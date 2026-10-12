Саудия аэропорти бир ҳафтада тўртинчи бор ҳужумга учради (видео)

·39·Дунё
Саудия аэропорти бир ҳафтада тўртинчи бор ҳужумга учради (видео)

Саудия Арабистони пойтахти Ар-Риёддаги Подшоҳ Холид халқаро аэропорти яна ҳужум нишонiga айланди. Сўнгги кунларда такрорланаётган ҳужумлар оқибатида қурбонлар ва жароҳатланганлар бор. Бу ҳақда Reuters хабар берди.

Маълум қилинишича, 11 октябрь куниги ҳужумда Покистон фуқароси ҳалок бўлган, камида 11 киши жароҳатланган. Аэропорт инфратузилмасига ҳам зарар етган. Асосан ички рейсларга хизмат кўрсатувчи 3 ва 4-терминаллар ҳудуди нишонга олинган, ҳодисадан кейин у ерда ёнғин чиққан.

Манбага кўра, аэропорт сўнгги беш кун ичида тўрт марта ҳужумга дуч келган. У 10 октябрдаги ракета ҳужумидан кейин фаолиятини тўхтатган. Аввалги ҳужумда 13 киши ҳалок бўлгани ва 300 дан ортиқ одам жароҳатлангани хабар қилинган. Қурбонлар орасида саккизта давлат фуқаролари бўлган, жабрланганлар қаторида икки нафар Ўзбекистон фуқароси ҳам борлиги айтилган.

Шунингдек, Саудия расмийлари 11 октябрь куни Даммам яқинидаги Подшоҳ Фаҳд халқаро аэропорти ҳамда Saudi Aramco нефть компаниясининг иккита объектига ҳам ҳужум қилинганини маълум қилган. Reuters билан суҳбатлашган йўловчининг айтишича, аэропортда тўхтаб турган бир нечта самолёт яқинидаги учиш-қўниш йўлагига снаряд тушиб, ёнғин келиб чиққан.

Ҳужумлар Яман ҳусийлари билан боғланмоқда. Улар аввалроқ самолётларни Саудия Арабистони ҳаво ҳудудини тарк этишга чақириб, қиролликни «ҳарбий операциялар ҳудуди» деб эълон қилган эди.

Воқеалар юзасидан вазият ривожланиши ва ҳужумлар учун масъулиятни ким ўз зиммасига олиши ҳали аниқлаштирилиши керак.

Саудия АрабистониПодшоҳ Холид халқаро аэропортиЙом ХусийлариSaudi Aramco нефть компанияси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон Ар-Риёд аэропортига ҳужумни кескин қораладиЎзбекистон Ар-Риёд аэропортига ҳужумни кескин қораладиКеча 13:07Ҳусийлар Саудия Арабистони пойтахти ва аэропортларига дрон ва ракета зарбалари бердиҲусийлар Саудия Арабистони пойтахти ва аэропортларига дрон ва ракета зарбалари берди7 октябр 15:35«Туркия ва Покистонни қаттиқ жазолаймиз!»: Ҳусийлардан Анқарага кескин таҳдид«Туркия ва Покистонни қаттиқ жазолаймиз!»: Ҳусийлардан Анқарага кескин таҳдид20 сентябр 12:48«Эр-Риёд осмонида ракета уриб туширилди!»: Аэропорт ёнидаги ёнғин ва коалиция баёноти«Эр-Риёд осмонида ракета уриб туширилди!»: Аэропорт ёнидаги ёнғин ва коалиция баёноти20 сентябр 11:47FlyDubai бортидаги қонли фожиа: Учувчи самолётни қулатмоқчи бўлди (видео)FlyDubai бортидаги қонли фожиа: Учувчи самолётни қулатмоқчи бўлди (видео)30 сентябр 15:13Саудия Арабистони Қуддус ва 1967 йилги чегаралар бўйича муросасиз баёнот берди!Саудия Арабистони Қуддус ва 1967 йилги чегаралар бўйича муросасиз баёнот берди!27 сентябр 13:05
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди