23 ёшли йигитнинг боши нега 90 даражага эгилиб қолди?

·1·Дунё
23 ёшли йигитнинг боши нега 90 даражага эгилиб қолди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Эронлик шифокорлар 23 ёшли йигитда кўп йиллик гиёҳванд моддалар истеъмоли оқибатида юзага келган ва тиббиётда аввал қайд этилмаган «бошнинг осилиб қолиши синдроми» ҳолатини аниқлашди.
  • Беморнинг бўйин мушаклари кучсизланиб, боши 90 даражага эгилиб қолишига амфетамин ва бошқа моддалар таъсирида узоқ вақт ноқулай ҳолатда қолиши сабаб бўлган.

Эронлик шифокорлар кам учрайдиган ва ғайриоддий тиббий ҳолатни қайд этишди. 23 ёшли йигитнинг бўйин мушаклари бошини ушлаб туриш қобилиятини йўқотгани сабабли унинг боши 90 даражага эгилиб қолган. Мутахассислар ушбу ҳолатни бир неча йил давомида гиёҳванд моддалар истеъмол қилиш билан боғлашмоқда.

Эроннинг Исфаҳон тиббиёт университети шифокорлари томонидан ўрганилган ҳолат Cervical Kyphoscoliosis (CKS), яъни «бошнинг осилиб қолиши синдроми» билан боғлиқ. Бу касаллик бўйинни орқа томондан тик ушлаб турувчи мушакларнинг кучсизланиши билан тавсифланади. Натижада мушаклар бош оғирлигини кўтариш ва уни тўғри ҳолатда сақлашга қодир бўлмай қолади.

Одатда, мазкур синдром митохондриал миопатия, туғма миопатия, ҳаракат нейронлари касалликлари ёки анатомик нуқсонлар, жумладан, бошнинг ғайриоддий катталиги каби ҳолатлар билан боғлиқ бўлади. Бироқ Эронлик шифокорлар кўп йиллик гиёҳванд моддалар истеъмоли оқибатида юзага келган, аввал тиббий адабиётларда қайд этилмаган ҳолатни аниқлашган.

23 ёшли бемор ижтимоий-иқтисодий жиҳатдан қийин шароитда яшаган. Унинг тиббий тарихида оғир депрессив бузилиш ҳамда героин, опий ва амфетаминларга қарамлик ҳолатлари мавжуд бўлган.

Шифокорларнинг қайд этишича, бемор амфетамин истеъмол қилган ҳар бир ҳолатдан кейин узоқ вақт давомида бўйнини эгилган ҳолатда сақлаб турган. Бу жараён мунтазам такрорланиши натижасида унинг бўйин умуртқаларидаги ўзгаришлар аста-секин кучайиб борган.

Тиббий текширувлар давомида бош мия нервлари, мушаклар кучи ва вегетатив асаб тизими фаолияти билан боғлиқ тестлар нормал натижаларни кўрсатган. Бироқ компьютер томографияси беморнинг C3, C4 ва C5 бўйин умуртқаларида оғир кифосколиоз деформацияси мавжудлигини аниқлаган.

Касаллик даражаси баҳолангач, шифокорлар бўйин умуртқаларини тиклаш учун уч босқичли жарроҳлик амалиётини ўтказишга қарор қилишган. Операция давомида деформацияланган суяк қисми олиб ташланиб, бўйин тўғри анатомик ҳолатга келтирилган.

Жарроҳлик муваффақиятли якунланган. Орадан бир кун ўтиб, бемор махсус бўйин ёқаси ёрдамида юра олган. Уч кундан кейин эса шифохонадан жавоб берилган.

Маълум бўлишича, йигит аввалроқ турли анъанавий ва ўсимликлардан тайёрланган воситалар ёрдамида даволанишга ҳам ҳаракат қилган. Бироқ улар касаллик белгиларини енгиллаштирмагани сабабли у тиббий ёрдам сўраб мурожаат қилишга мажбур бўлган.

Операциядан кейин бемор бир неча марта психиатр кўригидан ўтган ва гиёҳванд моддалар истеъмол қилишни тўхтатишга эришган. Бир йиллик кузатув натижалари ҳам ижобий бўлиб, бўйин умуртқаларининг ҳолати ва тана тузилишидаги ўзгаришлар сезиларли даражада яхшиланган.

«Биз гиёҳванд моддаларни суиистеъмол қилиш оғир ва мураккаб бўйин кифози ривожланишига ҳисса қўшганини аниқладик. Моддалар мушак-скелет тизимидаги ўзгаришларга бевосита таъсир кўрсатмайди. Аксинча, бу жараён билвосита содир бўлади: бемор моддани истеъмол қилганидан кейин узоқ вақт муайян ҳолатда қолади. Бир неча ой давомида бу ҳолат мушак ва суяк тизимида ўзгаришларни келтириб чиқариб, кифосколиозга олиб келади», — деб ёзишган эронлик шифокорлар ўз илмий ҳисоботларида.

Таъкидланишича, оғир гиёҳванд моддалар қарамлиги ва бошнинг осилиб қолиши синдроми ўртасидаги аввал ҳужжатлаштирилмаган ушбу боғлиқликка «интоксикация синдроми» номи берилган. Мазкур тиббий ҳолат гиёҳванд моддалар истеъмолининг организмга нафақат бевосита, балки узоқ вақт давомидаги нотўғри тана ҳолати орқали ҳам жиддий таъсир кўрсатиши мумкинлигини намоён этади.

Cervical KyphoscoliosisИсфаҳон тиббиёт университетиинтоксикация синдромибошнинг осилиб қолиши синдроми
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

17 ёшли қиз йигитини 14 минг долларга сотди: даҳшатли воқеа17 ёшли қиз йигитини 14 минг долларга сотди: даҳшатли воқеа22 октябр 11:122023 йилда қулаган кўприкдан ҳайдовчилар ҳамон фойдаланмоқда2023 йилда қулаган кўприкдан ҳайдовчилар ҳамон фойдаланмоқда20 октябр 19:39Нигериялик йигит 4 метрлик ноёб велотранспортда шаҳар кўчаларини забт этди (видео)Нигериялик йигит 4 метрлик ноёб велотранспортда шаҳар кўчаларини забт этди (видео)17 октябр 17:00Америкалик йигит севгилиси учун олтинни ўзи қазиб, узук ясадиАмерикалик йигит севгилиси учун олтинни ўзи қазиб, узук ясади1 ноябр 17:54Келин тўй маросимида бетоб бўлган икки ходимга биринчи ёрдам кўрсатдиКелин тўй маросимида бетоб бўлган икки ходимга биринчи ёрдам кўрсатди20 сентябр 16:23Ота ўғлини сақлаб қолиш учун шифохонага қурол билан кирдиОта ўғлини сақлаб қолиш учун шифохонага қурол билан кирди21 август 13:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди