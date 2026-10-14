Трампдан шов-шувли жавоб: Нега Путин урушни тўхтатишни кўпроқ хоҳлаяпти деб ҳисоблайди?

·1·Дунё
Трампдан шов-шувли жавоб: Нега Путин урушни тўхтатишни кўпроқ хоҳлаяпти деб ҳисоблайди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • АҚШ Украинага стратегик разведка маълумотларини етказиб беришни давом эттирмоқда, бироқ Доналд Трамп Россия ўт очишни тўхтатиш келишувини бузса, бу ҳақда биринчилардан бўлиб хабар беришини таъкидлади.
  • Трамп Украинанинг энергетика обектларига зарбаларига жавобан, бир кун аввал Украина ҳам кўплаб нишонларга зарба берганди, дея вазиятни икки томонлама зарбалар алмашинуви сифатида баҳолади.

АҚШ президенти Дональд Трамп Украинадаги уруш, Вашингтоннинг Киевга кўрсатаётган кўмаги ҳамда Россия билан эҳтимолий сулҳ музокаралари атрофидаги муҳим саволларга жавоб берди. Оқ уй раҳбари матбуот ходимлари билан мулоқотда Қўшма Штатлар ҳозирги кунда ҳам Украина томонига стратегик разведка маълумотларини етказиб беришда давом этаётганини расман тасдиқлади.

Шу билан бирга, Трамп можаро томонларининг сўнгги ўзаро ҳужумлари ва тинчлик келишувига эришиш имкониятлари борасида журналистлар билан қизиқарли ва тортишувли баҳсга киришди.

Разведка маълумотлари ва ўт очишни тўхтатиш шарти

Дональд Трамп Вашингтоннинг можародаги кузатуви ва разведка ёрдами бўйича аниқ позициясини билдирди:

  • Разведка таъминоти: Президентнинг сўзларига кўра, АҚШ Украинани муҳим оператив ва разведка ахборотлари билан таъминлаш жараёнини тўхтатгани йўқ;

  • Сулҳ бузилиши устидан назорат: «Агар Россия ўт очишни тўхтатиш келишувини бузса, бу ҳақда биринчилардан бўлиб сизга хабар бераман», дея таъкидлади Трамп.

Энергетикага зарбалар: «Украина ҳам бир кун аввал нишонларга урганди»

Матбуот билан мулоқот давомида ОАВ вакилларининг Россия томонидан амалга оширилган сўнгги кучли зарбалар ҳақидаги саволига Трамп мувозанатли ва баҳсли тарзда жавоб қайтарди:

  • Журналистнинг эътирози: Журналист Россия кечагина Украинанинг олтита муҳим энергетика объектига қақшатқич ҳужум уюштирганини эслатиб ўтди;

  • Трампнинг қарши жавоби: «Хўш, ундан атиги бир кун олдин Украина ҳам кўплаб нишонларга зарба берганди-ку», дея вазиятни икки томонлама зарбалар алмашинуви сифатида баҳолади.

Нега айнан Путин урушни кўпроқ тугатишни истайди?

Суҳбатнинг энг диққатга сазовор нуқтаси Трампнинг Москва позициясига бўлган ишончи ҳақидаги савол бўлди:

  • Шубҳали савол: Журналистлардан бири «Нима учун Путин урушни Зеленскийга қараганда кўпроқ тугатишни истаётганига бунчалик аминсиз?» дея сўради;

  • Музокаралар бўйича тажриба омили: Трамп эса бунга ўз тажрибаси орқали жавоб берди: «Гап келишувларга эриша олиш қобилиятида. Мен бутун ҳаётим ва фаолиятим давомида шуғулланиб келган иш айнан мана шу».

АҚШ етакчисининг ушбу баёнотлари Вашингтон Киевга ёрдамни тўлиқ узмаган ҳолда, можарони музокаралар ва прагматик келишувлар йўли орқали ҳал қилиш стратегиясига кўпроқ урғу бераётганини кўрсатмоқда.

Дональд ТрампУкраинаРоссияПутин
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Трамп ҳамда Путин телефон орқали нималарни келишиб олди?Трамп ҳамда Путин телефон орқали нималарни келишиб олди?10 октябр 17:29Трамп Россия раҳбари билан бир соатлик мулоқот тафсилотларини очиқладиТрамп Россия раҳбари билан бир соатлик мулоқот тафсилотларини очиқлади10 сентябр 10:25Трампнинг махсус вакиллари Киевдаги учрашувдан "даҳшат"га тушиб қайтдиТрампнинг махсус вакиллари Киевдаги учрашувдан "даҳшат"га тушиб қайтди10 сентябр 10:06Россия Украинага ишора қилди, Тоқаев эса бошқа йўл айтди...Россия Украинага ишора қилди, Тоқаев эса бошқа йўл айтди...26 июл 22:39Владимир Путин миграция бўйича янги қатъий талабларни эълон қилдиВладимир Путин миграция бўйича янги қатъий талабларни эълон қилди10 сентябр 16:12«Катта уруш» хавфи: Трамп Украина осмонини ёпмоқчи — Россиянинг реакцияси қандай?«Катта уруш» хавфи: Трамп Украина осмонини ёпмоқчи — Россиянинг реакцияси қандай?11 июл 16:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда