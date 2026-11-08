Чемпионлик пойгаси қизимоқда: “ПСЖ” ғалаба қозонди, “Париж” эса 2-ўринга кўтарилди

·44·Спорт
Чемпионлик пойгаси қизимоқда: “ПСЖ” ғалаба қозонди, “Париж” эса 2-ўринга кўтарилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Франсия 1-лигасининг 10-турида «PSJ» ва «Париж» клублари ғалаба қозониб, турнир жадвалида дастлабки икки ўринни эгаллаб турибди.
  • Луис Энрике шогирдлари «Труа» устидан Иля Забарнийнинг голи эвазига 1:0 ҳисобида зафар қучиб, 23 очко билан пешқадамликни мустаҳкамлади.
  • «Париж» жамоаси эса «Осер» майдонида Лассин Синаёконинг голи ёрдамида ғалаба қозониб, 20 очко билан мусобақада 2-ўринга кўтарилди.

Франция 1-лигасининг 10-тури пойтахт жамоалари учун омадли кечди. «Парк де Пренс»да «Труа»ни қабул қилган Луис Энрике бошчилигидаги «ПСЖ» қийин кечган баҳсда 1:0 ҳисобида минимал ғалабани қўлга киритди.

Турнинг яна бир диққатга сазовор тўқнашувида Лига 1 сенсациясига айланиб бораётган «Париж» клуби сафарда «Осер»ни мағлуб этиб, турнир жадвалида тўғридан-тўғри 2-ўринга кўтарилиб олди.

Забарнийнинг ягона голи ва Торреснинг голсиз серияси

«Труа»га қарши учрашувда парижликлар катта устунликка эга бўлган бўлса-да, рақиб мудофаасини ёриб ўтишда қийинчиликка дуч келди:

  • Ҳимоячидан ҳал қилувчи зарба: Учрашув тақдирини ҳал қилган ягона тўп 39-дақиқада киритилди — стандарт вазиятдан сўнг Иля Забарний рақиб дарвозасини аниқ нишонга олиб, жамоасига қимматли ғалабани тақдим этди;

  • Ферран Торрес яна нишонни топа олмади: «ПСЖ» ҳужум чизиғида тўлиқ 90 дақиқа ҳаракат қилган испаниялик ҳужумчи Ферран Торрес фаоллик кўрсатган бўлса-да, яна бир баҳсни голсиз якунлашга мажбур бўлди;

  • Сафоновдан «қуруқ» ўйин: Дарвозани қўриқлаган Матвей Сафонов ва ҳимоя чизиғи меҳмонларнинг кам сонли қарши ҳужумларини бехато бартараф этиб, ҳисобни сақлаб қолди.

«Париж»дан навбатдаги сафар ғалабаси

Лигада кўтарилиш қайд этаётган «Париж» клуби «Осер» майдонида жиддий имтиҳондан муваффақиятли ўтди:

  • Синайоконинг зарбаси: 63-дақиқада Лассин Синайоко томонидан киритилган гол пойтахтликларга сафардаги 1:0 ҳисобидаги ишончли ғалабани нақд қилди.

Турнир жадвали: Париж клублари пешқадамликда

10-тур натижаларидан сўнг Франция чемпионатининг юқори поғоналарида қизиқарли манзара ҳосил бўлди:

  • «ПСЖ» пешқадам: 23 очко жамғарган амалдаги чемпионлар мусобақа жадвалида яккапешқадамликни мустаҳкамлади;

  • «Париж» 2-ўринда: Очколари сонини 20 тага етказган иккинчи пойтахт клуби кучли учликни таъқиб қилиб, 2-поғонани банд этди;

  • Қуйи поғоналар: Мағлубиятга учраган «Осер» 10 очко билан 14-ўринда, «Труа» эса 8 очко билан хавфли 16-ўринда қолди.

ПСЖФранция чемпионатиЛига 1Иля Забарний
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тўхтатиб бўлмас ПСЖ: Луис Энрике шогирдлари ғалабали сериясини 10 та ўйинга етказдиТўхтатиб бўлмас ПСЖ: Луис Энрике шогирдлари ғалабали сериясини 10 та ўйинга етказди4 ноябр 10:32«Ланс» бир киши кам бўлиб қолган драматик баҳсда «Лион»ни мағлуб этди«Ланс» бир киши кам бўлиб қолган драматик баҳсда «Лион»ни мағлуб этди10 октябр 06:50“ПСЖ” ўз майдонида “Ле Ман”ни ишончли ҳисобда мағлуб этди“ПСЖ” ўз майдонида “Ле Ман”ни ишончли ҳисобда мағлуб этди11 октябр 08:52Луис Энрике «Барселона»дан олинган Ферран Торреснинг феноменал стартига баҳо бердиЛуис Энрике «Барселона»дан олинган Ферран Торреснинг феноменал стартига баҳо берди23 сентябр 06:27«Барселона» Брэдли Барколя учун «ПСЖ»га расмий таклиф юборди«Барселона» Брэдли Барколя учун «ПСЖ»га расмий таклиф юборди14 июн 23:07«Велодром»да классик драма: «ПСЖ» Маркиноснинг голи эвазига «Марсель»ни енгди!«Велодром»да классик драма: «ПСЖ» Маркиноснинг голи эвазига «Марсель»ни енгди!21 сентябр 06:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди