленскийнинг аввалгига нисбатан хотиржамроқ ва мамлакатининг келажаги учун кўпроқ ижобий ҳаракатларга интилганини қайд этган.
Бундан ташқари, Трамп суҳбат давомида Зеленский янада кўпроқ қурол сўраб мурожаат қилганини маълум қилган. «У бу ҳақда уч йилдан бери гапириб келяпти. Энди воқеалар ривожини кузатамиз», — деб қўшимча қилган АҚШ президенти.
Зеленский шунингдек, суҳбат давомида Россия президенти Владимир Путиннинг ҳозирча оташни тўхтатиш бўйича шартларни қабул қилмаётганини яна бир бор таъкидлаган. Трамп украиналик ҳамкасбининг бу фикрларига тушуниш билан муносабат билдирган. Бироз вақт ўтиб, АҚШ президенти Путин ҳақиқатан ҳам тинчлик келишувига унча мойил эмаслиги ҳақида фикр билдирган.
«Эҳтимол, Путин [урушни] тўхтатмоқчи эмасдир, балки мени шунчаки алдаётгандир. Балки биз у билан бошқа тилда гаплашишимиз керакдир — бу «банк» ёки «иккинчи даражали санкциялар» бўлиши мумкин. Чунки ҳозирги кунда жуда кўп одамлар ҳалок бўлмоқда!!!», — деб ёзган Трамп Truth ижтимоий тармоғидаги шахсий саҳифасида.
АҚШ расмийлари Путиннинг 9 май — Ғалаба куни муносабати билан уч кунлик ўт очишни тўхтатиш таклифини ҳам юқори баҳоламаган. «Жараённинг бошида Трампнинг Зеленскийдан кўнгли қолган эди. Энди эса бу ҳис-туйғулар Путинга нисбатан намоён бўла бошлади», — деган Оқ уй вакили нашрга берган интервьюсида.
Ўз навбатида Зеленский Трамп билан бўлган учрашувни «жуда рамзий» ва «тарихий аҳамиятга эга бўлиши мумкин» деб баҳолади. У тинчлик йўлида ижобий натижалар кутаётганини яна бир бор тасдиқлади.
«Менимча, учрашув яхши ўтди», — деб изоҳ берган Трамп. У шунингдек, Зеленскийнинг аввалгига нисбатан хотиржамроқ ва мамлакатининг келажаги учун кўпроқ ижобий ҳаракатларга интилганини қайд этган.
Бундан ташқари, Трамп суҳбат давомида Зеленский янада кўпроқ қурол сўраб мурожаат қилганини маълум қилган. «У бу ҳақда уч йилдан бери гапириб келяпти. Энди воқеалар ривожини кузатамиз», — деб қўшимча қилган АҚШ президенти.
…