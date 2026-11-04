Тошкент метросида 2030 йилгача яна 29 та бекат қурилади

·40·Ўзбекистон
Тошкент метросида 2030 йилгача яна 29 та бекат қурилади

Тошкент метрополитени тармоғини 2030 йилгача кенгайтириш режалаштирилмоқда. Унга кўра, пойтахтда яна 29 та янги метро бекати қурилиб, уларнинг умумий сони 50 тадан 79 тага етказилади.

Бу ҳақда 3 ноябрь куни бўлиб ўтган матбуот анжуманида «Тошкент метрополитени» АЖ бошқаруви раиси ўринбосари Йўлдош Юсупов маълум қилди.

Қайд этилишича, ҳозирда Тошкент метросининг умумий узунлиги 71 километрни ташкил этади. Янги бекатлар ва линиялар қурилиши ҳисобига бу кўрсаткич 103 километрга етказилиши кўзда тутилган.

Шунингдек, 2030 йилга бориб метро хизматидан кунига 1,8 миллион йўловчи фойдаланиши кутилмоқда. Ҳозирда бу кўрсаткич 1,2 миллион нафардан ошган. Йўловчилар оқими ортиб бораётгани сабабли поездлар қатнови оралиғини 2–3 дақиқагача қисқартириш ҳам режалаштирилган.

Метрополитен маълумотларига кўра, 2021 йилда метро кунига ўртача 280–300 минг йўловчига хизмат кўрсатган. Сўнгги йилларда янги бекатлар очилиши ва йўналишлар кенгайиши натижасида йўловчилар сони сезиларли даражада ошган.

Бундан ташқари, 2027 йилда метро учун яна 14 та замонавий, беш вагонли поезд таркибини харид қилиш режалаштирилмоқда. Бу ҳам йўловчиларга хизмат кўрсатиш имкониятларини кенгайтиришга қаратилган.

Тошкент метрополитениЙўлдош Юсуповметро қурилишитранспорт инфратузилмаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентнинг 4 та йирик кўчасида автобуслар учун алоҳида йўл ажратилмоқдаТошкентнинг 4 та йирик кўчасида автобуслар учун алоҳида йўл ажратилмоқда16 октябр 21:53Президент энергетикада янги босқични эълон қилди — инвесторлар учун тайёр лойиҳаларПрезидент энергетикада янги босқични эълон қилди — инвесторлар учун тайёр лойиҳалар16 октябр 17:33Яна бир BRT йўлаги фойдаланишга топширилди: пойтахт жамоат транспортида янги даврЯна бир BRT йўлаги фойдаланишга топширилди: пойтахт жамоат транспортида янги давр3 сентябр 19:18Талабалар дарсга қайтди: Тошкент метросида йўловчилар сони 228 мингдан ошдиТалабалар дарсга қайтди: Тошкент метросида йўловчилар сони 228 мингдан ошди15 сентябр 00:47Тошкент–Андижон йўналишида янги тезюрар поезд қатнови бошланди: жадвал ва чипта нархлариТошкент–Андижон йўналишида янги тезюрар поезд қатнови бошланди: жадвал ва чипта нархлари10 сентябр 15:49Тошкент метросида янгилик: яна учта замонавий поезд қўшилдиТошкент метросида янгилик: яна учта замонавий поезд қўшилди13 июл 12:05
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда ноябрь ойида қор ёғиши кутилмоқда
Ўзбекистонда ноябрь ойида қор ёғиши кутилмоқда
Ўзбекистонда аҳоли учун газ лимити 5 баробарга оширилди
Ўзбекистонда аҳоли учун газ лимити 5 баробарга оширилди
1 ноябрдан ҳайдовчилар учун икки муҳим ўзгариш кучга киради
1 ноябрдан ҳайдовчилар учун икки муҳим ўзгариш кучга киради
Ўзбек алифбоси ўзгарди: тўртта ҳарф энди бошқача ёзилади
Ўзбек алифбоси ўзгарди: тўртта ҳарф энди бошқача ёзилади
Кучли ёғингарчилик: 4–5 ноябрь кунлари қайси ҳудудлар аҳолиси эҳтиёт бўлиши керак?
Кучли ёғингарчилик: 4–5 ноябрь кунлари қайси ҳудудлар аҳолиси эҳтиёт бўлиши керак?
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Сурхондарё, Фарғона ва Қашқадарёда ер силкиниши кузатилди
Сурхондарё, Фарғона ва Қашқадарёда ер силкиниши кузатилди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди