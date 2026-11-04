«ЕЧЛда голлар ёмғири: “ПСЖ” Испанияда 6 та гол урди, “Бавария” Мадридни забт этди
Европа Чемпионлар лигасининг 4-тури доирасида бўлиб ўтган марказий баҳслар кутилмаган ҳисоблар ва ҳақиқий голлар шоусига бой бўлди. Парижнинг «ПСЖ» клуби Испания сафарида рақиб дарвозасини жавобсиз 6 бор ишғол қилиб, умумий турнир жадвали пешқадамига айланди. Мюнхеннинг «Бавария» жамоаси эса Мадридда Диего Симеоне бошчилигидаги «Атлетико»ни таслим этди.
Мусобақанинг ушбу оқшомида фаворит жамоалар сафарда ўйнашига қарамай, ўз даражасини тўлиқ намойиш этишга муваффақ бўлди.
«Вильярреал» майдонидаги қаҳратон: «ПСЖ»дан 6 та жавобсиз тўп
Парижликлар Испаниянинг «Вильярреал» клубига қарши баҳсни шиддатли бошлади ва илк 20 дақиқа ичидаёқ ўйин тақдирини ҳал қилди:
17 дақиқада 4 та гол: Жоау Невеш (9-дақиқа), Дезире Дуэ (12) ва Сенни Маюлу (13) бир неча дақиқа оралиғида кетма-кет гол урган бўлса, 17-дақиқада Фабиан Руис ҳисобни 4:0 кўринишига келтирди;
Йирик ҳисобнинг давоми: Иккинчи бўлимда ҳам тўхтамаган Луис Энрике шогирдлари сафида Руис (50) дублни расмийлаштирди, 78-дақиқада эса заҳирадан майдонга тушган Боли ҳисобни 6:0 га етказди;
Жадвал етакчиси: 4 та ўйиндан сўнг 12 очко жамғарган «ПСЖ» турнир жадвалининг 1-поғонасига мустаҳкам ўрнашиб олди.
Мадриддаги тўқнашув: «Бавария» «Атлетико»ни доғда қолдирди
Мадриддаги «Метрополитано» стадионида кечган марказий ўйинда мюнхенликлар муҳим ва тактик ғалабани қўлга киритди:
Иккинчи бўлимдаги ҳал қилувчи зарбалар: Биринчи бўлимдаги эҳтиёткорликдан сўнг, 54-дақиқада Карл ҳисобни очди. 74-дақиқада Конрад Лаймер томонидан киритилган гол ўйинга нуқта қўйди — 0:2;
Очколар тақсимоти: Ушбу ғалабадан сўнг «Бавария» очколари сонини 8 тага етказиб, 7-ўринга кўтарилди. 4 очкода қолган «Атлетико» эса 19-поғонага тушиб кетди.
Роттердамда «Интер» реванши ва турнинг бошқа натижалари
Миланнинг «Интер» клуби Нидерландия сафаридан ишончли йирик ғалаба билан қайтди:
«Фейеноорд» — «Интер» (0:3): Янн Биссек 8-дақиқадаёқ ҳисобни очган бўлса, Франческо Эспозито (34) ва Пётр Зьелински (54) киритган тўплар ҳисобни йирик кўринишга келтирди. Ушбу ғалабадан сўнг «Интер» 6 очко билан 16-ўринга кўтарилди;
Австрияда йирик ҳисоб: ЛАСК ўз майдонида Словакиянинг «Слован» клубини тор-мор келтирди — 4:0 (Йоргенсен дубль қайд этди);
Норвегиядаги нурсиз дуранг: «Будё-Глимт» майдонига сафар қилган Франциянинг «Лилль» жамоаси муроса йўлини танлади — 0:0.
Чемпионлар лигасидаги 4-тур беллашувлари жадвалдаги рақобатни янада кескинлаштириб, плей-офф учун кураш янги куч билан авж олишини таъминлади.
Изоҳлар 0
…