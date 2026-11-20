Ўзбекистон U-17 жамоаси Кот-д'Ивуарга қарши қайси таркиб билан майдонга тушади?
Қатар пойтахти Доҳа шаҳрида ўсмирлар ўртасидаги жаҳон чемпионатининг (U-17) 1-тур учрашувлари давом этмоқда. Бироздан сўнг Ўзбекистон U-17 терма жамоаси нуфузли мундиалдаги илк учрашувида майдонга тушади.
Вакилларимизга гуруҳ босқичининг дастлабки турида Африка қитъасининг кучли жамоаларидан бири — Кот-д'Ивуар ўсмирлар терма жамоаси рақиблик қилади. Беллашув бугун, Тошкент вақти билан соат 21:00 да старт олади.
Учрашув маълумотлари ва Ўзбекистоннинг асосий таркиби
Мураббийлар штаби мазкур муҳим баҳсни илк дақиқалардан бошлайдиган футболчилар рўйхатини расман тасдиқлади:
Кўрсаткич
Тафсилотлар
Мусобақа
U-17 Жаҳон чемпионати, 1-тур
Жуфтлик
Кот-д'Ивуар — Ўзбекистон
Ўтказилиш жойи
Доҳа шаҳри, Қатар
Бошланиш вақти
21:00 (Тошкент вақти билан)
Ўзбекистон U-17 асосий таркиби:
Шомуродов
Раҳимов
Ҳакимов
Эркинов
Равшанов
Алиев
Муродов
Садиржонов
Анваров
Ўктамбоев
Равшанбеков
Сизнингча, Ўзбекистон ўсмирлар терма жамоаси Доҳадаги жаҳон чемпионатининг илк турида Кот-д'Ивуар устидан ғалаба қозона оладими ва қайси ҳисоб қайд этилади? Тахминларингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…