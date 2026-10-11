Ўзбекистон Ар-Риёд аэропортига ҳужумни кескин қоралади

·44·Дунё
Ўзбекистон Ар-Риёд аэропортига ҳужумни кескин қоралади

Ўзбекистон Ташқи ишлар вазирлиги Саудия Арабистони пойтахти Ар-Риёддаги Подшоҳ Холид халқаро аэропортига ҳусийлар томонидан уюштирилган ҳужумни қатъий қоралади. Бу ҳақда вазирлик 11 октябрь куни расмий баёнот берди.

ТИВ мазкур ҳужум оқибатида бегуноҳ инсонлар ҳалок бўлгани ва тинч аҳоли вакиллари жароҳатланганидан чуқур қайғуда эканини билдирган.

Вазирлик ҳалок бўлганларнинг оила аъзолари ва яқинларига ҳамдардлик билдириб, жабрланганларга тезроқ ва тўлиқ соғайиб кетишларини тилаган. Шунингдек, Ўзбекистон Саудия Арабистонининг суверенитети, ҳудудий яхлитлиги ва хавфсизлигини қўллаб-қувватлашини яна бир бор таъкидлаган.

Баёнотда тинч аҳоли ва фуқаролик инфратузилмаси объектларига ҳужум қилиш халқаро ҳуқуқнинг жиддий бузилиши экани қайд этилган. Бундай ҳаракатларни зудлик билан тўхтатиш зарурлиги алоҳида таъкидланган.

Ўзбекистон ТИВ барча томонларни вазминликка чақириб, минтақадаги кескинликнинг янада кучайишига йўл қўймаслик муҳимлигини билдирган. Шу билан бирга, келишмовчиликларни халқаро ҳуқуқ ва БМТ Низоми тамойилларига мувофиқ, мулоқот ҳамда дипломатик йўллар орқали ҳал этишга чақирган.

Вазирлик Ўзбекистон Саудия Арабистони халқи ва ҳукумати билан бирдам эканини билдириб, минтақада тинчлик, барқарорлик ва хавфсизликни таъминлаш тарафдори эканини яна бир бор тасдиқлаган.

Ўзбекистон Ташқи ишлар вазирлигиСаудия АрабистониПодшоҳ Холид халқаро аэропортиАэропорт ҳужуми
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?27 сентябр 20:25«Эр-Риёд осмонида ракета уриб туширилди!»: Аэропорт ёнидаги ёнғин ва коалиция баёноти«Эр-Риёд осмонида ракета уриб туширилди!»: Аэропорт ёнидаги ёнғин ва коалиция баёноти20 сентябр 11:47Ар-Риёд халқаро аэропортида ракета зарбаси оқибатида самолёт вайрон бўлдиАр-Риёд халқаро аэропортида ракета зарбаси оқибатида самолёт вайрон бўлди9 октябр 18:00Муҳаммад бин Салмон Ғазодаги ҳужумлар ва Ал-Ақсога тажовузни кескин қоралади!Муҳаммад бин Салмон Ғазодаги ҳужумлар ва Ал-Ақсога тажовузни кескин қоралади!2 октябр 15:26Саудия ва Яман ҳукумати хусийларга чора кўриш учун БМТга мурожаат қилдиСаудия ва Яман ҳукумати хусийларга чора кўриш учун БМТга мурожаат қилдиКеча 21:33Араб коалицияси Ямандаги ҳусийларнинг 82 та ҳарбий нуқтасига қақшатқич зарба бердиАраб коалицияси Ямандаги ҳусийларнинг 82 та ҳарбий нуқтасига қақшатқич зарба берди8 октябр 16:49
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди