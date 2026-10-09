Миср ўзбекистонликлар учун ёш чеклови, нақд пул талаби ва янги виза тартибини эълон қилди

·63·Дунё
Миср ўзбекистонликлар учун ёш чеклови, нақд пул талаби ва янги виза тартибини эълон қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • 1-ноябрдан бошлаб ўзбекистонликлар учун Мисрга кириш тартиблари ўзгаради, жумладан, аеропортда виза олиш чекланади ва олдиндан виза расмийлаштириш мажбурий бўлади.
  • 40 ёшгача бўлган фуқаролар фақат оила аъзолари ҳамроҳлигида саёҳат қила олади, мустақил саёҳат эса 40 ёшдан ошганлар учун сақлаб қолинади.
  • Шунингдек, оилалар учун камида 5 000 АҚШ доллари, мустақил саёҳатчилар учун эса 3 000 АҚШ доллари миқдорида нақд пул талаб этилади.

Ўзбекистон Республикасининг Қоҳирадаги элчихонаси Миср Араб Республикасига сафар қилишни режалаштираётган юртдошларимиз учун муҳим ва шошилинч огоҳлантириш билан чиқди. Дипломатик каналлар орқали олинган расмий маълумотларга мувофиқ, жорий йилнинг 1 ноябридан бошлаб ўзбекистонликларнинг Мисрга кириши бўйича тартиб-қоидалар тубдан ўзгаради ва сезиларли даражада қатъийлаштирилади.

Янги талабларга кўра, эндиликда мамлакатга аэропортда бериладиган виза орқали кириш амалиёти чекланиб, фуқароларнинг ёши, оилавий ҳолати ҳамда молиявий таъминотига доир қатъий мезонлар кучга киради.

Асосий ўзгариш: Виза ва ташкилий сафар тартиби

Элчихона тақдим этган янги низомга биноан, саёҳатга чиқувчилар олдиндан қуйидаги шартларни бажаришлари шарт:

  • Олдиндан виза олиш мажбурияти: Мисрга кириш визаси энди мамлакатга етиб боргач эмас, балки сафар бошлангунга қадар Мисрнинг тегишли дипломатик ваколатхоналари (консулликлари) орқали расмийлаштирилиши шарт;

  • Фақат расмий туроператорлар: Туристик саёҳатлар ва тур-пакетлар фақат ваколатли ҳамда сертификатланган туроператорлар орқали амалга оширилиши белгиланди;

  • Виза турини ўзгартириш тақиқи: Миср ҳудудига киргандан сўнг сайёҳлик (туристик) визасини бошқа тоифадаги (масалан, ишчи, ўқиш ёки яшаш) визаларга ўзгартиришга қатъиян рухсат берилмайди.

Ёш ва оилавий чегирма: 40 ёшгача бўлганлар ким билан бориши мумкин?

Янги низомда ёш чегараси билан боғлиқ чекловлар энг кўп муҳокамаларга сабаб бўлмоқда:

  • Ёлғиз сафар тақиқи: 40 ёшгача бўлган фуқаролар Мисрга якка тартибда ёки дўстлар даврасида бора олмайди — улар фақат яқин оила аъзолари (ота-онаси, қонуний турмуш ўртоғи ёки фарзандлари) ҳамроҳлигидагина мамлакатга киритилиши мумкин;

  • 40 ёшдан юқори фуқаролар: Мазкур ёшдан ошган йўловчиларга мустақил ва якка тартибда саёҳат қилиш ҳуқуқи сақлаб қолинади.

Молиявий талаблар: Чўнтакда қанча нақд пул бўлиши шарт?

Миср чегара хизмати мамлакатга кириб келаётган ҳар бир ўзбекистонликнинг молиявий лаёқатини бевосита назоратдан ўтказади:

  • Оилалар учун (40 ёшгача бўлганлар бор гуруҳ): Оила тасарруфида ва ёнида камида 5 000 АҚШ доллари миқдорида нақд маблағ бўлиши талаб этилади;

  • Мустақил саёҳатчилар учун (40 ёшдан юқори): Якка тартибда сафарга чиққан фуқаронинг ёнида камида 3 000 АҚШ доллари миқдорида нақд пул маблағи бўлиши шарт;

  • Депортация хавфи: Чеккага чиқишда белгиланган ҳужжатларни тўлиқ тақдим этмаган ёки молиявий талабга жавоб бермаган йўловчилар чегарадан қайтарилиб, уларни олиб келган авиакомпания ҳисобидан зудлик билан ортга депортация қилиниши мумкин.

Ўзбекистоннинг Мисрдаги элчихонаси саёҳатчилар, зиёратчилар ва дам олишни режалаштираётган барча фуқаролардан ортиқча молиявий зарар ва чегарадаги муаммоларнинг олдини олиш учун 1 ноябрдан кучга кирувчи мазкур қатъий талабларни олдиндан ҳисобга олишни тавсия этади.

Ўзбекистон элчихонасиМиср визасиТуроператорларМисрга сафар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон фуқаролари учун Мисрга кириш тартиби мураккаблашиши мумкиЎзбекистон фуқаролари учун Мисрга кириш тартиби мураккаблашиши мумкиКеча 07:44Трамп маъмурияти Маҳмуд Аббосга БМТ Бош Ассамблеяси учун виза беришдан бош тортдиТрамп маъмурияти Маҳмуд Аббосга БМТ Бош Ассамблеяси учун виза беришдан бош тортди17 сентябр 15:02Таиланд Ўзбекистон фуқаролари учун визасиз режимни бекор қиладиТаиланд Ўзбекистон фуқаролари учун визасиз режимни бекор қилади3 сентябр 06:15Путин фармони: Россиядан Ўзбекистонга 1 млн рублдан ортиқ нақд пул олиб чиқиш тақиқландиПутин фармони: Россиядан Ўзбекистонга 1 млн рублдан ортиқ нақд пул олиб чиқиш тақиқланди30 сентябр 10:27Қозоғистонга кириш қоидалари ўзгармоқда: ўзбекистонликлар нима қилади?Қозоғистонга кириш қоидалари ўзгармоқда: ўзбекистонликлар нима қилади?2 сентябр 12:16Миср Европа газини илиб кетмоқда: Африка гиганти АҚШдан СПГ импорти бўйича рекорд ўрнатдиМиср Европа газини илиб кетмоқда: Африка гиганти АҚШдан СПГ импорти бўйича рекорд ўрнатди16 сентябр 08:05
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?