Миср ўзбекистонликлар учун ёш чеклови, нақд пул талаби ва янги виза тартибини эълон қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- 1-ноябрдан бошлаб ўзбекистонликлар учун Мисрга кириш тартиблари ўзгаради, жумладан, аеропортда виза олиш чекланади ва олдиндан виза расмийлаштириш мажбурий бўлади.
- 40 ёшгача бўлган фуқаролар фақат оила аъзолари ҳамроҳлигида саёҳат қила олади, мустақил саёҳат эса 40 ёшдан ошганлар учун сақлаб қолинади.
- Шунингдек, оилалар учун камида 5 000 АҚШ доллари, мустақил саёҳатчилар учун эса 3 000 АҚШ доллари миқдорида нақд пул талаб этилади.
Ўзбекистон Республикасининг Қоҳирадаги элчихонаси Миср Араб Республикасига сафар қилишни режалаштираётган юртдошларимиз учун муҳим ва шошилинч огоҳлантириш билан чиқди. Дипломатик каналлар орқали олинган расмий маълумотларга мувофиқ, жорий йилнинг 1 ноябридан бошлаб ўзбекистонликларнинг Мисрга кириши бўйича тартиб-қоидалар тубдан ўзгаради ва сезиларли даражада қатъийлаштирилади.
Янги талабларга кўра, эндиликда мамлакатга аэропортда бериладиган виза орқали кириш амалиёти чекланиб, фуқароларнинг ёши, оилавий ҳолати ҳамда молиявий таъминотига доир қатъий мезонлар кучга киради.
Асосий ўзгариш: Виза ва ташкилий сафар тартиби
Элчихона тақдим этган янги низомга биноан, саёҳатга чиқувчилар олдиндан қуйидаги шартларни бажаришлари шарт:
Олдиндан виза олиш мажбурияти: Мисрга кириш визаси энди мамлакатга етиб боргач эмас, балки сафар бошлангунга қадар Мисрнинг тегишли дипломатик ваколатхоналари (консулликлари) орқали расмийлаштирилиши шарт;
Фақат расмий туроператорлар: Туристик саёҳатлар ва тур-пакетлар фақат ваколатли ҳамда сертификатланган туроператорлар орқали амалга оширилиши белгиланди;
Виза турини ўзгартириш тақиқи: Миср ҳудудига киргандан сўнг сайёҳлик (туристик) визасини бошқа тоифадаги (масалан, ишчи, ўқиш ёки яшаш) визаларга ўзгартиришга қатъиян рухсат берилмайди.
Ёш ва оилавий чегирма: 40 ёшгача бўлганлар ким билан бориши мумкин?
Янги низомда ёш чегараси билан боғлиқ чекловлар энг кўп муҳокамаларга сабаб бўлмоқда:
Ёлғиз сафар тақиқи: 40 ёшгача бўлган фуқаролар Мисрга якка тартибда ёки дўстлар даврасида бора олмайди — улар фақат яқин оила аъзолари (ота-онаси, қонуний турмуш ўртоғи ёки фарзандлари) ҳамроҳлигидагина мамлакатга киритилиши мумкин;
40 ёшдан юқори фуқаролар: Мазкур ёшдан ошган йўловчиларга мустақил ва якка тартибда саёҳат қилиш ҳуқуқи сақлаб қолинади.
Молиявий талаблар: Чўнтакда қанча нақд пул бўлиши шарт?
Миср чегара хизмати мамлакатга кириб келаётган ҳар бир ўзбекистонликнинг молиявий лаёқатини бевосита назоратдан ўтказади:
Оилалар учун (40 ёшгача бўлганлар бор гуруҳ): Оила тасарруфида ва ёнида камида 5 000 АҚШ доллари миқдорида нақд маблағ бўлиши талаб этилади;
Мустақил саёҳатчилар учун (40 ёшдан юқори): Якка тартибда сафарга чиққан фуқаронинг ёнида камида 3 000 АҚШ доллари миқдорида нақд пул маблағи бўлиши шарт;
Депортация хавфи: Чеккага чиқишда белгиланган ҳужжатларни тўлиқ тақдим этмаган ёки молиявий талабга жавоб бермаган йўловчилар чегарадан қайтарилиб, уларни олиб келган авиакомпания ҳисобидан зудлик билан ортга депортация қилиниши мумкин.
Ўзбекистоннинг Мисрдаги элчихонаси саёҳатчилар, зиёратчилар ва дам олишни режалаштираётган барча фуқаролардан ортиқча молиявий зарар ва чегарадаги муаммоларнинг олдини олиш учун 1 ноябрдан кучга кирувчи мазкур қатъий талабларни олдиндан ҳисобга олишни тавсия этади.
Изоҳлар 0
…