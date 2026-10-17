Уч карра Олимпия ва олти карра жаҳон чемпиони кўчада овқат йиғаётганида тасвирга тушди (видео)
Бокс бўйича уч карра Олимпия чемпиони, кубалик собиқ спортчи Феликс Савоннинг кўчада овқат йиғаётгани акс этган видео ижтимоий тармоқларда кенг тарқалди. 17 сониялик видеода автомобиль ичидан тасвирга олаётган эркак собиқ боксчидан нима қилаётганини сўрайди. Савон эса овқатланиш учун озиқ-овқат йиғаётганини айтади. Видео бир миллиондан ортиқ марта томоша қилинган. Бу ҳақда Periodico Cubano хабар берди.
1967 йилда Кубада туғилган Феликс Савон бокс тарихидаги энг таниқли ҳаваскор спортчилардан бири ҳисобланади. У 1992 йил Барселона, 1996 йил Атланта ва 2000 йил Сидней Олимпия ўйинларида олтин медални қўлга киритган. Шунингдек, олти карра жаҳон чемпиони ҳисобланади.
Бироқ собиқ боксчининг фаолияти спортдаги ютуқларидан ташқари, суд иши билан ҳам боғлиқ. CubaNet нашрининг 2025 йил 25 январдаги хабарига кўра, Савон вояга етмаган шахсга нисбатан жинсий жиноят билан боғлиқ иш юзасидан қарийб олти йил қамоқда бўлган ва 2024 йил охирида шартли равишда озодликка чиқарилган. Унинг иши бўйича суд ҳукми ва жазо тафсилотлари жамоатчиликка тўлиқ ошкор қилинмаган.
Видеонинг қачон ва қаерда олингани ҳозирча аниқ эмас.
Изоҳлар 0
…