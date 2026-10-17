Уч карра Олимпия ва олти карра жаҳон чемпиони кўчада овқат йиғаётганида тасвирга тушди (видео)

·73·Дунё
Уч карра Олимпия ва олти карра жаҳон чемпиони кўчада овқат йиғаётганида тасвирга тушди (видео)

Бокс бўйича уч карра Олимпия чемпиони, кубалик собиқ спортчи Феликс Савоннинг кўчада овқат йиғаётгани акс этган видео ижтимоий тармоқларда кенг тарқалди. 17 сониялик видеода автомобиль ичидан тасвирга олаётган эркак собиқ боксчидан нима қилаётганини сўрайди. Савон эса овқатланиш учун озиқ-овқат йиғаётганини айтади. Видео бир миллиондан ортиқ марта томоша қилинган. Бу ҳақда Periodico Cubano хабар берди. 

1967 йилда Кубада туғилган Феликс Савон бокс тарихидаги энг таниқли ҳаваскор спортчилардан бири ҳисобланади. У 1992 йил Барселона, 1996 йил Атланта ва 2000 йил Сидней Олимпия ўйинларида олтин медални қўлга киритган. Шунингдек, олти карра жаҳон чемпиони ҳисобланади.

Бироқ собиқ боксчининг фаолияти спортдаги ютуқларидан ташқари, суд иши билан ҳам боғлиқ. CubaNet нашрининг 2025 йил 25 январдаги хабарига кўра, Савон вояга етмаган шахсга нисбатан жинсий жиноят билан боғлиқ иш юзасидан қарийб олти йил қамоқда бўлган ва 2024 йил охирида шартли равишда озодликка чиқарилган. Унинг иши бўйича суд ҳукми ва жазо тафсилотлари жамоатчиликка тўлиқ ошкор қилинмаган.

Видеонинг қачон ва қаерда олингани ҳозирча аниқ эмас.

Феликс СавонКубаОлимпия чемпиониЖиноят
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Эронни йўқ қилайми?!»: Трамп БМТ минбаридан дунёни ларзага солувчи баёнотлар берди«Эронни йўқ қилайми?!»: Трамп БМТ минбаридан дунёни ларзага солувчи баёнотлар берди23 сентябр 06:43Куба дизел ва мазут захиралари тугаганини маълум қилдиКуба дизел ва мазут захиралари тугаганини маълум қилди14 май 12:58Уч ёшли 35 кг қизалоқни мукбангга жалб қилган ота-она танқид қилиндиУч ёшли 35 кг қизалоқни мукбангга жалб қилган ота-она танқид қилинди7 октябр 20:00Бангкокда сув тошқини: Озиқ-овқат бозори сузиб юрибди, 327 млн доллар зарар(видео)Бангкокда сув тошқини: Озиқ-овқат бозори сузиб юрибди, 327 млн доллар зарар(видео)28 сентябр 20:16Тўйда операторлар илғамаган энг самимий лаҳзаларни ит тасвирга олди (видео)Тўйда операторлар илғамаган энг самимий лаҳзаларни ит тасвирга олди (видео)5 октябр 16:0124 ёшли мукбанг блогери сўнгги видеодан кейин вафот этди24 ёшли мукбанг блогери сўнгги видеодан кейин вафот этди10 сентябр 12:16
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди