Германияда робот 16 ёшли қизга нисбатан жинсий тегажоғлик қилганликда гумон қилинмоқда

·49·Дунё
Германияда робот 16 ёшли қизга нисбатан жинсий тегажоғлик қилганликда гумон қилинмоқда

Германиянинг Кёльн шаҳрида 16 ёшли қизга нисбатан жинсий тегажоғлик содир этилгани ҳақидаги воқеа полиция текширувига сабаб бўлди. Bild нашрининг ёзишича, ҳодисада тахминан 1,2 метр бўйли робот иштирок этган.

Маълумотларга кўра, воқеа 11 октябрга ўтар кечаси шаҳар марказидаги ресторан яқинида юз берган. Ўша пайтда қиз икки дугонаси билан бирга бўлган. Робот унга яқинлашиб, орқа қисмига қўл теккизган ва жинсий характердаги ҳаракатларни содир этган.

Дастлабки маълумотларга кўра, роботнинг 16 ёшли эгаси ва унинг 19 ёшли таниши ҳодисани видеога олган. Улар роботнинг ҳаракатларига изоҳ бериб, воқеани ижтимоий тармоқдаги жонли эфир орқали намойиш этган бўлиши мумкин.

Воқеа жойига полиция чақирилганидан сўнг, ҳуқуқ-тартибот ходимлари ҳодисага алоқадор шахсларни аниқлади. Робот эса автомобиль юкхонасига яшириб қўйилган ҳолда топилган.

Полиция роботни ва гумондорларга тегишли иккита мобил телефонни олиб қўйди. Ҳозирда қурилма қандай бошқарилгани, унинг ҳаракатлари атайлаб йўналтирилганми ёки йўқми, шу жумладан ҳодисанинг барча тафсилотлари ўрганилмоқда.

Мазкур ҳолат юзасидан жинсий тегажоғлик гумони билан тергов бошланган. Тергов якунлари ва роботнинг ҳаракатларига ким масъул бўлгани ҳақидаги хулосалар ҳозирча маълум эмас.

Кёльнроботжинсий тегажоғликКёльн полицияси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Honor дунёдаги илк «смартфон-робот»ни тақдим этади: Янги қурилманинг имкониятлариHonor дунёдаги илк «смартфон-робот»ни тақдим этади: Янги қурилманинг имкониятлари26 июл 11:58Ақлли колонкалардан воз кечиш вақти келдими? Nubia ҳис-туйғуларни тушунадиган иМоочи робот-уй ҳайвонини тақдим этдиАқлли колонкалардан воз кечиш вақти келдими? Nubia ҳис-туйғуларни тушунадиган иМоочи робот-уй ҳайвонини тақдим этди19 июл 14:55Куктеч фаол дам олиш ихлосмандлари учун янги робот-экзоскелетни намойиш этдиКуктеч фаол дам олиш ихлосмандлари учун янги робот-экзоскелетни намойиш этди30 июн 06:28ТерраМов Х AWD: Боғ учун 28 ядроли процессорга эга ақлли мини-танк тақдим этилдиТерраМов Х AWD: Боғ учун 28 ядроли процессорга эга ақлли мини-танк тақдим этилди19 июн 09:20Xiaomi гуманоид роботи смартфонни бир қўлда бошқариб суратга туширдиXiaomi гуманоид роботи смартфонни бир қўлда бошқариб суратга туширди8 июн 12:55"Бавария" Саид Эл Малани трансфер қилиш учун асосий даъвогарга айланди"Бавария" Саид Эл Малани трансфер қилиш учун асосий даъвогарга айланди27 апрел 12:14
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда