Швецияда қуёнлар ўртасидаги Европа чемпионати бўлиб ўтди

·0·Дунё
Швецияда қуёнлар ўртасидаги Европа чемпионати бўлиб ўтди

2026 йил 9–11 октябрь кунлари Швецияда қуёнлар ўртасидаги Европа чемпионати ўтказилди. Швеция қуёнлар сакраши федерацияси маълумотига кўра, мусобақа Бостад шаҳрида ташкил этилди.

Чемпионатда қуёнлар тўғри ва бурама йўлакларда тўсиқлардан ўтиш, баландликка ҳамда узунликка сакраш йўналишларида беллашди. Баландликка сакрашда саралашдан ўтиш учун қуён камида 75 сантиметр, узунликка сакрашда эса камида 2 метр масофага сакрай олиши керак эди.

Қуёнлар сакраши — Скандинавияда кенг тарқалган спорт тури. Швеция қуёнлар сакраши федерацияси маълумотига кўра, у 1970 йилларнинг охирида мамлакатда пайдо бўлган. Дастлабки мусобақа қоидалари отлар ўртасидаги тўсиқлардан сакраш баҳсларидан илҳомланиб ишлаб чиқилган, кейинчалик эса қуёнларга мослаштирилган.

Бугунги кунда ушбу спорт тури Швеция, Норвегия, Финляндия ва Дания каби мамлакатларда кенг тарқалган. Шунингдек, Германия, Швейцария ва Чехияда ҳам қуёнлар сакраши бўйича мусобақалар ўтказилади.

2026 Yevropa quyonlar chempionatiShvetsiya quyonlar sakrashi federatsiyasiBostad shahri
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Швецияда сайловда чап мухолифат етакчиликни қўлга олди, ўнглар эса тахтни бой бермоқдаШвецияда сайловда чап мухолифат етакчиликни қўлга олди, ўнглар эса тахтни бой бермоқда14 сентябр 12:27Бразилиялик қишлоқ боласининг видеолари миллионлаб қалбларни забт этмоқдаБразилиялик қишлоқ боласининг видеолари миллионлаб қалбларни забт этмоқдаКеча 09:28"Мен ютқаздим ва кетяпман": Швеция Бош вазири сайловдаги мағлубиятдан сўнг истеъфо берди"Мен ютқаздим ва кетяпман": Швеция Бош вазири сайловдаги мағлубиятдан сўнг истеъфо берди17 сентябр 21:37Швецияда 7 нафар сайёҳ эскалаторда кутилмаган ҳолатга тушди (видео)Швецияда 7 нафар сайёҳ эскалаторда кутилмаган ҳолатга тушди (видео)31 август 04:21Людовик XIII давридан қолган мерос кул бўлди»: Парижда тарихий бозор тўлиқ ёниб кетдиЛюдовик XIII давридан қолган мерос кул бўлди»: Парижда тарихий бозор тўлиқ ёниб кетдиКеча 23:19Рим папаси Лев XIV шифохонага ётқизилиб, операция қилинадиРим папаси Лев XIV шифохонага ётқизилиб, операция қилинадиКеча 23:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда