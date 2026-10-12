Саудия аэропорти бир ҳафтада тўртинчи бор ҳужумга учради (видео)
Саудия Арабистони пойтахти Ар-Риёддаги Подшоҳ Холид халқаро аэропорти яна ҳужум нишонiga айланди. Сўнгги кунларда такрорланаётган ҳужумлар оқибатида қурбонлар ва жароҳатланганлар бор. Бу ҳақда Reuters хабар берди.
Маълум қилинишича, 11 октябрь куниги ҳужумда Покистон фуқароси ҳалок бўлган, камида 11 киши жароҳатланган. Аэропорт инфратузилмасига ҳам зарар етган. Асосан ички рейсларга хизмат кўрсатувчи 3 ва 4-терминаллар ҳудуди нишонга олинган, ҳодисадан кейин у ерда ёнғин чиққан.
Манбага кўра, аэропорт сўнгги беш кун ичида тўрт марта ҳужумга дуч келган. У 10 октябрдаги ракета ҳужумидан кейин фаолиятини тўхтатган. Аввалги ҳужумда 13 киши ҳалок бўлгани ва 300 дан ортиқ одам жароҳатлангани хабар қилинган. Қурбонлар орасида саккизта давлат фуқаролари бўлган, жабрланганлар қаторида икки нафар Ўзбекистон фуқароси ҳам борлиги айтилган.
Шунингдек, Саудия расмийлари 11 октябрь куни Даммам яқинидаги Подшоҳ Фаҳд халқаро аэропорти ҳамда Saudi Aramco нефть компаниясининг иккита объектига ҳам ҳужум қилинганини маълум қилган. Reuters билан суҳбатлашган йўловчининг айтишича, аэропортда тўхтаб турган бир нечта самолёт яқинидаги учиш-қўниш йўлагига снаряд тушиб, ёнғин келиб чиққан.
Ҳужумлар Яман ҳусийлари билан боғланмоқда. Улар аввалроқ самолётларни Саудия Арабистони ҳаво ҳудудини тарк этишга чақириб, қиролликни «ҳарбий операциялар ҳудуди» деб эълон қилган эди.
Воқеалар юзасидан вазият ривожланиши ва ҳужумлар учун масъулиятни ким ўз зиммасига олиши ҳали аниқлаштирилиши керак.
Изоҳлар 0
…