Telegram асосчиси Павел Дуров 42 ёшда: у қандай қилиб дунёни забт этди?
Telegram мессенжери асосчиси, дастурчи ва тадбиркор Павел Дуров 2026 йил 10 октябрь куни 42 ёшини қарши олди. У 1984 йил 10 октябрда туғилган ва замонавий технологиялар оламидаги таниқли шахслардан бирига айланган.
Дуров дастлаб Россияда "ВКонтакте" ижтимоий тармоғини яратиш орқали танилган. 2013 йилда эса у акаси Николай Дуров билан биргаликда Telegram мессенжерига асос солган. Платформа тезкор хабар алмашиш, катта ҳажмдаги файлларни юбориш, каналлар ва гуруҳлар орқали кенг аудиторияга мурожаат қилиш имкониятлари билан машҳурликка эришди.
Телеграмнинг асосий хусусиятларидан бири фойдаланувчиларнинг шахсий маълумотлари ва мулоқот махфийлигига алоҳида эътибор қаратилишидир. Бироқ махфийлик даражаси суҳбат турига қараб фарқ қилади: одатий чатлар ва махфий чатлар бир хил ҳимоя усулидан фойдаланмайди.
Бугунги кунда Telegram дунёнинг турли мамлакатларида янгиликлар, таълим, бизнес ва кундалик мулоқот учун ишлатиладиган йирик платформалардан биридир. Павел Дуров эса ўзининг мустақиллик, интернет эркинлиги ва фойдаланувчи махфийлигига оид қарашлари билан ҳам кўп муҳокама қилинади.
Изоҳлар 0
…