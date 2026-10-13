Мактаб ўқувчисини уриб кетган ҳайдовчига қонуний чора кўриш талаб қилинмоқда (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Пиёдалар ўтиш жойидан ўтаётган мактаб ўқувчисини уриб юборган ва воқеа жойидан тўхтамасдан қочиб кетган ҳайдовчига нисбатан қонуний чора кўрилиши талаб қилинмоқда.
- Жабрланган қизалоқнинг отаси тармоққа жойланган кузатув камераси тасвирлари асосида ҳуқуқ-тартибот органларидан мазкур ҳолатни тезкорлик билан ўрганишни сўраган.
- Йўл-транспорт ҳодисаси жойидан қочиб кетиш қонунчиликка кўра жавобгарликни янада оғирлаштирувчи омил ҳисобланади.
Ижтимоий тармоқларда пиёдалар ўтиш жойидан («пешеход») ўтаётган мактаб ўқувчиси бўлган норасида қизчани автомобиль уриб юборгани ва ҳайдовчи тўхтамасдан воқеа жойидан кетиб қолгани акс этган видеолавҳа тарқалди.
Жабрланган қизалоқнинг отаси кузатув камераси тасвирларини тармоққа жойлаб, масъул ҳуқуқ-тартибот органларидан мазкур ҳолатни тезкорлик билан ўрганишни ҳамда қоидабузар ҳайдовчига нисбатан қатъий қонуний чора кўришни сўрамоқда.
Камера кадрларидаги тафсилотлар: Зарба ва ёрдамсиз қолдирилган бола
Видеокузатув ёзувларида воқеа қандай ривожлангани яққол кўринади:
Қоидага мувофиқ ҳаракат: Мактаб ўқувчиси белгиланган пиёдалар ўтиш йўлакчасидан йўлнинг нариги томонига ўтаётган бўлган;
Кутилмаган зарба ва йиқилиш: Йўлда ҳаракатланиб келаётган оқ рангли кроссовер (SUV) автомобили қизчага тегиб, уни туртиб юборган. Кучли зарба оқибатида қизча йўл четидаги асфальтга йиқилган;
Тўхтамасдан кетиб қолиш: Видеода кўринишича, ҳайдовчи тўхтаб, болага биринчи ёрдам кўрсатиш ёки ҳолидан хабар олиш ўрнига йўлида давом этиб, воқеа жойидан узоқлашган;
Шок ҳолатидаги қизалоқ: Зарбадан сўнг қизча шок ҳолатида ўрнидан туриб, йўлни давом эттиришга ҳаракат қилган, атрофдаги одамлар эса юз берган ҳолатга қараб қолган.
Ҳайдовчилар диққатига: Инсон ҳаёти ҳар қандай шошилинчдан устун!
Йўл ҳаракати хавфсизлиги қоидаларига кўра, пиёдалар ўтиш жойларига яқинлашганда тезликни камайтириш ва йўлдан ўтаётган пиёдаларга, айниқса ёш болаларга йўл бериш ҳайдовчининг сўзсиз бурчидир:
Жавобгарликдан қочиб бўлмайди: Йўл-транспорт ҳодисаси жойидан қочиб кетиш қонунчиликка асосан жавобгарликни янада оғирлаштирувчи омил ҳисобланади;
Болалар саломатлиги биринчи ўринда: Йўл четида ёки «зебра» устида болани кўрганда доимо сергак бўлиш шарт, чунки ҳеч қандай шошилинч иш инсон соғлиғи ва ҳаётидан устун эмас.
Ҳозирда жамоатчилик ЙҲХХ ва тегишли идоралардан ушбу автомобиль эгасини видеокамералар орқали аниқлаб, ҳолатга тўлиқ ҳуқуқий баҳо беришини кутмоқда.
Изоҳлар 0
…