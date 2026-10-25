Шамол тармоқларни узиб ташлади: Шотландия, Англия ва Ирландияда фавқулодда вазият
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Буюк Британия ва Ирландия ҳудудига ёпирилган «Боело» шторми оқибатида ўн минглаб хонадонлар электр таъминотидан узилиб қолди.
- Шотландияда шамол тезлиги секундига 38 метргача, Англияда эса 31,1 м/с гача етиб, инфратузилмага жиддий зарар етказди.
- 25 октябр ҳолатига кўра, Англиянинг шимолий графликларида 57 мингдан ортиқ уй чироқсиз қолган.
Буюк Британия ва Ирландия ҳудудига ёпирилган навбатдаги вайронкор «Боэло» шторми улкан талофатларни келтириб чиқарди. Sky News телеканали хабарига кўра, шиддатли циклон ва довул оқибатида минтақа бўйлаб ўн минглаб хонадонлар электр таъминотидан буткул узилиб қолган.
Бу сўнгги бир неча кун ичида оролга ёпирилган иккинчи йирик офат бўлиб, ундан олдинроқ — 23 октябрь куни содир бўлган «Остин» шторми асоратлари ҳали тўлиқ бартараф этилмасдан янги зарба берилди.
Шамол тезлиги 38 м/с: Энг кўп зарар кўрган ҳудудлар
Табиий офат кўлами тез суръатларда кенгайиб, инфратузилмага жиддий зарар етказди:
Рекорд даражадаги шамол: Шотландияда шамолнинг шиддати жойларда секундига 38 метргача, Англия ҳудудида эса 31,1 м/с гача кучайган;
57 мингдан ортиқ уй зулматда: 25 октябрь эрталабки ҳолатига кўра, Англиянинг шимолий қисмидаги Катта Манчестер, Камбрия ва Ланкашир графликларида 57 мингдан зиёд хонадон чироқсиз қолган;
Қўшни ҳудудлардаги ҳолат: Якшанба куни Ирландия ва Шимолий Ирландия ҳудудида ҳам минглаб истеъмолчилар ёруғликсиз қолгани қайд этилган;
Энг оғир зарба: Жануби-ғарбий минтақа, Жанубий Уэльс, шунингдек, Ғарбий ва Шарқий Мидлендс ҳудудлари офатдан энг катта талафот кўрган зоналар сифатида белгиланди.
Зарғалдоқ хавф даражаси ва фавқулодда хизматлар сафарбарлиги
Об-ҳаво шароитининг оғирлиги сабабли тегишли идоралар аҳолини огоҳлантирмоқда:
Метеохизмат огоҳлантириши: Бирлашган Қироллик метеорология хизмати Британиянинг бутун шимолий қисми учун хавфнинг сариқ ва энг юқоридан олдинги зарғалдоқ (оранж) даражасини кучда қолдирди;
Қутқарувчиларнинг тинимсиз меҳнати: Англия ва Уэльс электр тармоқлари оператори — National Grid маълум қилишича, махсус бригадалар аввалги «Остин» бўронидан зарар кўрган 131 мингдан ортиқ уй ва объектларнинг чироғини қайта тик Printers эди, аммо «Боэло» янги узилишларни келтириб чиқарди;
Хавфсизлик чоралари: Мутахассислар аҳолига кучли шамол пайтида заруратсиз кўчага чиқмаслик ва хавфли дарахт ҳамда иншоотлардан узоқроқ туришни тавсия этмоқда.
Изоҳлар 0
…