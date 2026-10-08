Ўзбекистон фуқаролари учун Мисрга кириш тартиби мураккаблашиши мумки
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- 1-ноябрдан бошлаб Ўзбекистон фуқаролари учун Мисрга киришда қўшимча талаблар жорий этилиши мумкинлиги ҳақида норасмий маълумотлар тарқалмоқда.
- Бу талаблар жумласига хавфсизлик хизмати рухсати, 16-40 ёшдаги фуқаролар учун ёш чеклови ва молиявий кафолатни тасдиқловчи ҳужжатлар кириши мумкин.
- Ҳозирча ушбу маълумотлар расман тасдиқланмаган ва амалдаги кириш тартиби ўзгаришсиз қолмоқда.
Кузги таътиллар ва сайёҳлик мавсуми арафасида оммавий йўналишлардан бири бўлган Мисрга сафар қилиш шартлари бўйича муҳим хабарлар тарқалди. Қабул қилувчи хорижий сайёҳлик ширкатларининг норасмий маълумотларига кўра, жорий йилнинг 1 ноябридан бошлаб Ўзбекистон ҳамда қўшни давлатлар фуқаролари учун мамлакатга киришда қўшимча талаблар жорий этилиши масаласи кўриб чиқилмоқда.
Ҳозирча ушбу маълумотлар муҳокамалар ва тахминлар даражасида бўлиб, Миср расмий идоралари томонидан ҳали якуний қарор ва циркулярлар эълон қилинмаган бўлса-да, сайёҳлик бозорида жиддий қизиқиш уйғотмоқда.
Қандай қўшимча талаблар кутилмоқда?
Норасмий тарзда муҳокама қилинаётган ва амалиётга киритилиши мумкин бўлган асосий чеклов ва талаблар қуйидагилардан иборат:
Хавфсизлик хизмати рухсати: Сайёҳлик сафаридан аввал Миср хавфсизлик идораларининг дастлабки текшируви ва расмий розилигини олиш тартиби;
Ёш чеклови: 16 ёшдан 40 ёшгача бўлган фуқароларнинг яқин қариндошлари ҳамроҳлигисиз ёлғиз саёҳат қилишига муайян чекловлар қўйилиши эҳтимоли;
Молиявий кафолат: Сафар давомида молиявий таъминланганликни тасдиқловчи ҳужжатлар (банк кўчирмаси ёки етарли миқдордаги нақд маблағ) талаб қилиниши.
Ҳозирги ҳолат: Расмий ҳужжат йўқ, хабарлар тасдиқланмаган
Мазкур ўзгаришлар бўйича ҳозирча расмий тартиб кучга кирмаган:
Норасмий мақом: Айни пайтда бу янгилик фақатгина мезбон туроператорлар даражасида муҳокама қилинаётган ташаббус бўлиб, Мисрнинг тегишли вазирликлари ва дипломатик корпуслари томонидан расман тасдиқланмаган;
Ҳуқуқий куч: Ҳеч қандай расмий циркуляр ёки норматив ҳужжат мавжуд эмас, амалдаги виза ва кириш тартиби ҳозирча ўзгаришсиз қолмоқда.
Турагентликлардан муҳим тавсия: Қайтариб бўлмайдиган чипталарни шошиб олманг
Юзага келган ноаниқликлар фонида туристик агентликлар ва соҳа мутахассислари сафарга отланаётган ҳамюртларимизга эҳтиёт чораларини кўришни тавсия этмоқда:
Ахборотни кузатиб бориш: Сафарни режалаштираётган фуқароларга фақат расмий манбалар ва ТИВ баёнотларини диққат билан кузатиб бориш тавсия этилади;
Эҳтиёткорлик чораси: Вазиятга тўлиқ ойдинлик киритилгунга қадар, пули қайтарилмайдиган (невозвратный) авиачипталар ва меҳмонхона бронларини шошилинч харид қилишдан тийилиш мақсадга мувофиқдир.
Миср ҳукумати ёки Ўзбекистоннинг тегишли дипломатик идоралари томонидан мазкур масала юзасидан расмий изоҳ берилиши билан киришнинг аниқ қоидаларига тўлиқ ойдинлик киритилиши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…