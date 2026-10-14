Трампдан шов-шувли жавоб: Нега Путин урушни тўхтатишни кўпроқ хоҳлаяпти деб ҳисоблайди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- АҚШ Украинага стратегик разведка маълумотларини етказиб беришни давом эттирмоқда, бироқ Доналд Трамп Россия ўт очишни тўхтатиш келишувини бузса, бу ҳақда биринчилардан бўлиб хабар беришини таъкидлади.
- Трамп Украинанинг энергетика обектларига зарбаларига жавобан, бир кун аввал Украина ҳам кўплаб нишонларга зарба берганди, дея вазиятни икки томонлама зарбалар алмашинуви сифатида баҳолади.
АҚШ президенти Дональд Трамп Украинадаги уруш, Вашингтоннинг Киевга кўрсатаётган кўмаги ҳамда Россия билан эҳтимолий сулҳ музокаралари атрофидаги муҳим саволларга жавоб берди. Оқ уй раҳбари матбуот ходимлари билан мулоқотда Қўшма Штатлар ҳозирги кунда ҳам Украина томонига стратегик разведка маълумотларини етказиб беришда давом этаётганини расман тасдиқлади.
Шу билан бирга, Трамп можаро томонларининг сўнгги ўзаро ҳужумлари ва тинчлик келишувига эришиш имкониятлари борасида журналистлар билан қизиқарли ва тортишувли баҳсга киришди.
Разведка маълумотлари ва ўт очишни тўхтатиш шарти
Дональд Трамп Вашингтоннинг можародаги кузатуви ва разведка ёрдами бўйича аниқ позициясини билдирди:
Разведка таъминоти: Президентнинг сўзларига кўра, АҚШ Украинани муҳим оператив ва разведка ахборотлари билан таъминлаш жараёнини тўхтатгани йўқ;
Сулҳ бузилиши устидан назорат: «Агар Россия ўт очишни тўхтатиш келишувини бузса, бу ҳақда биринчилардан бўлиб сизга хабар бераман», дея таъкидлади Трамп.
Энергетикага зарбалар: «Украина ҳам бир кун аввал нишонларга урганди»
Матбуот билан мулоқот давомида ОАВ вакилларининг Россия томонидан амалга оширилган сўнгги кучли зарбалар ҳақидаги саволига Трамп мувозанатли ва баҳсли тарзда жавоб қайтарди:
Журналистнинг эътирози: Журналист Россия кечагина Украинанинг олтита муҳим энергетика объектига қақшатқич ҳужум уюштирганини эслатиб ўтди;
Трампнинг қарши жавоби: «Хўш, ундан атиги бир кун олдин Украина ҳам кўплаб нишонларга зарба берганди-ку», дея вазиятни икки томонлама зарбалар алмашинуви сифатида баҳолади.
Нега айнан Путин урушни кўпроқ тугатишни истайди?
Суҳбатнинг энг диққатга сазовор нуқтаси Трампнинг Москва позициясига бўлган ишончи ҳақидаги савол бўлди:
Шубҳали савол: Журналистлардан бири «Нима учун Путин урушни Зеленскийга қараганда кўпроқ тугатишни истаётганига бунчалик аминсиз?» дея сўради;
Музокаралар бўйича тажриба омили: Трамп эса бунга ўз тажрибаси орқали жавоб берди: «Гап келишувларга эриша олиш қобилиятида. Мен бутун ҳаётим ва фаолиятим давомида шуғулланиб келган иш айнан мана шу».
АҚШ етакчисининг ушбу баёнотлари Вашингтон Киевга ёрдамни тўлиқ узмаган ҳолда, можарони музокаралар ва прагматик келишувлар йўли орқали ҳал қилиш стратегиясига кўпроқ урғу бераётганини кўрсатмоқда.
Изоҳлар 0
…