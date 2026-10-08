Одам савдосида гумонланган ўзбекистонлик аёл Туркияда ушланди

·6·Дунё
Одам савдосида гумонланган ўзбекистонлик аёл Туркияда ушланди

Туркияда халқаро қидирувда бўлган Ўзбекистон фуқароси М.Х. қўлга олиниб, белгиланган тартибда Ўзбекистонга қайтарилди. Бу ҳақда Ўзбекистоннинг Истанбул шаҳридаги Бош консулхонаси маълум қилди.

Қайд этилишича, М.Х. Жиноят кодексининг одам савдосига оид 135-моддаси ҳамда қонунга хилоф равишда чет элга чиқишни назарда тутувчи 223-моддаси бўйича жиноят содир этганликда айбланиб, халқаро қидирувга берилган.

Тергов маълумотларига кўра, у бир гуруҳ шахслар билан олдиндан тил бириктирган ҳолда фуқароларни турли ваъдалар билан алдаб, Қозоғистон орқали Таиланд ва Туркияга олиб чиқишда иштирок этган. Шунингдек, жабрланувчиларни ушбу давлатларда фоҳишалик билан шуғулланишга жалб қилганликда айбланмоқда.

Ўзбекистон ва Туркия ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлари томонидан ўтказилган ҳамкорликдаги тезкор-қидирув тадбирлари натижасида M.X.нинг қаерда экани аниқланган.

Шундан сўнг у қўлга олиниб, тегишли тартибда Ўзбекистоннинг ваколатли органларига топширилган.

PPX xodimi ko'chada ayol kishining sumkalarini ko'tarib ketmoqda.
М.Х.Туркияадам савдосиҚозоғистон орқали таиландга олиб чиқиш
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўз фарзандини уй ва машина сотиб олиш эвазига сотишга келишган ота-онага суд ҳукми эълон қилиндиЎз фарзандини уй ва машина сотиб олиш эвазига сотишга келишган ота-онага суд ҳукми эълон қилинди15 сентябр 22:00Австралияда бир буқа 300 минг АҚШ долларига сотилди: унинг нархи нимаси билан оқланмоқда?Австралияда бир буқа 300 минг АҚШ долларига сотилди: унинг нархи нимаси билан оқланмоқда?13 сентябр 01:14Блогер Некоглай ва унинг рафиқаси гиёҳванд моддалар савдосида айбланиб қўлга олиндиБлогер Некоглай ва унинг рафиқаси гиёҳванд моддалар савдосида айбланиб қўлга олинди22 сентябр 08:5916 кишининг ўлимида гумонланган «Чивин» лақабли эркак аёл қиёфасида қўлга тушди16 кишининг ўлимида гумонланган «Чивин» лақабли эркак аёл қиёфасида қўлга тушди5 октябр 00:07Қозоғистонда аёл ҳали туғилмаган фарзандини сотишга урингани аниқландиҚозоғистонда аёл ҳали туғилмаган фарзандини сотишга урингани аниқланди12 август 12:53Опасини зўрлаб ўлдирганликда гумонланган ўсмир ҳибсга олиндиОпасини зўрлаб ўлдирганликда гумонланган ўсмир ҳибсга олинди2 май 18:44
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?