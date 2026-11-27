«Вояджер-1» Ерга илмий маълумотларни узатишни тўхтатди: зонд фақат бўш сигнал юбормоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Американинг «Вояджер-1» космик аппарати Ерга илмий ва техник маълумотларни узатишни тўхтатиб, фақат бўш сигнал юбормоқда.
- NASA мутахассислари 14 ноябр куни аниқланган ушбу носозликнинг сабабларини ўрганишмоқда.
- Дастлабки тахминларга кўра, муаммо аппаратнинг илмий асбобларидан маълумот йиғувчи борт компютерининг фаолияти билан боғлиқ бўлиши мумкин.
Американинг «Вояджер-1» (Voyager 1) космик аппарати Ерга илмий ва техник маълумотларни узатишни тўхтатди. Зонд билан радиоалоқа сақланиб қолган бўлса-да, у маълумотлар ўрнига фақат бўш сигнал трансляция қилмоқда. Бу ҳақда CNN телекомпанияси хабар берди.
Носозлик тафсилотлари: муаммо борт компьютерида бўлиши мумкин
NASA мутахассислари ушбу носозликни 14 ноябрь куни аниқлашган ва ҳозирда унинг асл сабабларини ўрганишмоқда:
Бўш сигнал узатилиши: CNN маълумотига кўра, космик аппарат ортиқ илмий ва муҳандислик маълумотларини юбормаяпти, балки фақат бўш ташувчи сигнални узатмоқда.
Дастлабки тахминлар: Айни пайтда муҳандислар юз берган ҳолатнинг аниқ сабабларини аниқлаш устида иш олиб боришмоқда. Дастлабки маълумотларга кўра, муаммо аппаратнинг илмий асбобларидан маълумотларни йиғишга жавоб берадиган борт компьютери фаолияти билан боғлиқ бўлиши мумкин.
2023 йилдаги йирик носозлик билан ўхшашлик
Маълумотлар узатишдаги ҳозирги муаммолар 2023 йил 14 ноябрда юз берган кенг кўламли носозликни эслатмоқда. Ars Technica нашрининг ёзишича, ўшанда носозликка парвоз маълумотлари тизимидаги хотиранинг тахминан 3 фоизи шикастлангани сабаб бўлган эди. Ушбу нуқсон туфайли аппарат тушунарли илмий ахборот ўрнига бирлар ва ноллардан иборат такрорланувчи шаблонни трансляция қилган.
Кўрсаткичлар
Тафсилотлар
Носозлик аниқланган сана
14 ноябрь (24 ноябрь куни CNN томонидан эълон қилинди)
Алоқа ҳолати
Радиоалоқа мавжуд, аммо илмий ва техник маълумотлар ўрнига бўш сигнал келмоқда
Эҳтимолий сабаб
Илмий асбоблардан маълумот йиғувчи борт компьютеридаги носозлик
Аввалги ўхшаш ҳолат
2023 йил 14 ноябрь (парвоз маълумотлари тизими хотирасининг ~3% шикастланиши)
Сизнингча, NASA муҳандислари ярим асрга яқин вақтдан бери чуқур фазода ҳаракатланаётган «Вояджер-1» билан алоқани яна тўлиқ тиклай олишадими?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва космонавтика ҳамда фан-техника янгиликларига қизиқувчи яқинларингизга ушбу хабарни дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…