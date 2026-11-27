Трамп АҚШ Эронга тинчлик келишуви учун барча имкониятларни берганини маълум қилди
АҚШ президенти Дональд Трамп Вашингтон Эронга можарони тинч йўл билан ҳал этиш ва ўзаро келишувга эришиш учун барча зарур имкониятларни тақдим этганини билдирди. У бу ҳақда Шукроналик куни (Thanksgiving) муносабати билан америкалик ҳарбий хизматчилар билан ўтказилган мулоқот чоғида маълум қилди.
«Биз уларга кўплаб инсонлар ҳаётини сақлаб қолиш имкониятини беряпмиз»
АҚШ етакчисининг таъкидлашича, Вашингтон дипломатик ечим топишга интилмоқда, бироқ расмий Теҳрон ушбу имкониятлардан фойдаланишига шубҳа билан қарамоқда:
«Биз хушмуомала бўлишга ҳаракат қиляпмиз. Уларга битим тузиш ва кўплаб инсонлар ҳаётини сақлаб қолиш учун барча имкониятларни беряпмиз. Баъзи одамлар: „Нима учун? Улар ақлдан озганми?“ деб савол беришмоқда. Балки шундайдир», — деди Дональд Трамп.
«Ғалаба аллақачон бизнинг қўлимизда»
Шунингдек, АҚШ президенти вазият тўлиқ Вашингтон назоратида эканини ва ҳал қилувчи натижа яқин қолганини таъкидлади:
«Ғалаба бизнинг қўлимизда. Очиғини айтсам, бу мен хоҳлаган вақтда содир бўлади», — дея қўшимча қилди Америка раҳбари.
Баёнотнинг асосий нуқталари
Йўналиш
Дональд Трамп баёнотининг мазмуни
Дипломатик позиция
АҚШ Эронга можарони тинч йўл билан тартибга солиш ва битим тузиш учун барча шароитларни яратиб берган
Теҳронга нисбатан баҳо
Оқ уй раҳбари Эрон томони ушбу тинчлик ташаббусидан унумли фойдаланишига шубҳа билдирди
Вашингтоннинг устунлиги
Трамп ғалаба аллақачон АҚШ қўлида экани ва якуний қарор унинг иродасига боғлиқлигини таъкидлади
Сизнингча, АҚШ ва Эрон ўртасидаги кескинлик дипломатик келишув билан якунланадими ёки минтақадаги вазият янада мураккаблашадими?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва жаҳон сиёсатидаги энг муҳим баёнотларни кузатиб бораётган яқинларингизга ушбу хабарни дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…