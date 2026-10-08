SpaceX 13 октябрь куни навбатдаги юк кемасини фазога учиради

·1·Дунё
SpaceX 13 октябрь куни навбатдаги юк кемасини фазога учиради
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • SpaceX 13-октябр куни Халқаро коинот стансиясига (ХКС)
  • 2,3 тонна юк олиб кетувчи Cargo Dragon юк кемасини учиради.
  • Ушбу миссия ХКСнинг янги авлод қуёш панеллари (ИРОСА) билан электр таъминоти тизимини модернизация қилишни якунлайди, бу эса стансиянинг 2030 йилгача фаолиятини таъминлаш учун муҳимдир.
  • Cargo Dragon ХКСга хизмат кўрсатувчи юк кемалари орасида Ерга юк ва намуналарни қайтариш қобилиятига эга ягона кемадир.

АҚШ Миллий аэронавтика ва коинот бошқармаси (NASA) Халқаро коинот станциясига (ХКС) навбатдаги муҳим таъминот миссияси йўлга чиқишини маълум қилди. Илон Маскнинг SpaceX компанияси томонидан ишлаб чиқилган кўп маротабалик Cargo Dragon юк фазо кемаси 13 октябрь куни орбитал лаборатория томон парвоз қилади.

Ушбу парвоз станциянинг энерготизимини тўлиқ модернизация қилиш ва унинг келажакдаги тақдирига пойдевор қўйиш нуқтаи назаридан стратегик аҳамиятга эга.

CRS-35 миссияси тафсилотлари: Қачон ва қаердан учирилади?

NASA ва SpaceX ўртасида тузилган узоқ муддатли ҳамкорлик шартномаси доирасида амалга оширилаётган янги парвознинг асосий параметрлари:

  • Старт майдончаси: Кема Флорида штатидаги Канаверал бурнида жойлашган АҚШ Космик кучлари базасининг 40-сонли учириш мажмуасидан фазога кўтарилади;

  • Элтувчи ракета: Орбитага чиқариш одатдагидек ишончли Falcon 9 оғир ракета-ташувчиси орқали амалга оширилади;

  • Юк ҳажми: Cargo Dragon станцияга жами 2,3 тонна юкларни, жумладан экипаж учун озиқ-овқат захиралари, тиббий воситалар ҳамда ўнлаб янги илмий тажрибалар учун зарур бўлган асбоб-ускуналарни етказиб беради.

Тарихий якун: 2030 йилги режа учун сўнгги қуёш панеллари

Бу сафарги миссиянинг энг муҳим илмий-техник жиҳати янги авлод энергия тизими билан боғлиқ:

  • IROSA қуёш панеллари: Кема ХКС учун мўлжалланган янги турдаги очилувчи қуёш батареяларининг (IROSA) энг сўнгги жуфтлигини станцияга етказади;

  • Модернизация якуни: Мазкур панеллар ўрнатилгач, орбитал станциянинг электр таъминоти тизимини янгилаш жараёни тўлиқ хотималанади;

  • Орбитадан назоратли тушириш: Энергия тизимининг мукаммаллаштирилиши станция фаолиятини узлуксиз таъминлабгина қолмай, ХКСнинг 2030 йил охирига режалаштирилган орбитадан хавфсиз ва назорат остида чиқарилиши жараёни учун ҳал қилувчи омил ҳисобланади.

Cargo Dragon феномени: Ер юзидаги ягона қайтувчи «юкчи»

SpaceX юк кемаси замонавий космонавтикада мутлақо бетакрор мақомга эга:

  • Юкни қайтариш қобилияти: У Халқаро коинот станциясига хизмат кўрсатувчи барча юк кемалари орасида натижалар ва намуналарни коинотдан Ерга қайтариб, океанга хавфсиз қўна оладиган ягона фазо кемасидир;

  • 34 та муваффақиятли парвоз тарихи: 2012 йилнинг октябрь ойидан 2025 йилнинг август ойига қадар SpaceX ХКСга 34 марта Cargo Dragon парвозини амалга оширди;

  • Юқори ишончлилик: Ушбу миссиялардан фақат биттаси — 2015 йилда Falcon 9 ракетасида содир бўлган ҳалокат туфайли муваффақиятсиз якунланган, қолган барча стартлар муваффақиятли бажарилган.

13 октябрда кутилаётган навбатдаги парвоз инсониятнинг фазодаги энг йирик илмий уйини келаси йилларда ҳам узлуксиз энергия ва ресурслар билан таъминлаб туришда муҳим қадам бўлади.

NASASpaceXХалқаро коинот станциясиCRS-35 миссияси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Байқўнғирдан муваффақиятли парвоз: «Союз-2.1б» ракетаси 2,4 тоннадан зиёд юк билан учдиБайқўнғирдан муваффақиятли парвоз: «Союз-2.1б» ракетаси 2,4 тоннадан зиёд юк билан учди16 сентябр 22:47SpaceX Falcon Heavy ракетасининг янги кадрларини намойиш этдиSpaceX Falcon Heavy ракетасининг янги кадрларини намойиш этди29 сентябр 11:55NASA ва SpaceX Халқаро космик станцияга яна учта парвозни келишиб олдиNASA ва SpaceX Халқаро космик станцияга яна учта парвозни келишиб олди19 сентябр 14:53NASA Старлинер космик кермисига таяняпти, чунки SpaceX ўз ишини якунлайдиNASA Старлинер космик кермисига таяняпти, чунки SpaceX ўз ишини якунлайди18 сентябр 03:50Нанкй Грасе Роман космик телескопи 22 йилгача хизмат қилиши мумкинНанкй Грасе Роман космик телескопи 22 йилгача хизмат қилиши мумкин16 сентябр 17:51Жибути NASAнинг Artemis битимларига қўшилган 72-давлатга айландиЖибути NASAнинг Artemis битимларига қўшилган 72-давлатга айланди15 сентябр 18:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?