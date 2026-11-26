Каниза қизининг 4 ёшини нишонлади (видео)
Каниза тахаллуси билан ижод қилувчи хонанда Шаҳризода Аҳмедова кеча қувончли кунни нишонлади. Санъаткорнинг қизи Аиша 4 ёшга тўлди.
Хонанда бу ҳақда кеча Instagram саҳифасида жойлаган видеоси орқали маълум қилди. Унда Каниза қизи билан туғилган кун муносабати билан безатилган фотозона қаршисида тушганини кўриш мумкин. Декорацияда «Happy birthday Aisha 4» ёзуви акс этган.
Хонанда қизалоғининг туғилган куни муносабати билан унга бағишлаб таъсирли сўзларни ҳам ёзди. У Аишани узоқ кутилган орзулари ва дуоларининг рўёби деб атаб, унинг дунёга келиши ҳаётига ўзгача мазмун бағишлаганини таъкидлади.
Каниза қизи учун узоқ умр, бахтли ҳаёт ва барча орзуларига етишини тилаб, уни дунёдаги барча нарсадан ортиқ севишини билдирди.
Хонанданинг кузатувчилари ҳам изоҳларда Аишани туғилган куни билан табриклаб, унга самимий тилакларини йўлламоқда.
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…