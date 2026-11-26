Чемпионлар лигаси ўйинида йигит севгилисига турмуш қуришни таклиф қилди
UEFA Чемпионлар лигасининг бешинчи тури доирасида ўтказилган “Сабаҳ” ва “Барселона” учрашувида футбол мухлислари эътиборини тортган романтик воқеа юз берди.
Ölkə.az хабарига кўра, ўйинни томоша қилиш учун севгилиси билан стадионга келган йигит унга кутилмаган совға тайёрлаган. У футбол оқшомидан фойдаланиб, жуфтига турмуш қуришни таклиф қилишга қарор қилган.
Аёл суратга тушиш учун тўхтаганида, йигит кутилмаганда унга турмуш қуриш таклифини билдирган. Бундай сюрпризни кутмаган аёлнинг ҳайрат ва қувончга тўла муносабати атрофдагиларнинг ҳам эътиборини тортган.
Мазкур лаҳзалар акс этган видеолар ижтимоий тармоқларда тарқалиб, кўплаб фойдаланувчиларнинг қизиқишига сабаб бўлди. Шу тариқа, стадиондаги футбол учрашуви бир жуфтлик учун унутилмас воқеага айланди.
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…