«Локомотив» дербида «Пахтакор»ни мағлуб этиб, чемпионлик пойгасига нуқта қўйди
Ўзбекистон Суперлигасининг 28-туридан ўрин олган марказий учрашув — Тошкент дербисида «Локомотив» ўз майдонида «Пахтакор»ни қабул қилиб, 2:1 ҳисобида иродали ғалабага эришди. Беллашув сўнгги сонияларигача кескин курашларга бой тарзда кечди.
Учрашув меҳмонларнинг тезкор голи билан бошланди: 4-дақиқадаёқ Фламарион ҳисобни очиб, «шерлар»ни олдинга олиб чиқди. Бироқ ўйин якунига яқин «темирйўлчилар» вазиятни тубдан ўзгартиришга муваффақ бўлишди. 81-дақиқада Жасурбек Яхшибоев мувозанатни тиклаган бўлса, ҳакам томонидан қўшиб берилган 90+2-дақиқада тажрибали ҳужумчи Темурхўжа Абдухолиқов мезбонларга ғалаба келтирувчи гол муаллифига айланди.
Турнир жадвалидаги вазият ва оқибатлар
Ушбу мағлубият Камолиддин Тожиев бошқарувидаги «Пахтакор» учун жуда қимматга тушди. «Шерлар» 59 очко билан 2-ўринда қолиб, чемпионлик пойгасидаги имкониятларини деярли йўқотишди. Муҳим ғалабани тантана қилган «Локомотив» эса очколари сонини 46 тага етказиб, турнир жадвалида 4-ўринга кўтарилиб олди.
Кўрсаткичлар
«Локомотив»
«Пахтакор»
Якуний ҳисоб
2
1
Гол муаллифлари
Жасурбек Яхшибоев (81'), Темурхўжа Абдухолиқов (90+2')
Фламарион (4')
Жадвалдаги ўрни
4-ўрин (46 очко)
2-ўрин (59 очко)
Учрашув қайдномаси ва таркиблар
Суперлига. 28-тур«Локомотив» — «Пахтакор» 2:1Голлар: Жасурбек Яхшибоев (81), Темурхўжа Абдухолиқов (90+2) — Фламарион (4).
«Локомотив»: 1. Алексей Козлов, 8. Билол Туплиев (9. Суҳроб Нуруллоев, 76), 11. Темурхўжа Абдухолиқов, 14. Николай Иванов (45. Йован Нишич, 73), 15. Александр Шушняр, 17. Сардор Мирзаев, 18. Олександр Кучеренко, 22. Сунатилла Поёнов (28. Шуҳрат Муҳаммадиев, 76), 23. Диёржон Туропов (70. Муҳаммедали Реимов, 73), 33. Олег Зотеев, 99. Жасурбек Яхшибоев.
«Пахтакор»: 35. Санжар Қувватов, 4. Заид Таҳсин, 8. Дилшод Саитов, 9. Иброҳим Ибрагимов, 10. Акмал Мозговой, 21. Башар Ресан (17. Достонбек Ҳамдамов, 40), 22. Муҳаммад-Бобур Каримов, 23. Абдурауф Бўриев, 50. Фламарион, 55. Муҳаммадрасул Абдумажидов, 90. Стефан Чинеду (77. Ойбек Бозоров, 73).
Сизнингча, «Пахтакор»нинг дербидаги ушбу мағлубиятига нима асосий сабаб бўлди — сўнгги дақиқалардаги диққатсизликми ёки «Локомотив»нинг кучли иродаси? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…