Зеленский огоҳлантирмоқда: Россия ёзда Беларусда “ниманидир тайёрламоқда”

·1.3K·Дунё
Зеленский огоҳлантирмоқда: Россия ёзда Беларусда “ниманидир тайёрламоқда”
Украина президенти Владимир Зеленский Россиянинг Беларусда режалаштирган қўшма ҳарбий машғулотлари остида, аслида, қандайдир жиддий тайёргарликлар кетяпти, деб ҳисобламоқда. Бу ҳақда у онлайн тарзда Варшава шаҳрида ўтказилган «Уч денгиз ташаббуси» халқаро саммитида билдирди.

«Ҳозирги вақтда Россия Беларусда ҳарбий машқлар баҳонаси билан аниқ мақсад ва режасини ошкор қилмай ниманидир тайёрламоқда. Одатда, Россия томонидан янги ҳужумлар айнан мана шундай усул билан бошланади. Ҳужум қайси давлатга қаратилиши мумкин? Украинами? Литвами? Ёки Польша? Худо сақласин! Нима бўлганда ҳам, барчамиз ҳар қандай ҳолатга тайёр туришимиз лозим», – дея Зеленский ўз хавотирини билдирган.

Шунингдек, Зеленский Ғарб мамлакатлари раҳбарларини Кремл раҳбари Владимир Путинга босимни кучайтиришга чақирди. Унинг фикрича, Россия Украинанинг ҳудудий яхлитлигига зарар етказмаган ҳолда ва Путин учун ҳеч қандай имтиёз ёки мукофотлар берилмаган ҳолда бу уруш якунланиши шарт.

«Бу урушнинг натижаси Украина учун адолатли бўлиши, бизнинг давлатимиз ўз ҳудудининг бирор қарич еридан ҳам айрилмаслиги керак», – деди Зеленский.

Маълумот учун, «Уч денгиз ташаббуси» халқаро форуми Болтиқбўйи, Қора ва Адриатик денгизлари атрофидаги Европа Иттифоқининг 12 давлатини бирлаштиради. Саммит якунида иштирокчи давлат раҳбарлари Россиянинг Украинага қарши урушини кескин қоралаб, қўшма баёнот қабул қилди. Шунингдек, Украина ва Молдованинг Европа Иттифоқига қўшилиш жараёнини тезлаштириш бўйича ҳам мурожаат йўлланди.

Аввалроқ Москва ва Минск шу йил сентябрь ойида Беларус ҳудудида катта кўламдаги қўшма ҳарбий машғулотлар ўтказилишини маълум қилган эди. Турли манбаларга кўра, ушбу машғулотларга жалб қилинган ҳарбий хизматчилар сони 100 минг нафарга етиши мумкин.

Россия ва Беларуснинг мазкур ҳаракатларига жавобан, Польша ҳам НАТО билан биргаликда ўз ҳудудида кенг қамровли ҳарбий машқларни ўтказиш режасини эълон қилди. Германиянинг Гамбург шаҳрида эса кузда Россия томонидан НАТО давлатларига эҳтимолий ҳужум сценарийсини тақлид қилувчи катта ҳарбий машғулотлар ўтказилиши кўзда тутилган.

Ўз навбатида Россия расмийлари НАТО мамлакатларининг ўз чегаралари яқинида ҳарбий машғулотларни тез-тез ўтказаётганидан безовта эканини билдириб келмоқда. Хусусан, Россия Хавфсизлик Кенгашининг собиқ раҳбари Николай Патрушев НАТО давлатлари Калининград вилоятини эгаллаш ва Россиянинг ядро қуролларига профилактик зарба бериш бўйича сценарийларни ишлаб чиқаётганини таъкидлаган.
Украина ПрезидентиРоссия Ҳарбий МашқлариВаршава СаммитиКремл БосимиУруш НатижасиЕвропа Иттифоқи
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Олмаота вилоятида Ўзбекистон фуқароси пичоқлаб ўлдирилдиОлмаота вилоятида Ўзбекистон фуқароси пичоқлаб ўлдирилдиБугун, 13:24АҚШда “Қиёмат куни” эскадрильяси иш бошладиАҚШда “Қиёмат куни” эскадрильяси иш бошладиБугун, 13:03Трамп Венесуэла билан «тарихдаги энг йирик» келишувни эълон қилдиТрамп Венесуэла билан «тарихдаги энг йирик» келишувни эълон қилдиБугун, 12:46"Бундай одамларга раҳм-шафқат бўлмайди." Садир Жапаров "халқ душманлари"ни жазолашга чақирди"Бундай одамларга раҳм-шафқат бўлмайди." Садир Жапаров "халқ душманлари"ни жазолашга чақирдиБугун, 12:39Истанбулда икки трамвай тўқнашдиИстанбулда икки трамвай тўқнашдиБугун, 11:1215 ёшли қиз 20 кун давомида ичагида игна билан яшади15 ёшли қиз 20 кун давомида ичагида игна билан яшадиБугун, 10:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди