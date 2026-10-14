Дунёда ўта қашшоқликда яшаётганлар сони қанчага етди?

·36·Дунё
Дунёда ўта қашшоқликда яшаётганлар сони қанчага етди?

БМТ Тараққиёт дастури (UNDP) ва Оксфорд университети тадқиқотчилари ҳисоботига кўра, 108 та ривожланаётган давлатда 1,2 миллиард киши кўп ўлчовли қашшоқлик шароитида яшамоқда. Бу ўтган йилги ҳисобот билан таққослаганда 51,5 миллион нафарга кўп.

2026 йил 12 октябрда эълон қилинган ҳисоботда таъкидланишича, қашшоқликда яшаётганларнинг 617 миллион нафари — ярмидан кўпроғи болалардир. Улар озиқ-овқат, таълим, тоза сув ва электр энергияси каби асосий эҳтиёжлардан маҳрум.

Тадқиқотчилар ўсишнинг бир қисми аҳоли сони кўпайиши билан боғлиқлигини қайд этган. Шу билан бирга, сўнгги 15 йилдан кам вақт ичида 33 та давлатда кўп ўлчовли қашшоқлик индекси икки баравар камайган.

Қашшоқликда яшаётганларнинг энг катта қисми Саҳрои Кабирдан жанубдаги Африкада истиқомат қилади — 616 миллион киши. Миср, Непал ва Тожикистонда эса қашшоқлик даражаси ҳам, ундан азият чекаётганлар сони ҳам сезиларли пасайган.

БМТ Тараққиёт дастуриОксфорд университетиКўп ўлчовли қашшоқлик индекси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дунёда ўта қашшоқликда яшаётганлар сони 1,2 миллиардга етдиДунёда ўта қашшоқликда яшаётганлар сони 1,2 миллиардга етдиКеча 14:16Дунёда камбағаллик яна кучайди: 1,2 миллиард инсон муҳтожликда яшамоқдаДунёда камбағаллик яна кучайди: 1,2 миллиард инсон муҳтожликда яшамоқдаКеча 13:06Сунъий интеллект агентлари сирли тил ўйлаб топиб, хавфсизлик тизимини алдадиСунъий интеллект агентлари сирли тил ўйлаб топиб, хавфсизлик тизимини алдади25 сентябр 04:50Оксфорд олимлари илк бор яккалик ионда квант сиқилишининг янги турини амалга оширдиОксфорд олимлари илк бор яккалик ионда квант сиқилишининг янги турини амалга оширди6 май 07:27Данияда киберфалокат: 8,8 миллион кишининг шахсий маълумотлари интернетга сизиб чиқдиДанияда киберфалокат: 8,8 миллион кишининг шахсий маълумотлари интернетга сизиб чиқди6 октябр 08:44Дунёда миллиардерлар рекорди янгиланди: Дунё бойлиги кимлар қўлида?Дунёда миллиардерлар рекорди янгиланди: Дунё бойлиги кимлар қўлида?28 август 09:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда