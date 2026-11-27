Путиннинг қўриқчиларини кўз қисиш орқали берган ишораси интернетда 70 миллион марта кўрилди (видео)
Россия президенти Владимир Путин 25 ноябрь куни Кремлда Бруней султони Ҳассанал Болкиаҳ билан учрашди. Бироқ расмий учрашув олдидан тасвирга олинган қисқа лавҳа ижтимоий тармоқларда катта қизиқиш уйғотди.
Видеода Кремль қўриқчиларидан бири ҳамкасбига кўз қисиб ишора қилгани, шундан сўнг эшиклар очилгани акс этган. Фойдаланувчилар бу ҳаракатни Путиннинг келаётганидан дарак берувчи махсус сигнал сифатида талқин қилишмоқда.
Қисқа видео Instagram’да тезда оммалашиб, қарийб 70 миллион марта томоша қилинган ва 2 миллиондан ортиқ лайк тўплаган.
Оддийгина кўз қисиш орқали берилган ишора интернет фойдаланувчиларининг ҳазиломуз изоҳларига ҳам сабаб бўлди. Натижада расмий учрашувдан олдинги бир неча сониялик лавҳа куннинг энг кўп муҳокама қилинган видеоларидан бирига айланди.
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…