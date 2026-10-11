АҚШнинг Пенсильвания штатида 9 киши отиб ўлдирилди

·1·Дунё
АҚШнинг Пенсильвания штатида 9 киши отиб ўлдирилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • АҚШнинг Пенсилвания штати Эри шаҳрида 9 октябр куни содир бўлган отишмада тўққиз киши, жумладан, икки нафар ёш бола ҳалок бўлди.
  • Жиноятчи полиция билан музокаралар олиб боришга уринишларга қарамай, ўз жонига қасд қилди.
  • Ҳодиса кўчада бошланиб, кейин турар-жой биноси ичида давом этган.

АҚШнинг Пенсильвания штати Эри шаҳрида мудҳиш қуролли ҳужум содир бўлди. CBS телеканали маҳаллий полиция маълумотларига таяниб хабар беришича, отишма оқибатида жами тўққиз киши, жумладан, икки нафар ёш бола ҳалок бўлган.

Қонли жиноятни содир этган қуролланган шахс бино ичига яшириниб, полиция билан музокаралар якунида ўз жонига қасд қилган.

Фожиа қандай содир бўлди? Кўчадаги ўқ овозлари ва қурбонлар

Маҳаллий ҳуқуқ-тартибот органлари тақдим этган дастлабки хронологияга кўра, ҳодиса 9 октябрь куни маҳаллий вақт билан тахминан соат 17:00 ларда юз берган:

  • Кўчадаги ҳужум: Гувоҳларнинг сўзларига кўра, босқинчи турар-жой биносига киришдан олдин ташқаридаги одамларни нишонга олиб ўт очган. Ҳудудга етиб келган полиция ходимлари кўчада икки аёлнинг жасадини топган;

  • Уй ичидаги қурбонлар: Уй ичкариси текширилганда, у ерда яна бир неча киши, хусусан, икки нафар вояга етмаган бола отиб ўлдирилгани аниқланган;

  • Қамал ва музокаралар: Биринчи патруль экипажи етиб келган вақтда жиноятчи ҳали тирик бўлган ва уй ичига кириб олиб, эшикларни тўсиб қўйган.

Ҳужумчи нега таслим бўлмади?

Полициячилар гумонланувчини қуролни ташлаб, таслим бўлишга кўндириш учун фавқулодда музокаралар олиб боришга уринган:

  • Ичкаридан янграган ўқ овозлари: Таслим бўлиш чақириқларига жавобан уй ичидан янги ўқ овозлари эшитилган;

  • Жиноятчининг ўлими: Хонадонга кирган махсус кучлар босқинчининг ўзини отиб ўлдирганига гувоҳ бўлган.

Айни пайтда Эри шаҳри полицияси мазкур мудҳиш жиноятнинг келиб чиқиш сабаблари ва ҳужумчининг асл ниятини аниқлаш бўйича кенг кўламли тергов ҳаракатларини давом эттирмоқда.

Эри (Pennsylvania)CBSмудҳиш қуролли ҳужумПенсильвания штати
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Журналист лифтда отиб ўлдирилди: 20 йиллик қотиллик сири очилмадиЖурналист лифтда отиб ўлдирилди: 20 йиллик қотиллик сири очилмадиКеча 22:05Таниқли журналист Анна Политковская қотиллигига 20 йил бўлди, аммо буюртмачи номаълумТаниқли журналист Анна Политковская қотиллигига 20 йил бўлди, аммо буюртмачи номаълумКеча 13:318 ёшли бола балиқ овида қўрқинчли йиртқич балиқни тутиб олди8 ёшли бола балиқ овида қўрқинчли йиртқич балиқни тутиб олди13 август 10:29CNN шов-шуви: 80 йил ичида биринчи марта америкалик ҳарбий отиб ўлдириладими?CNN шов-шуви: 80 йил ичида биринчи марта америкалик ҳарбий отиб ўлдириладими?6 октябр 21:14Швецияда мактабга қилич билан бостириб кирган эркак отиб ўлдирилдиШвецияда мактабга қилич билан бостириб кирган эркак отиб ўлдирилди21 август 20:17АҚШда ўлим жазоси тикланди: Энди маҳкумлар отиб ўлдириладиАҚШда ўлим жазоси тикланди: Энди маҳкумлар отиб ўлдирилади25 апрел 16:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди