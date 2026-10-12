АҚШда деразасиз йўловчи самолёти яратиш режалаштирилмоқда
АҚШнинг JetZero стартапи одатий самолётлардан ташқи кўриниши ва аэродинамик тузилиши билан фарқ қиладиган Z4 йўловчи самолётини ишлаб чиқмоқда. Қанотлари ва фюзеляжи яхлит шаклда лойиҳалаштирилган ушбу самолёт скат балиғини эслатувчи кўринишга эга бўлади.
Компания маълумотларига кўра, Z4 тахминан 250 нафар йўловчини ташишга мўлжалланган. Унинг асосий афзаллиги — одатий самолётларга қараганда 50 фоизгача кам ёқилғи сарфлаши ва ҳавога чиқариладиган зарарли газлар миқдорини камайтиришидир. Бунга самолётнинг ўзига хос аэродинамик шакли орқали эришиш кўзда тутилган.
Лойиҳанинг эътиборли жиҳатларидан бири — йўловчилар салони дизайни. Айрим тақдимотларда одатий иллюминаторлар ўрнига ташқи манзарани намойиш этувчи рақамли экранлардан фойдаланиш ғояси илгари сурилган. Бироқ бу ечимнинг якуний кўриниши ҳақида ҳозирча аниқ маълумот йўқ.
JetZero тўлиқ ўлчамли намойиш самолётининг илк синов парвозини 2027 йилда амалга оширишни режалаштирган. Z4 самолётини тижорий фойдаланишга топшириш эса 2030 йилларнинг бошларига мўлжалланган.
Ҳозирча Z4 ишлаб чиқиш босқичида. Шу сабабли ёқилғи тежамкорлиги ва йўловчилар учун таклиф этилаётган янги имкониятлар амалий синовлар давомида тасдиқланиши керак.
Изоҳлар 0
…