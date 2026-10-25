Шамол тармоқларни узиб ташлади: Шотландия, Англия ва Ирландияда фавқулодда вазият

·5·Дунё
Шамол тармоқларни узиб ташлади: Шотландия, Англия ва Ирландияда фавқулодда вазият
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Буюк Британия ва Ирландия ҳудудига ёпирилган «Боело» шторми оқибатида ўн минглаб хонадонлар электр таъминотидан узилиб қолди.
  • Шотландияда шамол тезлиги секундига 38 метргача, Англияда эса 31,1 м/с гача етиб, инфратузилмага жиддий зарар етказди.
  • 25 октябр ҳолатига кўра, Англиянинг шимолий графликларида 57 мингдан ортиқ уй чироқсиз қолган.

Буюк Британия ва Ирландия ҳудудига ёпирилган навбатдаги вайронкор «Боэло» шторми улкан талофатларни келтириб чиқарди. Sky News телеканали хабарига кўра, шиддатли циклон ва довул оқибатида минтақа бўйлаб ўн минглаб хонадонлар электр таъминотидан буткул узилиб қолган.

Бу сўнгги бир неча кун ичида оролга ёпирилган иккинчи йирик офат бўлиб, ундан олдинроқ — 23 октябрь куни содир бўлган «Остин» шторми асоратлари ҳали тўлиқ бартараф этилмасдан янги зарба берилди.

Шамол тезлиги 38 м/с: Энг кўп зарар кўрган ҳудудлар

Табиий офат кўлами тез суръатларда кенгайиб, инфратузилмага жиддий зарар етказди:

  • Рекорд даражадаги шамол: Шотландияда шамолнинг шиддати жойларда секундига 38 метргача, Англия ҳудудида эса 31,1 м/с гача кучайган;

  • 57 мингдан ортиқ уй зулматда: 25 октябрь эрталабки ҳолатига кўра, Англиянинг шимолий қисмидаги Катта Манчестер, Камбрия ва Ланкашир графликларида 57 мингдан зиёд хонадон чироқсиз қолган;

  • Қўшни ҳудудлардаги ҳолат: Якшанба куни Ирландия ва Шимолий Ирландия ҳудудида ҳам минглаб истеъмолчилар ёруғликсиз қолгани қайд этилган;

  • Энг оғир зарба: Жануби-ғарбий минтақа, Жанубий Уэльс, шунингдек, Ғарбий ва Шарқий Мидлендс ҳудудлари офатдан энг катта талафот кўрган зоналар сифатида белгиланди.

Зарғалдоқ хавф даражаси ва фавқулодда хизматлар сафарбарлиги

Об-ҳаво шароитининг оғирлиги сабабли тегишли идоралар аҳолини огоҳлантирмоқда:

  • Метеохизмат огоҳлантириши: Бирлашган Қироллик метеорология хизмати Британиянинг бутун шимолий қисми учун хавфнинг сариқ ва энг юқоридан олдинги зарғалдоқ (оранж) даражасини кучда қолдирди;

  • Қутқарувчиларнинг тинимсиз меҳнати: Англия ва Уэльс электр тармоқлари оператори — National Grid маълум қилишича, махсус бригадалар аввалги «Остин» бўронидан зарар кўрган 131 мингдан ортиқ уй ва объектларнинг чироғини қайта тик Printers эди, аммо «Боэло» янги узилишларни келтириб чиқарди;

  • Хавфсизлик чоралари: Мутахассислар аҳолига кучли шамол пайтида заруратсиз кўчага чиқмаслик ва хавфли дарахт ҳамда иншоотлардан узоқроқ туришни тавсия этмоқда.

Боэло штормиБуюк БританияNational GridШотландия
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Буюк Британия парчаланадами?: Шотландия, Уэльс ва Шимолий Ирландия ажралиб чиқмоқчиБуюк Британия парчаланадами?: Шотландия, Уэльс ва Шимолий Ирландия ажралиб чиқмоқчи13 сентябр 22:14Калифорнияда ёнғинлар кучайди: 150 мингдан ортиқ абонент электрсиз қолди (видео)Калифорнияда ёнғинлар кучайди: 150 мингдан ортиқ абонент электрсиз қолди (видео)16 октябр 22:54АҚШда даҳшатли бўрон: 700 та рейс тўхтади ва минглаб уйлар зулматда қолди (видео)АҚШда даҳшатли бўрон: 700 та рейс тўхтади ва минглаб уйлар зулматда қолди (видео)28 сентябр 09:18Ирландия соҳилларида улкан акулаларнинг ноёб тўдаси кузатилдиИрландия соҳилларида улкан акулаларнинг ноёб тўдаси кузатилди28 июл 00:03«Уруш режаси»: Британияда аҳолига сув ва консерва захирасини тайёрлаш тавсия этилмоқда«Уруш режаси»: Британияда аҳолига сув ва консерва захирасини тайёрлаш тавсия этилмоқда19 сентябр 17:12АҚШ да Ўзбекистон фуқароси 12 млн долларлик товарларни ўғирлашда айбланмоқдаАҚШ да Ўзбекистон фуқароси 12 млн долларлик товарларни ўғирлашда айбланмоқдаБугун 21:47
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди