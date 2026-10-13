Дунёда камбағаллик яна кучайди: 1,2 миллиард инсон муҳтожликда яшамоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- БМТ маълумотларига кўра, дунёда камбағаллик 2010 йилдан буён илк бор ўсди ва 1,2 миллиард инсон муҳтожликда яшамоқда.
- Ўта оғир шароитда яшаётганлар сони 51,5 миллион кишига кўпайган бўлиб, уларнинг ярмидан кўпроғини болалар ташкил этади.
- Ушбу вазият очлик, таълим ва тоза сув ҳамда электр энергиясидан маҳрум бўлиш каби муаммоларни янада кучайтирмоқда.
БМТнинг глобал камбағаллик кўрсаткичи 2010 йилдан буён илк бор ўсди. БМТ Тараққиёт дастурининг 12 октябрь куни эълон қилган маълумотларига кўра, дунё бўйлаб камбағалликнинг турли кўринишларидан азият чекаётган инсонлар сони 1,2 миллиардга етган.
БМТ Тараққиёт дастури ҳамда Оксфорд университетининг Камбағаллик ва инсон тараққиёти ташаббуси тадқиқот маркази томонидан тайёрланган 2026-йилги ҳисоботда қайд этилишича, ўта оғир шароитда яшаётганлар сони аввалги йилга нисбатан 51,5 миллион кишига кўпайган.
БМТ Тараққиёт дастури администратори Александер Де Кру ушбу тенденция бутун дунё учун жиддий огоҳлантириш бўлиши кераклигини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, статистик рақамлар ортида очликдан азият чекаётган, таълим олиш имкониятидан маҳрум бўлган, тоза сув ва электр энергиясидан фойдалана олмаётган миллионлаб инсонларнинг ҳаёти турибди. Бу муаммолар бир-бири билан чамбарчас боғлиқ бўлиб, одамларнинг турмуш шароитини янада оғирлаштирмоқда.
Ҳисоботда яна бир ташвишли ҳолатга эътибор қаратилган: ўта оғир камбағалликда яшаётганларнинг ярмидан кўпроғини болалар ташкил этади. БМТ Тараққиёт дастури кўрсаткичлар ўсишининг асосий сабабларидан бири сифатида аҳоли сонининг кўпайишини кўрсатган.
Шу билан бирга, ҳисоботдаги маълумотларни баҳолашда муҳим жиҳат бор. Тадқиқотга киритилган 108 та ривожланаётган мамлакатнинг атиги 13 тасидан янги статистик маълумотлар олинган. Шу сабабли айрим натижаларни талқин қилишда маълумотлар қамровини ҳам ҳисобга олиш лозим.
Умумий кўрсаткичлар ёмонлашганига қарамай, айрим мамлакатларда ижобий ўзгаришлар ҳам кузатилган. Сўнгги 15 йил давомида 33 та давлат камбағаллик даражасини икки баробарга камайтиришга муваффақ бўлган. Улар орасида Саҳрои Кабирдан жанубдаги Африканинг олтита давлати ҳам бор. Камбағалликни қисқартириш борасида энг тез натижаларга эришган мамлакатлар қаторида Хитой ва Вьетнам ҳам қайд этилган.
Ҳисобот дунёда камбағалликка қарши кураш ҳали ҳам долзарб эканини кўрсатмоқда. Миллионлаб инсонларнинг озиқ-овқат, таълим, тоза сув ва электр энергиясидан фойдаланиш имкониятини яхшилаш халқаро ҳамжамият олдидаги муҳим вазифалардан бири бўлиб қолмоқда.
Изоҳлар 0
…