«TikTok — инсон миясини ўлдиради»: Тоқаев ёшларни гаджетлардан даромад топишга чақирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Қозоғистон президенти Қосим-Жўмарт Тўқаев TikTok ижтимоий тармоғи ёшларнинг фикрлаш қобилиятига салбий таъсир кўрсатаётганини таъкидлади.
- Давлат раҳбари фуқароларни смартфонлардан кўнгилочар восита сифатида эмас, балки қишлоқ ва овулларда ҳам даромад топиш имконини берувчи технология сифатида фойдаланишга чақирди.
TikTok ижтимоий тармоғи инсоннинг, айниқса ёш авлод вакилларининг фикрлаш қобилиятига вайронкор таъсир кўрсатмоқда. Бу ҳақда Қозоғистон президенти Қосим-Жўмарт Тўқаев Москвада ўтган AI Journey халқаро конференцияси доирасида сунъий интеллект соҳасидаги ёш мутахассислар билан учрашув чоғида маълум қилди.
«Қишлоқ ёки овулда ўтириб ҳам смартфон орқали пул топиш мумкин»
Давлат раҳбари аксарият фуқаролар замонавий гаджетларни фақат кўнгилочар восита ва мулоқот қуроли сифатида қабул қилаётганидан афсус билдирди. Унинг таъкидлашича, тўғри ёндашув ва зарур кўникмалар билан мобил қурилмалар ҳатто энг чекка аҳоли пунктларида яшовчи инсонларга ҳам реал даромад келтириши мумкин:
«Ҳозир ҳамма смартфондан фойдаланади, аммо негадир уни фақат қўнғироқ қилиш, ёзишиш, балки қандайдир фильмлар кўриш ва TikTok учун мўлжалланган деб ўйлашади. Мана шу TikTok — инсон миясини, айниқса ёш инсоннинг миясини ўлдирадиган даҳшатли нарсадир. Ваҳоланки, смартфон ёрдамида, ундан тўғри ва моҳирона фойдаланилганда, интернет ишлаб турган шароитда қишлоқда ёки овулда ўтириб ҳам пул ишлаб топиш мумкин, фақат одамларни бунга ўргатиш керак», — деди Қосим-Жўмарт Тўқаев.
Қозоғистон етакчиси бундай ёндашувни «халқ рақамли иқтисодиёти» деб атаб, аҳолига рақамли технологиялардан қонуний даромад олишни ўргатиш уларни мустақил ва иқтисодий жиҳатдан барқарор қилишини қайд этди.
«TikTok-менталитет»га қарши кураш ва рақамлаштириш ташаббуслари
Қосим-Жўмарт Тўқаев қисқа видеороликлар платформасини биринчи марта кескин танқид қилаётгани йўқ. У бу борада аввалроқ ҳам қатор тизимли ташаббусларни илгари сурган:
Китобхонлик ва МДҲ кутубхонаси: Аввалроқ МДҲ Давлат раҳбарлари кенгаши йиғилишида Қозоғистон президенти китоб ўқишни оммалаштириш ва Ҳамдўстликнинг ягона рақамли кутубхонасини яратиш орқали ёшлардаги «TikTok-менталитет»га қарши курашишга чақирган эди.
Қишлоқ аҳолисини ўқитиш: Бундан ташқари, республикада эълон қилинган Рақамлаштириш ва сунъий интеллект йили доирасида президент ҳукуматга қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқарувчилари ҳамда чекка ҳудудлар аҳолисини тармоқда бизнес юритиш учун смартфонлардан фойдаланишга ўргатиш бўйича топшириқ берган.
Йўналиш
Белгиланган вазифа ва мақсадлар
Муаммо моҳияти
Смартфонлардан фақат кўнгилочар мақсадда (TikTok) фойдаланиш ёшларнинг фикрлаш қобилиятини пасайтириши
Иқтисодий ечим
Чекка қишлоқ ва овулларда интернет орқали онлайн бизнес юритиш кўникмаларини шакллантириш
Маънавий-маърифий чора
Китобхонликни тарғиб қилиш ва МДҲнинг ягона рақамли кутубхонасини ташкил этиш
Сизнингча, ёшларни қисқа видеолар таъсиридан ҳимоя қилиш ва смартфондан фойдали билим ҳамда даромад манбаи сифатида фойдаланишга ўргатиш учун нималар қилиш керак?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ёшлар тарбияси ҳамда рақамли саводхонлик масалаларига бефарқ бўлмаган яқинларингизга ушбу хабарни дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…