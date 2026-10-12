АҚШда деразасиз йўловчи самолёти яратиш режалаштирилмоқда

·49·Дунё
АҚШда деразасиз йўловчи самолёти яратиш режалаштирилмоқда

АҚШнинг JetZero стартапи одатий самолётлардан ташқи кўриниши ва аэродинамик тузилиши билан фарқ қиладиган Z4 йўловчи самолётини ишлаб чиқмоқда. Қанотлари ва фюзеляжи яхлит шаклда лойиҳалаштирилган ушбу самолёт скат балиғини эслатувчи кўринишга эга бўлади.

Компания маълумотларига кўра, Z4 тахминан 250 нафар йўловчини ташишга мўлжалланган. Унинг асосий афзаллиги — одатий самолётларга қараганда 50 фоизгача кам ёқилғи сарфлаши ва ҳавога чиқариладиган зарарли газлар миқдорини камайтиришидир. Бунга самолётнинг ўзига хос аэродинамик шакли орқали эришиш кўзда тутилган.

Лойиҳанинг эътиборли жиҳатларидан бири — йўловчилар салони дизайни. Айрим тақдимотларда одатий иллюминаторлар ўрнига ташқи манзарани намойиш этувчи рақамли экранлардан фойдаланиш ғояси илгари сурилган. Бироқ бу ечимнинг якуний кўриниши ҳақида ҳозирча аниқ маълумот йўқ.

JetZero тўлиқ ўлчамли намойиш самолётининг илк синов парвозини 2027 йилда амалга оширишни режалаштирган. Z4 самолётини тижорий фойдаланишга топшириш эса 2030 йилларнинг бошларига мўлжалланган.

Ҳозирча Z4 ишлаб чиқиш босқичида. Шу сабабли ёқилғи тежамкорлиги ва йўловчилар учун таклиф этилаётган янги имкониятлар амалий синовлар давомида тасдиқланиши керак.

JetZeroZ4 самолётиёқилғи тежамкорлиги2027 йилда илк синов
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

NASA ва Boeing радикал янги қанотли самолётни синовдан ўтказдиNASA ва Boeing радикал янги қанотли самолётни синовдан ўтказди30 апрел 00:00Хитойда 4,75 литр сарфлайдиган гибрид Геелй Монжаро сотуви бошландиХитойда 4,75 литр сарфлайдиган гибрид Геелй Монжаро сотуви бошланди29 апрел 21:59Яқин Шарқда фавқулодда хавотир: Дубайдан Исроилга учаётган лайнер олиб қочилдими?Яқин Шарқда фавқулодда хавотир: Дубайдан Исроилга учаётган лайнер олиб қочилдими?30 сентябр 13:19Путиннинг самолёти дрон ҳужумлари хавфи сабабли пойтахтга қўниш учун 3 соат кутдиПутиннинг самолёти дрон ҳужумлари хавфи сабабли пойтахтга қўниш учун 3 соат кутди10 октябр 08:05Зеленскийнинг самолёти дрон сабаб хавф остида қолдиЗеленскийнинг самолёти дрон сабаб хавф остида қолди10 сентябр 10:42Трамп самолёти учун Туркияда аэропорт 120 миллион долларга янгиландиТрамп самолёти учун Туркияда аэропорт 120 миллион долларга янгиланди14 июл 01:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди