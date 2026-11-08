Чемпионлик пойгаси қизимоқда: “ПСЖ” ғалаба қозонди, “Париж” эса 2-ўринга кўтарилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Франсия 1-лигасининг 10-турида «PSJ» ва «Париж» клублари ғалаба қозониб, турнир жадвалида дастлабки икки ўринни эгаллаб турибди.
- Луис Энрике шогирдлари «Труа» устидан Иля Забарнийнинг голи эвазига 1:0 ҳисобида зафар қучиб, 23 очко билан пешқадамликни мустаҳкамлади.
- «Париж» жамоаси эса «Осер» майдонида Лассин Синаёконинг голи ёрдамида ғалаба қозониб, 20 очко билан мусобақада 2-ўринга кўтарилди.
Франция 1-лигасининг 10-тури пойтахт жамоалари учун омадли кечди. «Парк де Пренс»да «Труа»ни қабул қилган Луис Энрике бошчилигидаги «ПСЖ» қийин кечган баҳсда 1:0 ҳисобида минимал ғалабани қўлга киритди.
Турнинг яна бир диққатга сазовор тўқнашувида Лига 1 сенсациясига айланиб бораётган «Париж» клуби сафарда «Осер»ни мағлуб этиб, турнир жадвалида тўғридан-тўғри 2-ўринга кўтарилиб олди.
Забарнийнинг ягона голи ва Торреснинг голсиз серияси
«Труа»га қарши учрашувда парижликлар катта устунликка эга бўлган бўлса-да, рақиб мудофаасини ёриб ўтишда қийинчиликка дуч келди:
Ҳимоячидан ҳал қилувчи зарба: Учрашув тақдирини ҳал қилган ягона тўп 39-дақиқада киритилди — стандарт вазиятдан сўнг Иля Забарний рақиб дарвозасини аниқ нишонга олиб, жамоасига қимматли ғалабани тақдим этди;
Ферран Торрес яна нишонни топа олмади: «ПСЖ» ҳужум чизиғида тўлиқ 90 дақиқа ҳаракат қилган испаниялик ҳужумчи Ферран Торрес фаоллик кўрсатган бўлса-да, яна бир баҳсни голсиз якунлашга мажбур бўлди;
Сафоновдан «қуруқ» ўйин: Дарвозани қўриқлаган Матвей Сафонов ва ҳимоя чизиғи меҳмонларнинг кам сонли қарши ҳужумларини бехато бартараф этиб, ҳисобни сақлаб қолди.
«Париж»дан навбатдаги сафар ғалабаси
Лигада кўтарилиш қайд этаётган «Париж» клуби «Осер» майдонида жиддий имтиҳондан муваффақиятли ўтди:
Синайоконинг зарбаси: 63-дақиқада Лассин Синайоко томонидан киритилган гол пойтахтликларга сафардаги 1:0 ҳисобидаги ишончли ғалабани нақд қилди.
Турнир жадвали: Париж клублари пешқадамликда
10-тур натижаларидан сўнг Франция чемпионатининг юқори поғоналарида қизиқарли манзара ҳосил бўлди:
«ПСЖ» пешқадам: 23 очко жамғарган амалдаги чемпионлар мусобақа жадвалида яккапешқадамликни мустаҳкамлади;
«Париж» 2-ўринда: Очколари сонини 20 тага етказган иккинчи пойтахт клуби кучли учликни таъқиб қилиб, 2-поғонани банд этди;
Қуйи поғоналар: Мағлубиятга учраган «Осер» 10 очко билан 14-ўринда, «Труа» эса 8 очко билан хавфли 16-ўринда қолди.
Изоҳлар 0
…