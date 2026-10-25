Япония расман армия тузиш ва референдум ўтказишга тайёрланмоқда

·5·Дунё
Япония расман армия тузиш ва референдум ўтказишга тайёрланмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Япония ҳукумати Иккинчи жаҳон урушидан буён ўзгаришсиз қолган Конституциянинг 9-моддасини ислоҳ қилиш ва мамлакатда расмий армия тузиш бўйича маслаҳатлашувларни бошлади.
  • Бош вазир Санае Такаити ушбу ташаббусни 2027-йилнинг февралига қадар расмийлаштиришни режалаштирмоқда.

Иккинчи жаҳон уруши тугаганидан буён ўзгаришсиз сақланиб келаётган Япония Конституцияси тарихда илк бор жиддий ислоҳотлар бўсағасида турибди. Токиодаги ҳукмрон коалиция мамлакатнинг пацифистик (тинчликсевар) 9-моддасини қайта кўриб чиқиш бўйича келишмовчиликларни ҳал этиш ва ягона тўхтамга келиш учун расмий маслаҳатлашувларни бошлади.

Kyodo ахборот агентлиги хабарига кўра, Япония бош вазири Санаэ Такаити ушбу муҳим парламент ташаббусини 2027 йилнинг февралига қадар тўлиқ расмийлаштириш ниятида.

Ҳукмрон коалициядаги тортишув: 9-модда қандай ўзгаради?

Ҳукумат таркибидаги партиялар армия мақоми бўйича икки хил ёндашувни илгари сурмоқда:

  • Либерал-демократик партия (ЛДП) таклифи: Бош вазир Такаити етакчилигидаги асосий куч 9-моддани умумий ҳолда сақлаб қолишни, бироқ унга амалда фаолият юритаётган «Ўзини-ўзи мудофаа кучлари»га расмий легал мақом берувчи алоҳида банд қўшишни таклиф қилмоқда;

  • «Япония янгиланиш жамияти» талаби: Вазирлар Маҳкамасидаги кичик ҳамкор эса кескинроқ йўлни танламоқда — улар қуруқлик, денгиз ва ҳарбий-ҳаво кучларига эга бўлишни тақиқловчи 2-бандни бутунлай ўчириб ташлаб, конституцияга «Миллий мудофаа армияси» тушунчасини киритиш тарафдори;

  • Амалдаги тақиқ: Ҳозирги 9-моддага биноан, япон халқи абадий равишда урушдан ва халқаро низоларни қуролли куч билан ҳал қилишдан воз кечган, давлатнинг уруш олиб бориш ҳуқуқи эса расман тан олинмайди.

«Қоғозда полиция, амалда қудратли армия»

Гарчи расмий қонунчиликда Япония армияга эга бўлмаслиги белгиланган бўлса-да, реал ҳолат аллақачон глобал ҳарбий куч даражасига етган:

  • Замонавий флот ва авиаташувчилар: Токио тузган «Ўзини-ўзи мудофаа кучлари» назарий жиҳатдан полиция тури сифатида қаралса-да, яқин орада иккита енгил авиаташувчи билан тўлдириладиган қудратли ҳарбий флотга эга;

  • 5-авлод қирувчилари ва узоқ масофали ракеталар: Замонавий ҳарбий-ҳаво кучлари бешинчи авлод учоқлари билан қуролланган, қуруқлик қўшинлари арсеналига эса яқинда парвоз масофаси 1 000 километрга тенг мобил ер усти ракеталари қабул қилинди.

Референдум довони: Конституцияни ўзгартириш осон бўладими?

Ўзгаришларни амалга ошириш жараёни ўта мураккаб қонуний босқичлардан иборат:

  • Парламентдаги 2/3 овоз тўсиғи: Қонунчиликка кўра, конституцияга ўзгартириш киритиш учун парламентнинг ҳар иккала палатаси депутатларининг камида учдан икки қисми (2/3) розилиги шарт;

  • Сиёсий мувозанат: 2026 йил февраль ойидаги сайловлар натижасида ЛДП асосий қуйи палатада учдан икки қисмдан ортиқ ўринни қўлга киритди, бироқ юқори палатада партия ҳатто оддий кўпчиликка ҳам эга эмас;

  • Тарихий референдум: Парламент розилигидан сўнг мазкур тақдирсоз масала умумхалқ референдумига қўйилиши лозим — бундай референдум Япония тарихида ҳали ҳеч қачон ўтказилмаган.

Япония КонституциясиЛиберал-демократик партия9-моддаСанаэ Такаити
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Рамзан Қодировга армия генерали унвони ва махсус кучларнинг қизил берети топширилдиРамзан Қодировга армия генерали унвони ва махсус кучларнинг қизил берети топширилди3 октябр 17:35Лондон мэридан шов-шувли баёнот: Британия референдумсиз Европа Иттифоқига қайтиши керакЛондон мэридан шов-шувли баёнот: Британия референдумсиз Европа Иттифоқига қайтиши керак29 сентябр 09:50«Бу фантастик воқеа бўларди!»: Трамп Ирландия ва Шимолий Ирландиянинг бирлашишини ёқлаб чиқди«Бу фантастик воқеа бўларди!»: Трамп Ирландия ва Шимолий Ирландиянинг бирлашишини ёқлаб чиқди13 сентябр 00:47Ким Чен Ин Шимолий Корея армияси олдига қўйилган бош мақсадни эълон қилди (видео)Ким Чен Ин Шимолий Корея армияси олдига қўйилган бош мақсадни эълон қилди (видео)Бугун 09:17Покистонда вазир Фазал Шакур Хон қуролланган гуруҳ томонидан ўғирлаб кетилди (видео)Покистонда вазир Фазал Шакур Хон қуролланган гуруҳ томонидан ўғирлаб кетилди (видео)23 сентябр 22:03«Уруш режаси»: Британияда аҳолига сув ва консерва захирасини тайёрлаш тавсия этилмоқда«Уруш режаси»: Британияда аҳолига сув ва консерва захирасини тайёрлаш тавсия этилмоқда19 сентябр 17:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди