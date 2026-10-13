Дунёда ўта қашшоқликда яшаётганлар сони 1,2 миллиардга етди

·53·Дунё
Дунёда ўта қашшоқликда яшаётганлар сони 1,2 миллиардга етди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Дунёда ўта қашшоқликда яшаётганлар сони бир йил ичида 51,5 миллион нафарга кўпайиб, 1,2 миллиардга етди.
  • Бу инсонлар молиявий қийинчиликлар билан бир қаторда очлик, таълим ва тоза ичимлик суви ҳамда электр энергияси етишмаслиги каби муаммоларга дуч келмоқда, уларнинг ярмидан кўпини болалар ташкил этади.

Дунё бўйлаб 1,2 миллиард киши ўта қашшоқлик шароитида кун кечирмоқда. Бир йил ичида уларнинг сони 51,5 миллион нафарга кўпайган. Бу ҳақда БМТ Тараққиёт дастури (UNDP) ҳамда Оксфорд университети тадқиқотчилари тайёрлаган ҳисоботда маълум қилинди.

Ҳужжатга кўра, ўта қашшоқликда яшаётган инсонлар нафақат молиявий қийинчиликларга, балки очлик, таълим олиш имкониятининг чеклангани, тоза ичимлик суви ва электр энергияси етишмаслиги каби муаммоларга ҳам дуч келмоқда. Энг ташвишли жиҳати, ушбу тоифадаги аҳолининг ярмидан кўпини болалар ташкил этади.

БМТ Тараққиёт дастури раҳбари Александр Де Кру қашшоқлик кўрсаткичларининг ортишини бутун дунё учун жиддий огоҳлантириш сифатида баҳолаган.

Қайд этилишича, қашшоқликда яшаётганлар сонининг кўпайишига таъсир кўрсатаётган омиллардан бири аҳоли сонининг ўсишидир. Шу билан бирга, ҳисобот қамраб олган 108 та ривожланаётган давлатнинг фақат 13 таси бўйича янги маълумотлар мавжуд. Шу сабабли келтирилган рақамларни баҳолашда ушбу ҳолатни ҳам инобатга олиш лозим.

Шунга қарамай, айрим мамлакатларда ижобий ўзгаришлар кузатилмоқда. Сўнгги 15 йил давомида 33 та давлатда кўп ўлчовли қашшоқлик мезонлари бўйича қийин шароитда яшаётган аҳоли улуши икки бараварга қисқарган. Улар орасида Хитой ва Вьетнам ҳам бор.

Бироқ қашшоқлик муаммоси, асосан, Саҳрои Кабирдан жанубда жойлашган Африка давлатлари ва Жанубий Осиёдаги мамлакатларда сақланиб қолмоқда.

Ҳисоботда Миср, Непал ва Тожикистонда ҳам қашшоқлик даражаси, ҳам ундан азият чекаётган аҳоли сони сезиларли камайгани қайд этилган. Ангола ва Замбияда эса бошқача ҳолат кузатилган: қашшоқлик даражаси пасайган бўлса-да, аҳоли тез кўпайиши туфайли қашшоқликда яшаётганлар сони ортган.

БМТ Тараққиёт дастуриОксфорд университетиКўп ўлчовли қашшоқлик
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дунёда камбағаллик яна кучайди: 1,2 миллиард инсон муҳтожликда яшамоқдаДунёда камбағаллик яна кучайди: 1,2 миллиард инсон муҳтожликда яшамоқдаБугун 13:06Сунъий интеллект агентлари сирли тил ўйлаб топиб, хавфсизлик тизимини алдадиСунъий интеллект агентлари сирли тил ўйлаб топиб, хавфсизлик тизимини алдади25 сентябр 04:50Оксфорд олимлари илк бор яккалик ионда квант сиқилишининг янги турини амалга оширдиОксфорд олимлари илк бор яккалик ионда квант сиқилишининг янги турини амалга оширди6 май 07:27Данияда киберфалокат: 8,8 миллион кишининг шахсий маълумотлари интернетга сизиб чиқдиДанияда киберфалокат: 8,8 миллион кишининг шахсий маълумотлари интернетга сизиб чиқди6 октябр 08:44Луиш Нани Қозоғистонда 6 фарзандли оилага янги хонадон калитини топширдиЛуиш Нани Қозоғистонда 6 фарзандли оилага янги хонадон калитини топширди4 сентябр 17:02Дунёда туғилиш кескин камаймоқда: демографик хавф кучайдиДунёда туғилиш кескин камаймоқда: демографик хавф кучайди4 октябр 11:38
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда