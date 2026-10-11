«Венесуэла ёки Эрон сценарийси»: Трамп Зеленскийни алмаштиришни таклиф қилди

·0·Дунё
«Венесуэла ёки Эрон сценарийси»: Трамп Зеленскийни алмаштиришни таклиф қилди

АҚШ президенти Дональд Трамп Украинадаги можарони ҳал этиш масаласида кескин баёнот бериб, Киевга Россия билан музокаралар ўтказа оладиган янги давлат раҳбари кераклигини очиқ маълум қилди. Оқ уй раҳбарининг таъкидлашича, амалдаги президент Владимир Зеленский урушни тўхтатиш бўйича кўплаб қулай имкониятларни бой берган ва тинчлик битими тузишга тайёр эмас.

АҚШ етакчисининг ушбу чиқиши ортидан сиёсатшунослар Зеленскийнинг кейинги сиёсий тақдири бўйича хавотирли тахминларни илгари сурмоқда.

Трампнинг кескин талаби: «Музокара қила оладиган янги лидер керак»

10 октябрь куни ОАВ вакиллари билан мулоқотда Дональд Трамп Киев раҳбарияти манзилига тўғридан-тўғри эътирозларини билдирди:

  • Имкониятларнинг бой берилиши: «У (Зеленский) бу можарони кўп марта ҳал қилиши мумкин эди, бироқ бундай қилмасликни танлади...»;

  • Янги етакчи чақириғи: «Мен уларга (украиналикларга) келишув туза оладиган, келиша оладиган янги раҳбар топишни таклиф қиламан», — дея қайд этди АҚШ президенти;

  • Вашингтон босими: Бу баёнот Вашингтоннинг амалдаги Киев маъмуриятидан норозилиги ортиб бораётганини ва дипломатик йўналишда жиддий ўзгаришлар талаб қилинаётганини англатади.

Политолог Бондаренко: «Икки хил сайлов тизими таклиф этилди»

Украиналик сиёсатшунос Константин Бондаренко Трампнинг баёнотларини таҳлил қилар экан, Зеленскийни кутаётган эҳтимолий сиёсий сценарийларга эътибор қаратди:

  • «Венесуэла ва Эрон варианти»: «“Украинага янги лидер сайлаш вақти келди”, — деди Трамп. Ва Зеленскийга иккита сайлов тизимини таклиф қилди — Венесуэла ва Эронча вариантлар», — деб ёзди таҳлилчи ўзининг Telegram-каналида;

  • Эронча сценарий: Ҳокимиятнинг куч ишлатиш, ҳарбий ёки фавқулодда босим орқали алмашиши;

  • Венесуэлача сценарий: Ҳокимият инқирози шароитида амалдаги раҳбарнинг четлатилиши ёки сиёсий майдондан олиб чиқилиши ортидан муваққат етакчи тайинланиши модели.

Дональд Трампнинг Украинадаги сиёсий бошқарувни ўзгартириш борасидаги очиқ чақириқлари Оқ уй ва Киев ўртасидаги алоқалар янги кескинлик босқичига қадам қўйганидан далолат бермоқда.

Дональд ТрампВладимир ЗеленскийТрампнинг Украинадаги сиёсий бошқарувУкраинадаги сиёсий ўзгаришлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Зеленскийнинг Трамп ҳақидаги сўзлари Майк Тайсоннинг кескин реакциясига сабаб бўлдиЗеленскийнинг Трамп ҳақидаги сўзлари Майк Тайсоннинг кескин реакциясига сабаб бўлдиБугун 18:41«Фронт учун катта хавф»: Украина нега Россиянинг «Starlink» аналогидан хавотирда?«Фронт учун катта хавф»: Украина нега Россиянинг «Starlink» аналогидан хавотирда?3 октябр 17:28Трамп Путин билан навбатдаги учрашувга тайёрлигини айтди: Майами нега шубҳа остида?Трамп Путин билан навбатдаги учрашувга тайёрлигини айтди: Майами нега шубҳа остида?23 сентябр 09:48«Урушни қишгача тугатамиз»: Трамп ва Зеленский Нью-Йоркда ёпиқ эшиклар ортида учрашди«Урушни қишгача тугатамиз»: Трамп ва Зеленский Нью-Йоркда ёпиқ эшиклар ортида учрашди23 сентябр 08:36Patriot ракеталари ва Трампнинг шарти: Украина билан янги келишув тафсилотлариPatriot ракеталари ва Трампнинг шарти: Украина билан янги келишув тафсилотлари9 август 13:00Трампдан шов-шувли баёнот: У Украинага қурол беришни рад этди!Трампдан шов-шувли баёнот: У Украинага қурол беришни рад этди!7 август 10:02
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди