Дани Алвес: «Қамоқдаги 113 евро менга миллионлардан кўпроқ бахт берди»
Футболда миллионлаб евро ишлаб топган, «Барселона» ва Бразилия терма жамоасининг собиқ юлдузи Дани Алвес ҳаётга бўлган қарашлари ўзгарганини айтди. Унинг таъкидлашича, ҳозир бахтни футбол ёки катта пулдан эмас, бошқа нарсалардан топмоқда. Собиқ футболчининг қамоқда ишлаб топган 113 евроси ҳақидаги гаплари эса эътиборни тортди.
Дани Алвес футболчилик фаолияти давомида жаҳоннинг энг кучли клубларида тўп тепди, катта маошлар олди ва кўплаб совринларни қўлга киритди. Бироқ бразилиялик собиқ ҳимоячининг айтишича, ҳаётидаги бахтни англаш нуқтаи назаридан қараганда, ҳатто қамоқда ишлаб топган кичик маблағ ҳам унга миллионлаб евро даромад келтирган йилларидан кўра кўпроқ қувонч берган.
«Бахтли бўлиш учун энди футбол керак эмас»
Алвес ўзининг ҳозирги ҳаёти ва бахт ҳақидаги тушунчалари ўзгарганини очиқ айтди. У футболчилик фаолияти давомида катта маблағлар топган бўлса-да, бу пуллар бахтнинг ягона манбаи эмаслигини таъкидлади.
«Энди менга бахтли бўлиш учун футбол керак эмас. Мен ҳаётимдан мамнунман. Футбол ўйнаган пайтимда миллионлаб евро топганман, лекин қамоқда 113 евро ишлаб топишим менга миллион олганимдан ҳам кўпроқ бахт бағишлади», — дея Алвеснинг сўзларини The Touchline саҳифаси келтирди.
Унинг бу гаплари футболчининг ҳаётидаги кескин ўзгаришлар ва қадриятлар ҳақидаги қарашлари билан боғлиқ ҳолда муҳокама қилинмоқда.
Футболдаги бой карьера ва катта совринлар
Дани Алвес замонавий футбол тарихидаги энг совриндор футболчилардан бири сифатида танилган. У Европада «Барселона», «Севилья», «Ювентус» ва «ПСЖ» каби йирик клубларда ўйнаган. Айниқса, каталонияликлар сафидаги фаолияти унинг карьерасидаги энг муваффақиятли даврлардан бири бўлган.
Бразилия терма жамоаси сафида ҳам Алвес муҳим ўрин тутган. У миллий жамоа либосида 126 та учрашувда майдонга тушиб, саккизта гол муаллифи бўлган.
Бироқ футбол майдонларидаги муваффақиятлар, миллионлаб евро даромад ва йирик совринлардан кейин унинг ҳаёти бутунлай бошқа йўналишга бурилди. Алвеснинг қамоқда ишлаб топган 113 евро ҳақидаги иқрори эса инсон бахтни ҳар доим ҳам моддий бойлик ёки машҳурлик билан ўлчай олмаслиги ҳақидаги баҳсларни янада кучайтириши мумкин.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…