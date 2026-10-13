Дунёда камбағаллик яна кучайди: 1,2 миллиард инсон муҳтожликда яшамоқда

·9·Дунё
Дунёда камбағаллик яна кучайди: 1,2 миллиард инсон муҳтожликда яшамоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • БМТ маълумотларига кўра, дунёда камбағаллик 2010 йилдан буён илк бор ўсди ва 1,2 миллиард инсон муҳтожликда яшамоқда.
  • Ўта оғир шароитда яшаётганлар сони 51,5 миллион кишига кўпайган бўлиб, уларнинг ярмидан кўпроғини болалар ташкил этади.
  • Ушбу вазият очлик, таълим ва тоза сув ҳамда электр энергиясидан маҳрум бўлиш каби муаммоларни янада кучайтирмоқда.

БМТнинг глобал камбағаллик кўрсаткичи 2010 йилдан буён илк бор ўсди. БМТ Тараққиёт дастурининг 12 октябрь куни эълон қилган маълумотларига кўра, дунё бўйлаб камбағалликнинг турли кўринишларидан азият чекаётган инсонлар сони 1,2 миллиардга етган.

БМТ Тараққиёт дастури ҳамда Оксфорд университетининг Камбағаллик ва инсон тараққиёти ташаббуси тадқиқот маркази томонидан тайёрланган 2026-йилги ҳисоботда қайд этилишича, ўта оғир шароитда яшаётганлар сони аввалги йилга нисбатан 51,5 миллион кишига кўпайган.

БМТ Тараққиёт дастури администратори Александер Де Кру ушбу тенденция бутун дунё учун жиддий огоҳлантириш бўлиши кераклигини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, статистик рақамлар ортида очликдан азият чекаётган, таълим олиш имкониятидан маҳрум бўлган, тоза сув ва электр энергиясидан фойдалана олмаётган миллионлаб инсонларнинг ҳаёти турибди. Бу муаммолар бир-бири билан чамбарчас боғлиқ бўлиб, одамларнинг турмуш шароитини янада оғирлаштирмоқда.

Ҳисоботда яна бир ташвишли ҳолатга эътибор қаратилган: ўта оғир камбағалликда яшаётганларнинг ярмидан кўпроғини болалар ташкил этади. БМТ Тараққиёт дастури кўрсаткичлар ўсишининг асосий сабабларидан бири сифатида аҳоли сонининг кўпайишини кўрсатган.

Шу билан бирга, ҳисоботдаги маълумотларни баҳолашда муҳим жиҳат бор. Тадқиқотга киритилган 108 та ривожланаётган мамлакатнинг атиги 13 тасидан янги статистик маълумотлар олинган. Шу сабабли айрим натижаларни талқин қилишда маълумотлар қамровини ҳам ҳисобга олиш лозим.

Умумий кўрсаткичлар ёмонлашганига қарамай, айрим мамлакатларда ижобий ўзгаришлар ҳам кузатилган. Сўнгги 15 йил давомида 33 та давлат камбағаллик даражасини икки баробарга камайтиришга муваффақ бўлган. Улар орасида Саҳрои Кабирдан жанубдаги Африканинг олтита давлати ҳам бор. Камбағалликни қисқартириш борасида энг тез натижаларга эришган мамлакатлар қаторида Хитой ва Вьетнам ҳам қайд этилган.

Ҳисобот дунёда камбағалликка қарши кураш ҳали ҳам долзарб эканини кўрсатмоқда. Миллионлаб инсонларнинг озиқ-овқат, таълим, тоза сув ва электр энергиясидан фойдаланиш имкониятини яхшилаш халқаро ҳамжамият олдидаги муҳим вазифалардан бири бўлиб қолмоқда.

БМТ Тараққиёт дастуриОксфорд университетининг Камбағаллик ва инсон тараққиёти ташаббусиАлександер Де Кру2026 йилги ҳисобот
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳиндистонда етти ишчи 52 минг долларлик олмос топиб олдиҲиндистонда етти ишчи 52 минг долларлик олмос топиб олди12 август 16:39Терактдан сўнг Германияда саросима: Ҳар учинчи немис қўрқувда яшамоқдаТерактдан сўнг Германияда саросима: Ҳар учинчи немис қўрқувда яшамоқда7 август 12:391832 йилда туғилган тошбақа ҳанузгача яшамоқда (видео)1832 йилда туғилган тошбақа ҳанузгача яшамоқда (видео)19 июн 20:01Японияда кексалар нега атайлаб жиноят қилмоқда?Японияда кексалар нега атайлаб жиноят қилмоқда?1 август 15:46Дунёда атиги 450 таси қолган йўлбарслар болаладиДунёда атиги 450 таси қолган йўлбарслар болалади6 август 03:03Чодирдаги ҳаёт, онлайн имтиҳон: Ғазолик қиз орзусидан воз кечмадиЧодирдаги ҳаёт, онлайн имтиҳон: Ғазолик қиз орзусидан воз кечмади29 июн 02:09
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда