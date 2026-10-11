Telegram асосчиси Павел Дуров 42 ёшда: у қандай қилиб дунёни забт этди?

·13·Дунё
Telegram асосчиси Павел Дуров 42 ёшда: у қандай қилиб дунёни забт этди?

Telegram мессенжери асосчиси, дастурчи ва тадбиркор Павел Дуров 2026 йил 10 октябрь куни 42 ёшини қарши олди. У 1984 йил 10 октябрда туғилган ва замонавий технологиялар оламидаги таниқли шахслардан бирига айланган.

Дуров дастлаб Россияда "ВКонтакте" ижтимоий тармоғини яратиш орқали танилган. 2013 йилда эса у акаси Николай Дуров билан биргаликда Telegram мессенжерига асос солган. Платформа тезкор хабар алмашиш, катта ҳажмдаги файлларни юбориш, каналлар ва гуруҳлар орқали кенг аудиторияга мурожаат қилиш имкониятлари билан машҳурликка эришди.

Телеграмнинг асосий хусусиятларидан бири фойдаланувчиларнинг шахсий маълумотлари ва мулоқот махфийлигига алоҳида эътибор қаратилишидир. Бироқ махфийлик даражаси суҳбат турига қараб фарқ қилади: одатий чатлар ва махфий чатлар бир хил ҳимоя усулидан фойдаланмайди.

Бугунги кунда Telegram дунёнинг турли мамлакатларида янгиликлар, таълим, бизнес ва кундалик мулоқот учун ишлатиладиган йирик платформалардан биридир. Павел Дуров эса ўзининг мустақиллик, интернет эркинлиги ва фойдаланувчи махфийлигига оид қарашлари билан ҳам кўп муҳокама қилинади.

Павел ДуровTelegramВКонтактеНиколай Дуров
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Telegram нима сабабдан App Storeдан вақтинча олиб ташландиTelegram нима сабабдан App Storeдан вақтинча олиб ташланди5 август 01:56Россиянинг «КодДурова» нашри «Код.ру» деб ўзгартирилдиРоссиянинг «КодДурова» нашри «Код.ру» деб ўзгартирилди1 август 10:50Павел Дуров террорчилар рўйхатига киритилдиПавел Дуров террорчилар рўйхатига киритилди31 июл 09:21Павел Дуровга Россияда оғир айблов қўйилди: «Террорчиликка кўмаклашиш» моддасиПавел Дуровга Россияда оғир айблов қўйилди: «Террорчиликка кўмаклашиш» моддаси29 июл 12:12Telegram асосчиси Павел Дуров халқаро қидирувга берилдиTelegram асосчиси Павел Дуров халқаро қидирувга берилди29 июл 11:23Telegramда инқилоб: Павел Дуров бир миллиард фойдаланувчи учун Грам ҳамёнини эълон қилдиTelegramда инқилоб: Павел Дуров бир миллиард фойдаланувчи учун Грам ҳамёнини эълон қилди21 июл 21:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди