Ташқи кўриниши мушукчани эслатади, аммо тегиш хавфли: заҳарли тукли қурт ҳақида
Табиатда ташқи кўриниши ёқимли ва беозор туюладиган, аммо одамлар учун хавф туғдириши мумкин бўлган жониворлар учрайди. Шулардан бири — мушуксимон тукли қурт (Megalopyge opercularis). Қалин ва юмшоқ туклари сабабли у митти мушукчага ўхшайди. Бироқ унинг кўринишига алданмаслик керак.
Ушбу қурт капалаклар туркумига мансуб бўлиб, ривожланиш жараёнида Southern flannel moth деб аталадиган капалакга айланади. Унинг танасини қоплаган узун, майин туклар орасида эса хавфли заҳарли тиканлар яширинган.
Қаерларда учрайди?
Megalopyge opercularis асосан АҚШнинг жануби-шарқий ва жанубий-марказий ҳудудларида, шунингдек, Мексика ҳамда Марказий Американинг айрим қисмларида тарқалган. Ўзбекистон ушбу турнинг табиий яшаш ҳудудига кирмайди. Мамлакатимизда унинг табиий ҳолда учраши ҳақида ишончли маълумотлар мавжуд эмас.
Нимаси билан хавфли?
Қуртнинг юмшоқ туклари орасида заҳарли тиканлар жойлашган. Унга тасодифан тегиб кетилганда, бу тиканлар терига санчилиб, кучли оғриқ, ачишиш, қизариш ва шиш пайдо қилиши мумкин. Айрим ҳолатларда оғриқ бошқа тана қисмларига ҳам тарқалиши, кўнгил айниши ва бошқа нохуш аломатлар кузатилиши мумкин.
Шу сабабли бу жониворни кўрганда унга қўл теккизмаслик, айниқса, болаларни ундан узоқроқ тутиш тавсия этилади.
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…