Мактаб ўқувчисини уриб кетган ҳайдовчига қонуний чора кўриш талаб қилинмоқда (видео)

·0·Жамият
Мактаб ўқувчисини уриб кетган ҳайдовчига қонуний чора кўриш талаб қилинмоқда (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Пиёдалар ўтиш жойидан ўтаётган мактаб ўқувчисини уриб юборган ва воқеа жойидан тўхтамасдан қочиб кетган ҳайдовчига нисбатан қонуний чора кўрилиши талаб қилинмоқда.
  • Жабрланган қизалоқнинг отаси тармоққа жойланган кузатув камераси тасвирлари асосида ҳуқуқ-тартибот органларидан мазкур ҳолатни тезкорлик билан ўрганишни сўраган.
  • Йўл-транспорт ҳодисаси жойидан қочиб кетиш қонунчиликка кўра жавобгарликни янада оғирлаштирувчи омил ҳисобланади.

Ижтимоий тармоқларда пиёдалар ўтиш жойидан («пешеход») ўтаётган мактаб ўқувчиси бўлган норасида қизчани автомобиль уриб юборгани ва ҳайдовчи тўхтамасдан воқеа жойидан кетиб қолгани акс этган видеолавҳа тарқалди.

Жабрланган қизалоқнинг отаси кузатув камераси тасвирларини тармоққа жойлаб, масъул ҳуқуқ-тартибот органларидан мазкур ҳолатни тезкорлик билан ўрганишни ҳамда қоидабузар ҳайдовчига нисбатан қатъий қонуний чора кўришни сўрамоқда.

Камера кадрларидаги тафсилотлар: Зарба ва ёрдамсиз қолдирилган бола

Видеокузатув ёзувларида воқеа қандай ривожлангани яққол кўринади:

  • Қоидага мувофиқ ҳаракат: Мактаб ўқувчиси белгиланган пиёдалар ўтиш йўлакчасидан йўлнинг нариги томонига ўтаётган бўлган;

  • Кутилмаган зарба ва йиқилиш: Йўлда ҳаракатланиб келаётган оқ рангли кроссовер (SUV) автомобили қизчага тегиб, уни туртиб юборган. Кучли зарба оқибатида қизча йўл четидаги асфальтга йиқилган;

  • Тўхтамасдан кетиб қолиш: Видеода кўринишича, ҳайдовчи тўхтаб, болага биринчи ёрдам кўрсатиш ёки ҳолидан хабар олиш ўрнига йўлида давом этиб, воқеа жойидан узоқлашган;

  • Шок ҳолатидаги қизалоқ: Зарбадан сўнг қизча шок ҳолатида ўрнидан туриб, йўлни давом эттиришга ҳаракат қилган, атрофдаги одамлар эса юз берган ҳолатга қараб қолган.

Ҳайдовчилар диққатига: Инсон ҳаёти ҳар қандай шошилинчдан устун!

Йўл ҳаракати хавфсизлиги қоидаларига кўра, пиёдалар ўтиш жойларига яқинлашганда тезликни камайтириш ва йўлдан ўтаётган пиёдаларга, айниқса ёш болаларга йўл бериш ҳайдовчининг сўзсиз бурчидир:

  • Жавобгарликдан қочиб бўлмайди: Йўл-транспорт ҳодисаси жойидан қочиб кетиш қонунчиликка асосан жавобгарликни янада оғирлаштирувчи омил ҳисобланади;

  • Болалар саломатлиги биринчи ўринда: Йўл четида ёки «зебра» устида болани кўрганда доимо сергак бўлиш шарт, чунки ҳеч қандай шошилинч иш инсон соғлиғи ва ҳаётидан устун эмас.

Ҳозирда жамоатчилик ЙҲХХ ва тегишли идоралардан ушбу автомобиль эгасини видеокамералар орқали аниқлаб, ҳолатга тўлиқ ҳуқуқий баҳо беришини кутмоқда.

автокатастрофапешеходшкола ўқувчисиавтомобиль
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда Matiz ёниб кетдиТошкентда Matiz ёниб кетди9 сентябр 14:35Москвада эркак такси ва полиция машиналари устига сакради (видео)Москвада эркак такси ва полиция машиналари устига сакради (видео)5 октябр 16:14Чилонзорда ҳаракатланаётган машина устига дарахт қуладиЧилонзорда ҳаракатланаётган машина устига дарахт қулади2 октябр 09:00Косонсойда 1-синф ўқувчиси китоб ўқий олмагани учун калтаклангани айтилмоқдаКосонсойда 1-синф ўқувчиси китоб ўқий олмагани учун калтаклангани айтилмоқда17 сентябр 15:42Автобусни эшикларини очиб ҳайдаган ҳайдовчига чора кўрилдиАвтобусни эшикларини очиб ҳайдаган ҳайдовчига чора кўрилди8 октябр 10:45«Оилавий аламни товони»: Тошкентда Spark ҳайдовчиси BYD’ни атайлаб пачоқлади (видео)«Оилавий аламни товони»: Тошкентда Spark ҳайдовчиси BYD’ни атайлаб пачоқлади (видео)22 сентябр 16:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?