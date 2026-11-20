Элдор Шомуродов яна бир бор ота бўлди
Туркиянинг «Истанбул Башакшеҳир» клуби ҳужумчиси ва Ўзбекистон миллий терма жамоаси сардори Элдор Шомуродов оиласида қувончли воқеа юз берди. Футболчи 3-марта ота бўлди. Унинг қиз фарзанди дунёга келди.
Шомуродов ушбу хушхабарни ўзининг ижтимоий тармоқдаги саҳифаси орқали мухлислари билан бўлишди. Янги туғилган чақалоққа Ифора деб исм қўйилди.
Маълумот учун, Элдор Шомуродов бундан аввал ҳам икки нафар фарзанднинг отаси бўлган. Унинг Мустафо исмли ўғли ва Мубина исмли қизи бор.
Ижтимоий тармоқдаги изоҳларда ҳам кўплаб кузатувчилар футболчини қутлаб, янги туғилган чақалоққа эзгу тилакларини йўлламоқда.
Янги меҳмоннинг дунёга келиши муносабати билан футболчининг оиласига қувонч ва бахт тилаймиз.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…