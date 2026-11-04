«ЕЧЛда голлар ёмғири: “ПСЖ” Испанияда 6 та гол урди, “Бавария” Мадридни забт этди

·15·Спорт
«ЕЧЛда голлар ёмғири: “ПСЖ” Испанияда 6 та гол урди, “Бавария” Мадридни забт этди

Европа Чемпионлар лигасининг 4-тури доирасида бўлиб ўтган марказий баҳслар кутилмаган ҳисоблар ва ҳақиқий голлар шоусига бой бўлди. Парижнинг «ПСЖ» клуби Испания сафарида рақиб дарвозасини жавобсиз 6 бор ишғол қилиб, умумий турнир жадвали пешқадамига айланди. Мюнхеннинг «Бавария» жамоаси эса Мадридда Диего Симеоне бошчилигидаги «Атлетико»ни таслим этди.

Мусобақанинг ушбу оқшомида фаворит жамоалар сафарда ўйнашига қарамай, ўз даражасини тўлиқ намойиш этишга муваффақ бўлди.

«Вильярреал» майдонидаги қаҳратон: «ПСЖ»дан 6 та жавобсиз тўп

Парижликлар Испаниянинг «Вильярреал» клубига қарши баҳсни шиддатли бошлади ва илк 20 дақиқа ичидаёқ ўйин тақдирини ҳал қилди:

  • 17 дақиқада 4 та гол: Жоау Невеш (9-дақиқа), Дезире Дуэ (12) ва Сенни Маюлу (13) бир неча дақиқа оралиғида кетма-кет гол урган бўлса, 17-дақиқада Фабиан Руис ҳисобни 4:0 кўринишига келтирди;

  • Йирик ҳисобнинг давоми: Иккинчи бўлимда ҳам тўхтамаган Луис Энрике шогирдлари сафида Руис (50) дублни расмийлаштирди, 78-дақиқада эса заҳирадан майдонга тушган Боли ҳисобни 6:0 га етказди;

  • Жадвал етакчиси: 4 та ўйиндан сўнг 12 очко жамғарган «ПСЖ» турнир жадвалининг 1-поғонасига мустаҳкам ўрнашиб олди.

Мадриддаги тўқнашув: «Бавария» «Атлетико»ни доғда қолдирди

Мадриддаги «Метрополитано» стадионида кечган марказий ўйинда мюнхенликлар муҳим ва тактик ғалабани қўлга киритди:

  • Иккинчи бўлимдаги ҳал қилувчи зарбалар: Биринчи бўлимдаги эҳтиёткорликдан сўнг, 54-дақиқада Карл ҳисобни очди. 74-дақиқада Конрад Лаймер томонидан киритилган гол ўйинга нуқта қўйди — 0:2;

  • Очколар тақсимоти: Ушбу ғалабадан сўнг «Бавария» очколари сонини 8 тага етказиб, 7-ўринга кўтарилди. 4 очкода қолган «Атлетико» эса 19-поғонага тушиб кетди.

Роттердамда «Интер» реванши ва турнинг бошқа натижалари

Миланнинг «Интер» клуби Нидерландия сафаридан ишончли йирик ғалаба билан қайтди:

  • «Фейеноорд» — «Интер» (0:3): Янн Биссек 8-дақиқадаёқ ҳисобни очган бўлса, Франческо Эспозито (34) ва Пётр Зьелински (54) киритган тўплар ҳисобни йирик кўринишга келтирди. Ушбу ғалабадан сўнг «Интер» 6 очко билан 16-ўринга кўтарилди;

  • Австрияда йирик ҳисоб: ЛАСК ўз майдонида Словакиянинг «Слован» клубини тор-мор келтирди — 4:0 (Йоргенсен дубль қайд этди);

  • Норвегиядаги нурсиз дуранг: «Будё-Глимт» майдонига сафар қилган Франциянинг «Лилль» жамоаси муроса йўлини танлади — 0:0.

Чемпионлар лигасидаги 4-тур беллашувлари жадвалдаги рақобатни янада кескинлаштириб, плей-офф учун кураш янги куч билан авж олишини таъминлади.

Европа Чемпионлар лигасиПСЖБаварияИнтер
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«ПСЖ» – «Барселона» ва бошқа марказий ўйинлар учун бошланғич таркиблар эълон қилинди«ПСЖ» – «Барселона» ва бошқа марказий ўйинлар учун бошланғич таркиблар эълон қилинди20 октябр 23:46Жоан Лапорта «Барселона»нинг феноменал старти ва улкан режаларини очиқладиЖоан Лапорта «Барселона»нинг феноменал старти ва улкан режаларини очиқлади20 октябр 06:56Энцо Маресканинг тактик хатоси: Экспертлар ПСЖга қарши ўйинда кимларни танқид қилди?Энцо Маресканинг тактик хатоси: Экспертлар ПСЖга қарши ўйинда кимларни танқид қилди?15 октябр 07:13ESPN дунёнинг энг кучли 10 марказий ҳимоячисини эълон қилдиESPN дунёнинг энг кучли 10 марказий ҳимоячисини эълон қилди19 август 14:59Интер Янн Биссеккни сақлаб қолиш учун курашмоқдаИнтер Янн Биссеккни сақлаб қолиш учун курашмоқда19 май 00:39ЕЧЛда сенсацион оқшом: «ПСЖ», «Арсенал» ва «Ливерпуль» ғалаба қозондиЕЧЛда сенсацион оқшом: «ПСЖ», «Арсенал» ва «Ливерпуль» ғалаба қозонди10 сентябр 06:34
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози