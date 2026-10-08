Ўзбекистон фуқаролари учун Мисрга кириш тартиби мураккаблашиши мумки

·53·Дунё
Ўзбекистон фуқаролари учун Мисрга кириш тартиби мураккаблашиши мумки
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • 1-ноябрдан бошлаб Ўзбекистон фуқаролари учун Мисрга киришда қўшимча талаблар жорий этилиши мумкинлиги ҳақида норасмий маълумотлар тарқалмоқда.
  • Бу талаблар жумласига хавфсизлик хизмати рухсати, 16-40 ёшдаги фуқаролар учун ёш чеклови ва молиявий кафолатни тасдиқловчи ҳужжатлар кириши мумкин.
  • Ҳозирча ушбу маълумотлар расман тасдиқланмаган ва амалдаги кириш тартиби ўзгаришсиз қолмоқда.

Кузги таътиллар ва сайёҳлик мавсуми арафасида оммавий йўналишлардан бири бўлган Мисрга сафар қилиш шартлари бўйича муҳим хабарлар тарқалди. Қабул қилувчи хорижий сайёҳлик ширкатларининг норасмий маълумотларига кўра, жорий йилнинг 1 ноябридан бошлаб Ўзбекистон ҳамда қўшни давлатлар фуқаролари учун мамлакатга киришда қўшимча талаблар жорий этилиши масаласи кўриб чиқилмоқда.

Ҳозирча ушбу маълумотлар муҳокамалар ва тахминлар даражасида бўлиб, Миср расмий идоралари томонидан ҳали якуний қарор ва циркулярлар эълон қилинмаган бўлса-да, сайёҳлик бозорида жиддий қизиқиш уйғотмоқда.

Қандай қўшимча талаблар кутилмоқда?

Норасмий тарзда муҳокама қилинаётган ва амалиётга киритилиши мумкин бўлган асосий чеклов ва талаблар қуйидагилардан иборат:

  • Хавфсизлик хизмати рухсати: Сайёҳлик сафаридан аввал Миср хавфсизлик идораларининг дастлабки текшируви ва расмий розилигини олиш тартиби;

  • Ёш чеклови: 16 ёшдан 40 ёшгача бўлган фуқароларнинг яқин қариндошлари ҳамроҳлигисиз ёлғиз саёҳат қилишига муайян чекловлар қўйилиши эҳтимоли;

  • Молиявий кафолат: Сафар давомида молиявий таъминланганликни тасдиқловчи ҳужжатлар (банк кўчирмаси ёки етарли миқдордаги нақд маблағ) талаб қилиниши.

Ҳозирги ҳолат: Расмий ҳужжат йўқ, хабарлар тасдиқланмаган

Мазкур ўзгаришлар бўйича ҳозирча расмий тартиб кучга кирмаган:

  • Норасмий мақом: Айни пайтда бу янгилик фақатгина мезбон туроператорлар даражасида муҳокама қилинаётган ташаббус бўлиб, Мисрнинг тегишли вазирликлари ва дипломатик корпуслари томонидан расман тасдиқланмаган;

  • Ҳуқуқий куч: Ҳеч қандай расмий циркуляр ёки норматив ҳужжат мавжуд эмас, амалдаги виза ва кириш тартиби ҳозирча ўзгаришсиз қолмоқда.

Турагентликлардан муҳим тавсия: Қайтариб бўлмайдиган чипталарни шошиб олманг

Юзага келган ноаниқликлар фонида туристик агентликлар ва соҳа мутахассислари сафарга отланаётган ҳамюртларимизга эҳтиёт чораларини кўришни тавсия этмоқда:

  • Ахборотни кузатиб бориш: Сафарни режалаштираётган фуқароларга фақат расмий манбалар ва ТИВ баёнотларини диққат билан кузатиб бориш тавсия этилади;

  • Эҳтиёткорлик чораси: Вазиятга тўлиқ ойдинлик киритилгунга қадар, пули қайтарилмайдиган (невозвратный) авиачипталар ва меҳмонхона бронларини шошилинч харид қилишдан тийилиш мақсадга мувофиқдир.

Миср ҳукумати ёки Ўзбекистоннинг тегишли дипломатик идоралари томонидан мазкур масала юзасидан расмий изоҳ берилиши билан киришнинг аниқ қоидаларига тўлиқ ойдинлик киритилиши кутилмоқда.

Мисрга сафарЎзбекистонхавфсизликмолиявий кафолат
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Таиланд Ўзбекистон фуқаролари учун визасиз режимни бекор қиладиТаиланд Ўзбекистон фуқаролари учун визасиз режимни бекор қилади3 сентябр 06:15"Агар ўладиган бўлсангиз, ўз юртингизга бориб ўлинг!": Таиланд бош вазири баёноти..."Агар ўладиган бўлсангиз, ўз юртингизга бориб ўлинг!": Таиланд бош вазири баёноти...18 сентябр 18:16Беларусга борувчилар учун енгиллик: 10 кунлик янги тартибБеларусга борувчилар учун енгиллик: 10 кунлик янги тартиб14 июл 08:49Қозоғистонга кириш қоидалари ўзгармоқда: ўзбекистонликлар нима қилади?Қозоғистонга кириш қоидалари ўзгармоқда: ўзбекистонликлар нима қилади?2 сентябр 12:16Сайёҳлар учун кутилмаган зарба ва янги чекловлар: Таиландда 15 сентябрдан нималар ўзгарди?Сайёҳлар учун кутилмаган зарба ва янги чекловлар: Таиландда 15 сентябрдан нималар ўзгарди?15 сентябр 10:36Таиланд визаси учун Москвага бориш: Ўзбекистонликлар учун Бангкокка сафар мураккаблашдиТаиланд визаси учун Москвага бориш: Ўзбекистонликлар учун Бангкокка сафар мураккаблашди4 сентябр 13:49
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?