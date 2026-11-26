Бред Питт ва Анжелина Жоли 4 йиллик суд можаросини келишув билан якунлади
Голливуднинг собиқ жуфтлиги Бред Питт ва Анжелина Жоли Франциядаги Château Miraval виночилик хўжалиги бўйича узоқ йиллардан бери давом этаётган суд можаросини суддан ташқари келишув орқали ҳал қилди.
Низога 2021 йилда Анжелина Жолининг хўжаликдаги 50 фоизлик улушини Бред Питтнинг розилигисиз Stoli Group компаниясига сотгани сабаб бўлган. Питт бу келишувга қарши чиқиб, собиқ турмуш ўртоғига нисбатан судга мурожаат қилган.
Суд жараёнларида 2016 йилда шахсий самолёт бортида юз бергани айтилган можаро ҳам яна кун тартибига чиқди. Жоли актёрни ўзига ва фарзандларига нисбатан зўравонликда айблаган, Питт эса бу даъволарни рад этган.
25 ноябрь куни томонлар қўшма баёнот орқали келишувга эришганини тасдиқлади. Бироқ унинг молиявий ва ҳуқуқий шартлари ошкор этилмади.
Шу тариқа, собиқ жуфтлик ўртасидаги муҳим суд низоларидан бири якунланди. Аммо Питтнинг Stoli Group билан виночилик хўжалиги юзасидан алоҳида можароси давом этмоқда.
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…