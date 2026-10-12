Людовик XIII давридан қолган мерос кул бўлди»: Парижда тарихий бозор тўлиқ ёниб кетди

·6·Дунё
Людовик XIII давридан қолган мерос кул бўлди»: Парижда тарихий бозор тўлиқ ёниб кетди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Париждаги 1615 йилда ташкил этилган тарихий «Анфан-Руж» бозори 12 октябр тонгида кучли ёнғин оқибатида бутунлай кулга айланди.
  • 1 000 квадрат метрлик майдонни эгаллаган ушбу мажмуа, қирол Людовик ХИИИ давридан мерос бўлиб, 1982 йилда Франсия тарихий ёдгорликлари рўйхатига киритилган эди.
  • Ёнғиннинг сабаби ҳозирча аниқланмаган, аммо баъзи нашрлар уни «мактаб норозиликлари» билан боғламоқда.

Франция пойтахти Париж марказидаги энг қадимий ва тарихий савдо масканларидан бири — 1615 йилда ташкил этилган машҳур «Анфан-Руж» (Marché des Enfants-Rouges) бозори кучли ёнғин оқибатида бутунлай кулга айланди. BFMTV телеканали хабарига кўра, даҳшатли фалокат душанба, 12 октябрь куни тонг саҳарда шаҳарнинг гавжум 3-округида содир бўлган.

Маҳаллий аҳоли ва бутун дунёдан келган сайёҳларнинг энг севимли гастрономик нуқтаси бўлган мажмуадан деярли ҳеч нарса омон қолмаган.

Тонгги офат ва 1 000 квадрат метрлик вайрона

Ёнғин хавфсизлиги хизмати ва шаҳар маъмурияти фожиа кўлами ҳақида қуйидаги тафсилотларни очиқлади:

  • Тезкор тарқалган олов: Ўт ўчирувчиларга биринчи ҳаяжонли қўнғироқ эрталаб соат 04:15 атрофида келиб тушган. Қутқарувчилар етиб келган вақтда аланга аллақачон ёпиқ бозор ҳудудини тўлиқ ўз домига олиб улгурган эди;

  • Бутунлай йўқ қилинган майдон: Париж маркази мэри Ариэль Вейль бозор тўлиқ ёниб кетганини билдирди. Ўт ўчирувчилар бригадаси бозорнинг 1 000 кв.м майдони олов гирдобида кул бўлганини расман тасдиқлади:

    «Ёпиқ бозор бутунлай вайрон бўлди. Ундан ҳеч нарса қолмади», — деди қутқарув гуруҳи вакили;

  • Номаълум сабаблар: Олов нимадан келиб чиққани ҳозирча расман аниқланмаган бўлса-да, айрим француз нашрлари ҳодисани сўнгги кунларда авж олган «мактаб норозиликлари» билан боғлашга ишора қилмоқда.

Қирол мероси ва кўча таомлари маркази эди

«Анфан-Руж» оддий озиқ-овқат бозори эмас, балки Франция маданий меросининг ажралмас бўлаги ҳисобланарди:

  • 400 йиллик тарих: Бозорга 1615 йилда, Франция қироли Людовик XIII ҳукмронлиги даврида асос солинган;

  • Тарихий ёдгорлик мақоми: Ўзига хос кўча таомлари ва бетакрор миллий муҳити билан дунёга танилган бозор 1982 йилда Франция тарихий ёдгорликларининг миллий реестрига киритилган эди.

Бир неча асрлик тарихга эга маданий обиданинг кутилмаганда йўқотилиши Франция жамоатчилигида чуқур қайғу ва қизғин баҳсларга сабаб бўлмоқда.

Анфан-Руж бозориПариж ёғинBFMTVЛюдовик XIII
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Индонезия пойтахтини кул қоплади, бош халқаро аэропорт парвозларни тўхтатдиИндонезия пойтахтини кул қоплади, бош халқаро аэропорт парвозларни тўхтатди6 сентябр 10:47Танзаниядаги сирли кўл: Қушлар тошга айланадиган масканТанзаниядаги сирли кўл: Қушлар тошга айланадиган маскан27 июн 17:18Рим папаси Лев XIV шифохонага ётқизилиб, операция қилинадиРим папаси Лев XIV шифохонага ётқизилиб, операция қилинадиБугун 23:10Эронлик қиз Калашников автоматиni 21 сонияда қисмларга ажратиб, қайта йиғди (видео)Эронлик қиз Калашников автоматиni 21 сонияда қисмларга ажратиб, қайта йиғди (видео)Бугун 23:05Қозоғистонда «Яндекс» хизмати “қулади”: Рақамли боғлиқлик қандай оқибатга олиб келди?Қозоғистонда «Яндекс» хизмати “қулади”: Рақамли боғлиқлик қандай оқибатга олиб келди?Бугун 22:57Динозаврлар даврида ўрдакбурунга ўхшаш ғалати жонивор яшаганДинозаврлар даврида ўрдакбурунга ўхшаш ғалати жонивор яшаганБугун 22:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди