АҚШнинг Пенсильвания штатида 9 киши отиб ўлдирилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- АҚШнинг Пенсилвания штати Эри шаҳрида 9 октябр куни содир бўлган отишмада тўққиз киши, жумладан, икки нафар ёш бола ҳалок бўлди.
- Жиноятчи полиция билан музокаралар олиб боришга уринишларга қарамай, ўз жонига қасд қилди.
- Ҳодиса кўчада бошланиб, кейин турар-жой биноси ичида давом этган.
АҚШнинг Пенсильвания штати Эри шаҳрида мудҳиш қуролли ҳужум содир бўлди. CBS телеканали маҳаллий полиция маълумотларига таяниб хабар беришича, отишма оқибатида жами тўққиз киши, жумладан, икки нафар ёш бола ҳалок бўлган.
Қонли жиноятни содир этган қуролланган шахс бино ичига яшириниб, полиция билан музокаралар якунида ўз жонига қасд қилган.
Фожиа қандай содир бўлди? Кўчадаги ўқ овозлари ва қурбонлар
Маҳаллий ҳуқуқ-тартибот органлари тақдим этган дастлабки хронологияга кўра, ҳодиса 9 октябрь куни маҳаллий вақт билан тахминан соат 17:00 ларда юз берган:
Кўчадаги ҳужум: Гувоҳларнинг сўзларига кўра, босқинчи турар-жой биносига киришдан олдин ташқаридаги одамларни нишонга олиб ўт очган. Ҳудудга етиб келган полиция ходимлари кўчада икки аёлнинг жасадини топган;
Уй ичидаги қурбонлар: Уй ичкариси текширилганда, у ерда яна бир неча киши, хусусан, икки нафар вояга етмаган бола отиб ўлдирилгани аниқланган;
Қамал ва музокаралар: Биринчи патруль экипажи етиб келган вақтда жиноятчи ҳали тирик бўлган ва уй ичига кириб олиб, эшикларни тўсиб қўйган.
Ҳужумчи нега таслим бўлмади?
Полициячилар гумонланувчини қуролни ташлаб, таслим бўлишга кўндириш учун фавқулодда музокаралар олиб боришга уринган:
Ичкаридан янграган ўқ овозлари: Таслим бўлиш чақириқларига жавобан уй ичидан янги ўқ овозлари эшитилган;
Жиноятчининг ўлими: Хонадонга кирган махсус кучлар босқинчининг ўзини отиб ўлдирганига гувоҳ бўлган.
Айни пайтда Эри шаҳри полицияси мазкур мудҳиш жиноятнинг келиб чиқиш сабаблари ва ҳужумчининг асл ниятини аниқлаш бўйича кенг кўламли тергов ҳаракатларини давом эттирмоқда.
Изоҳлар 0
…