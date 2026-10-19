Озарбайжонда ҳижобли ўқитувчи ва ўқувчилар дарсни кўчада ўтказди

·0·Дунё
Озарбайжонда ҳижобли ўқитувчи ва ўқувчилар дарсни кўчада ўтказди

Озарбайжонда ҳижоб кийганлиги сабабли мактаб биносига киритилмаган ўқитувчи ва бир нечта ўқувчи дарсни ташқарида, йўлак устида давом эттирди. Ҳолат акс этган видеолар ижтимоий тармоқларда тарқалиб, жамоатчилик эътиборини тортди.

Roya News English хабарига кўра, воқеа мактабларда кийиниш қоидаларига оид янги талаблар ортидан юзага келган норозиликлар фонида содир бўлган. Озарбайжон Вазирлар Маҳкамаси 21 сентябрь куни мактаб формаси қоидаларига ўзгартириш киритган.

Янги талаблар ўқувчиларнинг кийим-бошини ягона стандарт асосида тартибга солиш ва таълим муассасаларида дунёвийлик тамойилларига риоя этишни назарда тутади. Ҳужжатда ҳижоб тўғридан-тўғри тақиқланмаган. Бироқ, айрим мактабларда ушбу қоидалар ҳижоб кийган ўқувчи ва ўқитувчиларнинг таълим муассасасига киришига тўсқинлик қилиш учун қўлланаётгани ҳақида хабарлар берилган.

Вазият мамлакатда норозиликлар ва дарсларни бойкот қилиш ҳолатларига сабаб бўлган. Баҳслар, асосан, мактаб формасига қўйиладиган талаблар, диний эътиқод эркинлиги ҳамда ўқувчиларнинг таълим олиш ҳуқуқи атрофида кечмоқда.

Озарбайжон расмийлари эса кийиниш қоидаларини ягона стандартни таъминлаш ва дунёвий таълим тамойилларига риоя қилиш зарурати билан изоҳламоқда.

ОзарбайжонҲижобМактаб формасиРоя Нюс
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бокуда мактаблардаги рўмол тақиқи ортидан норозилик намойишлари давом этмоқдаБокуда мактаблардаги рўмол тақиқи ортидан норозилик намойишлари давом этмоқда14 октябр 21:06Озарбайжонда ҳижоб сабаб мактабга киритилмаган ўқитувчи дарсни кўчада ўтдиОзарбайжонда ҳижоб сабаб мактабга киритилмаган ўқитувчи дарсни кўчада ўтди14 октябр 15:22Озарбайжонда мактаб формаси талаблари сабаб оммавий норозиликлар ва ҳибслар бошландиОзарбайжонда мактаб формаси талаблари сабаб оммавий норозиликлар ва ҳибслар бошланди12 октябр 22:39Бокуда ҳижоб сабаб ишдан кетган устозини ўқувчилар кўз ёш билан кузатдиБокуда ҳижоб сабаб ишдан кетган устозини ўқувчилар кўз ёш билан кузатди11 октябр 14:18“Макияж тозалаш”: Хитойлик ўқитувчи қизларнинг юзини латта билан артиб ташлади (видео)“Макияж тозалаш”: Хитойлик ўқитувчи қизларнинг юзини латта билан артиб ташлади (видео)27 сентябр 08:03Хитойлик ўқитувчи ўқувчилари билан 4 метрлик сув ракетасини ясадиХитойлик ўқитувчи ўқувчилари билан 4 метрлик сув ракетасини ясади25 сентябр 14:49
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда