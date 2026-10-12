Людовик XIII давридан қолган мерос кул бўлди»: Парижда тарихий бозор тўлиқ ёниб кетди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Париждаги 1615 йилда ташкил этилган тарихий «Анфан-Руж» бозори 12 октябр тонгида кучли ёнғин оқибатида бутунлай кулга айланди.
- 1 000 квадрат метрлик майдонни эгаллаган ушбу мажмуа, қирол Людовик ХИИИ давридан мерос бўлиб, 1982 йилда Франсия тарихий ёдгорликлари рўйхатига киритилган эди.
- Ёнғиннинг сабаби ҳозирча аниқланмаган, аммо баъзи нашрлар уни «мактаб норозиликлари» билан боғламоқда.
Франция пойтахти Париж марказидаги энг қадимий ва тарихий савдо масканларидан бири — 1615 йилда ташкил этилган машҳур «Анфан-Руж» (Marché des Enfants-Rouges) бозори кучли ёнғин оқибатида бутунлай кулга айланди. BFMTV телеканали хабарига кўра, даҳшатли фалокат душанба, 12 октябрь куни тонг саҳарда шаҳарнинг гавжум 3-округида содир бўлган.
Маҳаллий аҳоли ва бутун дунёдан келган сайёҳларнинг энг севимли гастрономик нуқтаси бўлган мажмуадан деярли ҳеч нарса омон қолмаган.
Тонгги офат ва 1 000 квадрат метрлик вайрона
Ёнғин хавфсизлиги хизмати ва шаҳар маъмурияти фожиа кўлами ҳақида қуйидаги тафсилотларни очиқлади:
Тезкор тарқалган олов: Ўт ўчирувчиларга биринчи ҳаяжонли қўнғироқ эрталаб соат 04:15 атрофида келиб тушган. Қутқарувчилар етиб келган вақтда аланга аллақачон ёпиқ бозор ҳудудини тўлиқ ўз домига олиб улгурган эди;
Бутунлай йўқ қилинган майдон: Париж маркази мэри Ариэль Вейль бозор тўлиқ ёниб кетганини билдирди. Ўт ўчирувчилар бригадаси бозорнинг 1 000 кв.м майдони олов гирдобида кул бўлганини расман тасдиқлади:
«Ёпиқ бозор бутунлай вайрон бўлди. Ундан ҳеч нарса қолмади», — деди қутқарув гуруҳи вакили;
Номаълум сабаблар: Олов нимадан келиб чиққани ҳозирча расман аниқланмаган бўлса-да, айрим француз нашрлари ҳодисани сўнгги кунларда авж олган «мактаб норозиликлари» билан боғлашга ишора қилмоқда.
Қирол мероси ва кўча таомлари маркази эди
«Анфан-Руж» оддий озиқ-овқат бозори эмас, балки Франция маданий меросининг ажралмас бўлаги ҳисобланарди:
400 йиллик тарих: Бозорга 1615 йилда, Франция қироли Людовик XIII ҳукмронлиги даврида асос солинган;
Тарихий ёдгорлик мақоми: Ўзига хос кўча таомлари ва бетакрор миллий муҳити билан дунёга танилган бозор 1982 йилда Франция тарихий ёдгорликларининг миллий реестрига киритилган эди.
Бир неча асрлик тарихга эга маданий обиданинг кутилмаганда йўқотилиши Франция жамоатчилигида чуқур қайғу ва қизғин баҳсларга сабаб бўлмоқда.
Изоҳлар 0
…