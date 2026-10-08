SpaceX 13 октябрь куни навбатдаги юк кемасини фазога учиради
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- SpaceX 13-октябр куни Халқаро коинот стансиясига (ХКС)
- 2,3 тонна юк олиб кетувчи Cargo Dragon юк кемасини учиради.
- Ушбу миссия ХКСнинг янги авлод қуёш панеллари (ИРОСА) билан электр таъминоти тизимини модернизация қилишни якунлайди, бу эса стансиянинг 2030 йилгача фаолиятини таъминлаш учун муҳимдир.
- Cargo Dragon ХКСга хизмат кўрсатувчи юк кемалари орасида Ерга юк ва намуналарни қайтариш қобилиятига эга ягона кемадир.
АҚШ Миллий аэронавтика ва коинот бошқармаси (NASA) Халқаро коинот станциясига (ХКС) навбатдаги муҳим таъминот миссияси йўлга чиқишини маълум қилди. Илон Маскнинг SpaceX компанияси томонидан ишлаб чиқилган кўп маротабалик Cargo Dragon юк фазо кемаси 13 октябрь куни орбитал лаборатория томон парвоз қилади.
Ушбу парвоз станциянинг энерготизимини тўлиқ модернизация қилиш ва унинг келажакдаги тақдирига пойдевор қўйиш нуқтаи назаридан стратегик аҳамиятга эга.
CRS-35 миссияси тафсилотлари: Қачон ва қаердан учирилади?
NASA ва SpaceX ўртасида тузилган узоқ муддатли ҳамкорлик шартномаси доирасида амалга оширилаётган янги парвознинг асосий параметрлари:
Старт майдончаси: Кема Флорида штатидаги Канаверал бурнида жойлашган АҚШ Космик кучлари базасининг 40-сонли учириш мажмуасидан фазога кўтарилади;
Элтувчи ракета: Орбитага чиқариш одатдагидек ишончли Falcon 9 оғир ракета-ташувчиси орқали амалга оширилади;
Юк ҳажми: Cargo Dragon станцияга жами 2,3 тонна юкларни, жумладан экипаж учун озиқ-овқат захиралари, тиббий воситалар ҳамда ўнлаб янги илмий тажрибалар учун зарур бўлган асбоб-ускуналарни етказиб беради.
Тарихий якун: 2030 йилги режа учун сўнгги қуёш панеллари
Бу сафарги миссиянинг энг муҳим илмий-техник жиҳати янги авлод энергия тизими билан боғлиқ:
IROSA қуёш панеллари: Кема ХКС учун мўлжалланган янги турдаги очилувчи қуёш батареяларининг (IROSA) энг сўнгги жуфтлигини станцияга етказади;
Модернизация якуни: Мазкур панеллар ўрнатилгач, орбитал станциянинг электр таъминоти тизимини янгилаш жараёни тўлиқ хотималанади;
Орбитадан назоратли тушириш: Энергия тизимининг мукаммаллаштирилиши станция фаолиятини узлуксиз таъминлабгина қолмай, ХКСнинг 2030 йил охирига режалаштирилган орбитадан хавфсиз ва назорат остида чиқарилиши жараёни учун ҳал қилувчи омил ҳисобланади.
Cargo Dragon феномени: Ер юзидаги ягона қайтувчи «юкчи»
SpaceX юк кемаси замонавий космонавтикада мутлақо бетакрор мақомга эга:
Юкни қайтариш қобилияти: У Халқаро коинот станциясига хизмат кўрсатувчи барча юк кемалари орасида натижалар ва намуналарни коинотдан Ерга қайтариб, океанга хавфсиз қўна оладиган ягона фазо кемасидир;
34 та муваффақиятли парвоз тарихи: 2012 йилнинг октябрь ойидан 2025 йилнинг август ойига қадар SpaceX ХКСга 34 марта Cargo Dragon парвозини амалга оширди;
Юқори ишончлилик: Ушбу миссиялардан фақат биттаси — 2015 йилда Falcon 9 ракетасида содир бўлган ҳалокат туфайли муваффақиятсиз якунланган, қолган барча стартлар муваффақиятли бажарилган.
13 октябрда кутилаётган навбатдаги парвоз инсониятнинг фазодаги энг йирик илмий уйини келаси йилларда ҳам узлуксиз энергия ва ресурслар билан таъминлаб туришда муҳим қадам бўлади.
Изоҳлар 0
…