Трамп-Зеленский учрашуви: Путиннинг ўйини фош бўлдими?

·1.1K·Дунё
Трамп-Зеленский учрашуви: Путиннинг ўйини фош бўлдими?
Ватиканда АҚШ президенти Доналд Трамп ва Украина раҳбари Владимир Зеленский ўртасида бўлиб ўтган 15 дақиқалик суҳбат жаҳон ҳамжамиятида катта қизиқиш уйғотди. The Economist нашрининг украиналик манбаларига таяниб хабар беришича, учрашувда Зеленский Киев тинчлик йўлида ўт очишни тўлиқ ва шартсиз тўхтатишга тайёр эканлигини Трампга маълум қилган ҳамда ундан тинчлик музокараларини давом эттиришини сўраган.

Зеленский шунингдек, суҳбат давомида Россия президенти Владимир Путиннинг ҳозирча оташни тўхтатиш бўйича шартларни қабул қилмаётганини яна бир бор таъкидлаган. Трамп украиналик ҳамкасбининг бу фикрларига тушуниш билан муносабат билдирган. Бироз вақт ўтиб, АҚШ президенти Путин ҳақиқатан ҳам тинчлик келишувига унча мойил эмаслиги ҳақида фикр билдирган.

«Эҳтимол, Путин [урушни] тўхтатмоқчи эмасдир, балки мени шунчаки алдаётгандир. Балки биз у билан бошқа тилда гаплашишимиз керакдир — бу «банк» ёки «иккинчи даражали санкциялар» бўлиши мумкин. Чунки ҳозирги кунда жуда кўп одамлар ҳалок бўлмоқда!!!», — деб ёзган Трамп Truth ижтимоий тармоғидаги шахсий саҳифасида.

АҚШ расмийлари Путиннинг 9 май — Ғалаба куни муносабати билан уч кунлик ўт очишни тўхтатиш таклифини ҳам юқори баҳоламаган. «Жараённинг бошида Трампнинг Зеленскийдан кўнгли қолган эди. Энди эса бу ҳис-туйғулар Путинга нисбатан намоён бўла бошлади», — деган Оқ уй вакили нашрга берган интервьюсида.

Ўз навбатида Зеленский Трамп билан бўлган учрашувни «жуда рамзий» ва «тарихий аҳамиятга эга бўлиши мумкин» деб баҳолади. У тинчлик йўлида ижобий натижалар кутаётганини яна бир бор тасдиқлади.

«Менимча, учрашув яхши ўтди», — деб изоҳ берган Трамп. У шунингдек, Зеленскийнинг аввалгига нисбатан хотиржамроқ ва мамлакатининг келажаги учун кўпроқ ижобий ҳаракатларга интилганини қайд этган.

Бундан ташқари, Трамп суҳбат давомида Зеленский янада кўпроқ қурол сўраб мурожаат қилганини маълум қилган. «У бу ҳақда уч йилдан бери гапириб келяпти. Энди воқеалар ривожини кузатамиз», — деб қўшимча қилган АҚШ президенти.
Трамп-ЗеленскийВатикан учрашувиТинчлик музокаралариПутиннинг ўйиниЖаҳон ҳамжамиятиИнсоният келажагиТинчлик ЙўлиТарихий УчрашувАҚШ ПрезидентиЗеленский ТрампҒалаба КуниПутин Ўйинлари
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Олмаота вилоятида Ўзбекистон фуқароси пичоқлаб ўлдирилдиОлмаота вилоятида Ўзбекистон фуқароси пичоқлаб ўлдирилдиБугун, 13:24АҚШда “Қиёмат куни” эскадрильяси иш бошладиАҚШда “Қиёмат куни” эскадрильяси иш бошладиБугун, 13:03Трамп Венесуэла билан «тарихдаги энг йирик» келишувни эълон қилдиТрамп Венесуэла билан «тарихдаги энг йирик» келишувни эълон қилдиБугун, 12:46"Бундай одамларга раҳм-шафқат бўлмайди." Садир Жапаров "халқ душманлари"ни жазолашга чақирди"Бундай одамларга раҳм-шафқат бўлмайди." Садир Жапаров "халқ душманлари"ни жазолашга чақирдиБугун, 12:39Истанбулда икки трамвай тўқнашдиИстанбулда икки трамвай тўқнашдиБугун, 11:1215 ёшли қиз 20 кун давомида ичагида игна билан яшади15 ёшли қиз 20 кун давомида ичагида игна билан яшадиБугун, 10:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди