Путин СИ ўқувчиларни мустақил фикрлашдан маҳрум қилиши мумкинлигидан огоҳлантирди
Сунъий интеллект (СИ) мактаб ўқувчиларининг мустақил фикрлаш ва маълумотларни эслаб қолиш одатини йўқотиши мумкин. Бу ҳақда Россия президенти Владимир Путин Москвада бўлиб ўтган «Сунъий интеллект оламига саёҳат» XI халқаро конференциясининг ялпи мажлисидан сўнг ёшлар билан ўтказилган учрашувда маълум қилди.
«Машина берган тайёр жавобни кўчириб қўйиш хавфи бор»
Давлат раҳбари ҳиндистонлик мактаб ўқувчиси Рауль Жон Ажу билан суҳбат чоғида нейрон тармоқлардан нотўғри фойдаланиш таълим сифатига салбий таъсир кўрсатиши мумкинлигини таъкидлади:
«Инсон, айниқса ёш авлод маълумотларни эслаб қолишни истамай қолиши хавфи мавжуд. Компьютер қаршисида ўтириб, сунъий интеллектдан фақат нимадир ёзиш учун фойдаланади, ўзи ўйламайди, балки машина ёки СИ-агент чиқариб берган тайёр нарсани шунчаки такрорлайди. Тамом, шу билан кифояланади», — деди Владимир Путин.
Аввалроқ ҳиндистонлик ўқувчи мактабларда болаларни шунчаки маълумот ёдлашга эмас, балки мулоҳаза юритишга ўргатиш муҳимлигини айтган эди. Путин эса, ўз навбатида, ўқувчилар нейрон тармоқларни фақат тайёр жавоб олиш воситасига айлантириб олса, бу мустақил ўрганишга тўсқинлик қилишига эътибор қаратди.
Ҳиндистонлик ўқувчининг жавоби: СИ — калькулятор каби ёрдамчи восита
Бунга жавобан Рауль Жон Ажу сунъий интеллектга инсон тафаккурининг ўрнини босувчи эмас, балки ёрдамчи восита сифатида қарашни таклиф қилди. У нейрон тармоқларни калькуляторга қиёслаб, аввал базавий билимларни пухта эгаллаш, шундан кейингина технологияларни ўқиш жараёнига жалб этиш зарурлигини билдирди:
«Менимча, сунъий интеллект билан ҳамкорлик қилиш керак. Бу ўзига хос симбиоздир. Арифметика асосларини ўрганганимиздан сўнг, бешинчи-олтинчи синфлардан бошлаб калькулятордан фойдаланишимиз мумкин. Худди шу тарзда, сунъий интеллектни ҳам таълим жараёнига маълум бир босқичда — инсон етарлича билим олиб, асосларни тушунганидан кейин улаш мумкин. Сунъий интеллект сизга янги ғояларни излашда ва янги маъноларни топишда ёрдам бера олади», — деди ўқувчи.
Учрашув тафсилотлари ва Рауль Жон Ажу ҳақида
Эсдалик селфи: Бешинчи канал (Пятый канал) томонидан эълон қилинган видеода акс этганидек, суҳбат якунида ҳиндистонлик ўқувчи Владимир Путин билан бирга селфи тушиб, ушбу учрашувни тарихга муҳрлади.
Ёш ихтирочи ким? Рауль Жон Ажу ThinkCraft платформаси асосчиси ҳисобланади. У Россия ва Қозоғистон президентларининг сунъий интеллект соҳасидаги ёш истеъдодлар билан ўтказган учрашувида иштирок этди.
Сизнингча, мактаб ўқувчиларига сунъий интеллектдан фойдаланишга қайси синфдан ва қандай чекловлар асосида рухсат бериш тўғрироқ бўлади?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва таълим ҳамда замонавий технологиялар келажагига бефарқ бўлмаган яқинларингизга ушбу хабарни дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…