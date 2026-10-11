«Венесуэла ёки Эрон сценарийси»: Трамп Зеленскийни алмаштиришни таклиф қилди
АҚШ президенти Дональд Трамп Украинадаги можарони ҳал этиш масаласида кескин баёнот бериб, Киевга Россия билан музокаралар ўтказа оладиган янги давлат раҳбари кераклигини очиқ маълум қилди. Оқ уй раҳбарининг таъкидлашича, амалдаги президент Владимир Зеленский урушни тўхтатиш бўйича кўплаб қулай имкониятларни бой берган ва тинчлик битими тузишга тайёр эмас.
АҚШ етакчисининг ушбу чиқиши ортидан сиёсатшунослар Зеленскийнинг кейинги сиёсий тақдири бўйича хавотирли тахминларни илгари сурмоқда.
Трампнинг кескин талаби: «Музокара қила оладиган янги лидер керак»
10 октябрь куни ОАВ вакиллари билан мулоқотда Дональд Трамп Киев раҳбарияти манзилига тўғридан-тўғри эътирозларини билдирди:
Имкониятларнинг бой берилиши: «У (Зеленский) бу можарони кўп марта ҳал қилиши мумкин эди, бироқ бундай қилмасликни танлади...»;
Янги етакчи чақириғи: «Мен уларга (украиналикларга) келишув туза оладиган, келиша оладиган янги раҳбар топишни таклиф қиламан», — дея қайд этди АҚШ президенти;
Вашингтон босими: Бу баёнот Вашингтоннинг амалдаги Киев маъмуриятидан норозилиги ортиб бораётганини ва дипломатик йўналишда жиддий ўзгаришлар талаб қилинаётганини англатади.
Политолог Бондаренко: «Икки хил сайлов тизими таклиф этилди»
Украиналик сиёсатшунос Константин Бондаренко Трампнинг баёнотларини таҳлил қилар экан, Зеленскийни кутаётган эҳтимолий сиёсий сценарийларга эътибор қаратди:
«Венесуэла ва Эрон варианти»: «“Украинага янги лидер сайлаш вақти келди”, — деди Трамп. Ва Зеленскийга иккита сайлов тизимини таклиф қилди — Венесуэла ва Эронча вариантлар», — деб ёзди таҳлилчи ўзининг Telegram-каналида;
Эронча сценарий: Ҳокимиятнинг куч ишлатиш, ҳарбий ёки фавқулодда босим орқали алмашиши;
Венесуэлача сценарий: Ҳокимият инқирози шароитида амалдаги раҳбарнинг четлатилиши ёки сиёсий майдондан олиб чиқилиши ортидан муваққат етакчи тайинланиши модели.
Дональд Трампнинг Украинадаги сиёсий бошқарувни ўзгартириш борасидаги очиқ чақириқлари Оқ уй ва Киев ўртасидаги алоқалар янги кескинлик босқичига қадам қўйганидан далолат бермоқда.
Изоҳлар 0
…