Дзюдо бўйича ёшлар ЖЧ: Саъдулла Равшанов кумуш медаль соҳиби бўлди
Дзюдо бўйича ёшлар ўртасидаги жаҳон чемпионатида Ўзбекистон терма жамоаси навбатдаги медални қўлга киритди. Мусобақанинг −81 кг вазн тоифасида татамига чиққан ҳамюртимиз Саъдулла Равшанов финалгача муваффақиятли юриш қилиб, якунда кумуш медаль соҳибига айланди.
Финалгача бўлган йўл ва ҳал қилувчи беллашув
Саъдулла Равшанов турнир давомида дунё дзюдосининг етакчи мактаблари вакилларига қарши муваффақиятли кураш олиб борди. У саралаш ва яримфинал босқичларида Япония, Бразилия, Грузия, Хитой ҳамда яримфиналда Франция вакилларини мағлубиятга учратиб, финал йўлланмасини қўлга киритди.
Олтин медаль учун кечган финал беллашувида эса ўзбекистонлик дзюдочи россиялик Ярослав Бунаковга имкониятни бой берди ва жаҳон чемпионатининг кумуш медали билан тақдирланди.
Босқич
Рақиб давлат / Спортчи
Натижа
Саралаш беллашувлари
Япония, Бразилия, Грузия, Хитой вакиллари
Ғалаба
Яримфинал
Франция вакили
Ғалаба
Финал
Ярослав Бунаков
Кумуш медаль
Ўзбекистон жамоасининг медаллар ҳисоби
Саъдулла Равшановнинг муваффақиятидан сўнг Ўзбекистон терма жамоасининг ушбу ёшлар ўртасидаги жаҳон чемпионатидаги медаллари сони 2 тага етди. Айни пайтда жамоамиз ҳисобида 1 та олтин ва 1 та кумуш медаль мавжуд.
Сизнингча, Саъдулла Равшановнинг −81 кг вазнда жаҳон чемпионати финалига қадар етиб бориши ва кумуш медални қўлга киритиши ёш дзюдочиларимизнинг катталар ўртасидаги мусобақаларга тайёргарлигидан қандай дарак беради? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…