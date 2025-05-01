Владимир Путин Курск вилоятидаги вазиятни тан олди

·1.8K·Дунё
Владимир Путин Курск вилоятидаги вазиятни тан олди
Россия президенти Владимир Путин Курск вилоятидаги ҳарбий вазият бўйича ўз нуқтаи назарини билдирди ва Украина ҳарбийларининг ҳудуддаги фаолияти ҳануз тўлиқ тўхтатилмаганини тан олди. Унинг айтишича, Украина қўшинлари асосий ҳудудлардан чиқарилган бўлса-да, айрим тарқоқ гуруҳлар ҳали ҳам ўрмон ва ертўлаларда яшириниб турибди.

"Ҳозир мураккаб даврни бошдан кечиряпмиз ва бу жараён ҳали тўлиқ якунланмади", — деди Путин. “Ҳа, бизнинг ҳарбийларимиз душманни Курск вилоятининг кўп қисмидан сиқиб чиқаришга муваффақ бўлди, аммо улар ҳали ҳам ўша ерда, ертўлалар ва ўрмонларда яширинган ҳолда, тарқоқ гуруҳлар сифатида мавжуд. Биз уларнинг эвакуация қилиш бўйича чақириқларини эшитаяпмиз, аммо буни амалга оширишнинг имкони йўқ, чунки у ерда икки-уч кишидан иборат тарқоқ гуруҳлар ҳаракат қилиб юрибди", — дея қўшимча қилди Россия раҳбари.

Аввалроқ Россия расмийлари Курск вилоятида Украина армиясининг "тўлиқ мағлуб этилгани" ҳақида эълон қилган эди. Россия мудофаа вазирлиги, Украина ҳарбийлари охирги аҳоли пунктларидан ҳам чиқарилгани ҳақида маълумот тарқатган эди.

Бироқ Украина томони бу баёнотларни инкор этмоқда. Киевнинг таъкидлашича, Россия расмийларининг иддаолари ҳақиқатга зид бўлиб, Украина мудофаа кучларининг Курск вилоятидаги белгиланган ҳудудлардаги операциялари ҳозир ҳам давом этмоқда.

Украинанинг ҳарбий ҳолат бўйича вазиятни кузатувчи DeepState лойиҳасининг харитасига кўра, Украина қуролли кучлари ҳозирги вақтда ҳам Россия-Украина давлатлари чегарасига яқин ҳудуддаги кичик бир қисмини ўз назорати остида сақлаб қолмоқда.

Ҳозирги вақтда Курск вилоятида вазият кескин бўлиб қолмоқда ва тарафларнинг қарама-қарши баёнотлари вазиятнинг ҳақиқий манзарасини аниқлашни қийинлаштирмоқда. Шу билан бирга, бу ҳудуддаги жанговар ҳаракатларнинг тез орада якунланиши ҳали ҳам савол остида турибди.
Владимир ПутинКурск ВилоятиУкраина АрмиясиҲарбий ВазиятҚаршилик БаёнотлариМудофаа Кучлари
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Непалдаги вайронагарчиликлар орасида 105 ёшли аёл 24 соатдан сўнг тирик ҳолда топилдиНепалдаги вайронагарчиликлар орасида 105 ёшли аёл 24 соатдан сўнг тирик ҳолда топилдиБугун, 13:39Олмаота вилоятида Ўзбекистон фуқароси пичоқлаб ўлдирилдиОлмаота вилоятида Ўзбекистон фуқароси пичоқлаб ўлдирилдиБугун, 13:24АҚШда “Қиёмат куни” эскадрильяси иш бошладиАҚШда “Қиёмат куни” эскадрильяси иш бошладиБугун, 13:03Трамп Венесуэла билан «тарихдаги энг йирик» келишувни эълон қилдиТрамп Венесуэла билан «тарихдаги энг йирик» келишувни эълон қилдиБугун, 12:46"Бундай одамларга раҳм-шафқат бўлмайди." Садир Жапаров "халқ душманлари"ни жазолашга чақирди"Бундай одамларга раҳм-шафқат бўлмайди." Садир Жапаров "халқ душманлари"ни жазолашга чақирдиБугун, 12:39Истанбулда икки трамвай тўқнашдиИстанбулда икки трамвай тўқнашдиБугун, 11:12
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди