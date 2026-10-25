Бразилияда икки ишчи бир-бирини излаб, ўзлари билмаган ҳолда айлана бошлади (видео)
Бразилиядаги чорвачилик фермасида икки ишчи улкан сув бакини жойлаштириш билан банд бўлганида, кутилмаган ва кулгили вазият юз берди. Улар бир-бирини кўздан йўқотиб, ҳамкасбини излай бошлади. Бироқ эркаклар катта бакнинг қарама-қарши томонларида турганини ва бир-бирининг ҳаракатларини такрорлаётганини сезишмади. Бу ҳақда Azteca Jalisco нашри хабар берди.
Видеода ишчилардан бири бак атрофида ҳаракатлана бошлагач, иккинчиси ҳам худди шу йўналишда юраётгани кўринади. Натижада улар бир-бирига яқинлашиш ўрнига, айлана бўйлаб ҳаракатланишда давом этади.
Қизиқарли ҳолат акс этган видео ижтимоий тармоқларда тарқалди. Унда оддий иш жараёни қандай қилиб кулгили тушунмовчиликка айлангани акс этган.
Изоҳлар 0
…