Қозоғистонда математик мисолларга ҳуриб жавоб берадиган ит машҳур бўлди (видео)

·69·Дунё
Қозоғистонда математик мисолларга ҳуриб жавоб берадиган ит машҳур бўлди (видео)

Қозоғистоннинг Атирау шаҳрида яшовчи Нургул лақабли ит ноодатий қобилияти билан маҳаллий аҳоли ва ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари эътиборини тортди. У қозоқ тилидаги буйруқларни бажариши билан бирга, оддий математик мисолларга ҳам ҳуриш орқали жавоб беради.

AtyrauPress нашрининг ёзишича, итнинг эгаси Нурбол Камиев унга турли буйруқларни бажаришни ўргатган. Масалан, «икки қўшув бир неччига тенг?» деб сўралганда, Нургул уч марта ҳуради. Эгасининг айтишича, ит бешгача бўлган сонлар доирасидаги оддий мисолларга жавоб бера олади.

Нурбол Камиевнинг таъкидлашича, итни бундай кўникмага ўргатиш учун атиги 27 кун вақт кетган. Нургулнинг математик мисолларга жавоб бериш қобилияти эса дастлаб тасодифан аниқланган: эгаси унга «икки қўшув икки неччига тенг?» деб савол берганида, ит тўрт марта ҳурган.

Маълумотларга кўра, Нургул ҳужжатларда Никол деб қайд этилган ва япон акита-ину зотига мансуб. Уни тўрт йил аввал эгасига Санкт-Петербургдан совға қилишган.

Бугун Нургул Атирау аҳолисига яхши таниш. Уни кўчада учратганлар суратга ва видеога олади, ноодатий қобилиятларини томоша қилади. Эгаси эса итни кино суратга олиш таклифларига ҳам тайёр эканини билдирган.

АтирауНурбол КамиевАкита-инуAtyrauPress
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қозоғистонда давлат тўнтаришига уриниш фош этилди: МХҚ Атирауда 10 кишини қўлга олдиҚозоғистонда давлат тўнтаришига уриниш фош этилди: МХҚ Атирауда 10 кишини қўлга олдиКеча 10:12Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўлладиСамимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади13 август 17:51Коинот чексиз такрорланадими?: Олимлар тарихнинг қайта бошланишини ҳисоблаб чиқдиКоинот чексиз такрорланадими?: Олимлар тарихнинг қайта бошланишини ҳисоблаб чиқди1 октябр 00:10Миср пирамидасида яширин математик код борми?Миср пирамидасида яширин математик код борми?19 сентябр 14:29Қозоғистонда 100 ёшдан ошган 300 нафар фуқаро бор: энг кекса аёл 116 ёшдаҚозоғистонда 100 ёшдан ошган 300 нафар фуқаро бор: энг кекса аёл 116 ёшда4 октябр 10:14Туб бурилиш: Қозоғистон ва Жанубий Корея хомашё сотишдан тўлиқ саноат циклига ўтмоқдаТуб бурилиш: Қозоғистон ва Жанубий Корея хомашё сотишдан тўлиқ саноат циклига ўтмоқда22 сентябр 08:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди